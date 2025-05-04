AgoraHub ລາຄາ (AGA)
ລາຄາສົດຂອງ AgoraHub (AGA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00809709USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AGA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAgoraHubຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 24.16K USD
- AgoraHub ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -19.50%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAGA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AGA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AgoraHub ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001962064414659253.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAgoraHub ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003989752.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AgoraHub ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0019854671.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AgoraHub ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.010637821850641876.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.001962064414659253
|-19.50%
|30 ມື້
|$ +0.0003989752
|+4.93%
|60 ວັນ
|$ -0.0019854671
|-24.52%
|90 ວັນ
|$ -0.010637821850641876
|-56.78%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AgoraHub: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.64%
-19.50%
+48.73%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
AgoraHub is building the ultimate Web3 arena, a hub for authentic, gamified experiences that connects users, investors, and projects for mutual growth. We blend fun and financial opportunity, offering decentralized lotteries, gamified launchpads, and tools to enhance engagement. . Loot Box Flash: Instant rewards like USDC, NFTs, and AGL points. . Loot Box Prime: Gamified launchpad for early investments. . Loot Box Ads: Gamify advertising and audience engagement. . Loot Box Athena: AI-driven loot box creation in minutes. AgoraHub welcomes you to unlock new opportunities, earn meaningful rewards, and contribute to a vibrant, inclusive community. Embrace the future of decentralized experiences and financial empowerment. Join AgoraHub today and help us build the ultimate arena for Web3 excellence!
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AGA ເຖິງ VND
₫213.07492335
|1 AGA ເຖິງ AUD
A$0.0125504895
|1 AGA ເຖິງ GBP
￡0.0060728175
|1 AGA ເຖິງ EUR
€0.0071254392
|1 AGA ເຖິງ USD
$0.00809709
|1 AGA ເຖິງ MYR
RM0.0345745743
|1 AGA ເຖິງ TRY
₺0.3123047613
|1 AGA ເຖິງ JPY
¥1.173268341
|1 AGA ເຖິງ RUB
₽0.6695483721
|1 AGA ເຖິງ INR
₹0.6852567267
|1 AGA ເຖິງ IDR
Rp132.7391590896
|1 AGA ເຖິງ KRW
₩11.3404603704
|1 AGA ເຖິງ PHP
₱0.4506840294
|1 AGA ເຖິງ EGP
￡E.0.4110082884
|1 AGA ເຖິງ BRL
R$0.0457485585
|1 AGA ເຖິງ CAD
C$0.0111739842
|1 AGA ເຖິງ BDT
৳0.987035271
|1 AGA ເຖິງ NGN
₦12.9760725504
|1 AGA ເຖິງ UAH
₴0.336838944
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Bs0.71254392
|1 AGA ເຖິງ PKR
Rs2.2827316128
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₸4.1672483394
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฿0.268013679
|1 AGA ເຖິງ TWD
NT$0.2486616339
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د.إ0.0297163203
|1 AGA ເຖິງ CHF
Fr0.0066396138
|1 AGA ເຖິງ HKD
HK$0.0627524475
|1 AGA ເຖິງ MAD
.د.م0.0749790534
|1 AGA ເຖິງ MXN
$0.1585410222