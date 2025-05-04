ໂລໂກ້ AgoraHub

AgoraHub ລາຄາ (AGA)

USD

AgoraHub (AGA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00809709
$0.00809709$0.00809709
-19.50%(1D)

ລາຄາຂອງ AgoraHub (AGA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ AgoraHub (AGA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00809709USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AGA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAgoraHubຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 24.16K USD
- AgoraHub ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -19.50%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAGA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AGA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

AgoraHub (AGA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AgoraHub ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001962064414659253.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAgoraHub ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003989752.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AgoraHub ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0019854671.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AgoraHub ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.010637821850641876.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.001962064414659253-19.50%
30 ມື້$ +0.0003989752+4.93%
60 ວັນ$ -0.0019854671-24.52%
90 ວັນ$ -0.010637821850641876-56.78%

AgoraHub (AGA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AgoraHub: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00761518
$ 0.00761518$ 0.00761518

$ 0.01214342
$ 0.01214342$ 0.01214342

$ 0.077031
$ 0.077031$ 0.077031

-1.64%

-19.50%

+48.73%

AgoraHub (AGA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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$ 24.16K
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ແມ່ນຫຍັງ AgoraHub (AGA)

AgoraHub is building the ultimate Web3 arena, a hub for authentic, gamified experiences that connects users, investors, and projects for mutual growth. We blend fun and financial opportunity, offering decentralized lotteries, gamified launchpads, and tools to enhance engagement. . Loot Box Flash: Instant rewards like USDC, NFTs, and AGL points. . Loot Box Prime: Gamified launchpad for early investments. . Loot Box Ads: Gamify advertising and audience engagement. . Loot Box Athena: AI-driven loot box creation in minutes. AgoraHub welcomes you to unlock new opportunities, earn meaningful rewards, and contribute to a vibrant, inclusive community. Embrace the future of decentralized experiences and financial empowerment. Join AgoraHub today and help us build the ultimate arena for Web3 excellence!

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ AgoraHub(AGA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AGA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AGA ເຖິງ VND
213.07492335
1 AGA ເຖິງ AUD
A$0.0125504895
1 AGA ເຖິງ GBP
0.0060728175
1 AGA ເຖິງ EUR
0.0071254392
1 AGA ເຖິງ USD
$0.00809709
1 AGA ເຖິງ MYR
RM0.0345745743
1 AGA ເຖິງ TRY
0.3123047613
1 AGA ເຖິງ JPY
¥1.173268341
1 AGA ເຖິງ RUB
0.6695483721
1 AGA ເຖິງ INR
0.6852567267
1 AGA ເຖິງ IDR
Rp132.7391590896
1 AGA ເຖິງ KRW
11.3404603704
1 AGA ເຖິງ PHP
0.4506840294
1 AGA ເຖິງ EGP
￡E.0.4110082884
1 AGA ເຖິງ BRL
R$0.0457485585
1 AGA ເຖິງ CAD
C$0.0111739842
1 AGA ເຖິງ BDT
0.987035271
1 AGA ເຖິງ NGN
12.9760725504
1 AGA ເຖິງ UAH
0.336838944
1 AGA ເຖິງ VES
Bs0.71254392
1 AGA ເຖິງ PKR
Rs2.2827316128
1 AGA ເຖິງ KZT
4.1672483394
1 AGA ເຖິງ THB
฿0.268013679
1 AGA ເຖິງ TWD
NT$0.2486616339
1 AGA ເຖິງ AED
د.إ0.0297163203
1 AGA ເຖິງ CHF
Fr0.0066396138
1 AGA ເຖິງ HKD
HK$0.0627524475
1 AGA ເຖິງ MAD
.د.م0.0749790534
1 AGA ເຖິງ MXN
$0.1585410222