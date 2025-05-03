ໂລໂກ້ AGIXBT by Virtuals

AGIXBT by Virtuals ລາຄາ (AGIXBT)

USD

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00289317
$0.00289317$0.00289317
-8.10%(1D)

ລາຄາຂອງ AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00289324USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.98MUSD. AGIXBT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAGIXBT by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- AGIXBT by Virtuals ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -8.58%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAGIXBT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AGIXBT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000271556669211592.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0061692715.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001920370.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.013257422439008354.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000271556669211592-8.58%
30 ມື້$ +0.0061692715+213.23%
60 ວັນ$ +0.0001920370+6.64%
90 ວັນ$ -0.013257422439008354-82.08%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AGIXBT by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00269807
$ 0.00269807$ 0.00269807

$ 0.00334948
$ 0.00334948$ 0.00334948

$ 0.02900002
$ 0.02900002$ 0.02900002

+2.17%

-8.58%

+22.15%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

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1.00B
1.00B 1.00B

ແມ່ນຫຍັງ AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ AGIXBT by Virtuals(AGIXBT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AGIXBT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AGIXBT ເຖິງ VND
76.1356106
1 AGIXBT ເຖິງ AUD
A$0.004484522
1 AGIXBT ເຖິງ GBP
0.00216993
1 AGIXBT ເຖິງ EUR
0.0025460512
1 AGIXBT ເຖິງ USD
$0.00289324
1 AGIXBT ເຖິງ MYR
RM0.0123541348
1 AGIXBT ເຖິງ TRY
0.1115922668
1 AGIXBT ເຖິງ JPY
¥0.419230476
1 AGIXBT ເຖິງ RUB
0.2392420156
1 AGIXBT ເຖິງ INR
0.2448549012
1 AGIXBT ເຖິງ IDR
Rp47.4301563456
1 AGIXBT ເຖິງ KRW
4.0521562144
1 AGIXBT ເຖິງ PHP
0.1610377384
1 AGIXBT ເຖິງ EGP
￡E.0.1468608624
1 AGIXBT ເຖິງ BRL
R$0.016346806
1 AGIXBT ເຖິງ CAD
C$0.0039926712
1 AGIXBT ເຖິງ BDT
0.352685956
1 AGIXBT ເຖິງ NGN
4.6365906944
1 AGIXBT ເຖິງ UAH
0.120358784
1 AGIXBT ເຖິງ VES
Bs0.24881864
1 AGIXBT ເຖິງ PKR
Rs0.8156622208
1 AGIXBT ເຖິງ KZT
1.4890348984
1 AGIXBT ເຖິງ THB
฿0.095766244
1 AGIXBT ເຖິງ TWD
NT$0.0888514004
1 AGIXBT ເຖິງ AED
د.إ0.0106181908
1 AGIXBT ເຖິງ CHF
Fr0.0023724568
1 AGIXBT ເຖິງ HKD
HK$0.02242261
1 AGIXBT ເຖິງ MAD
.د.م0.0267914024
1 AGIXBT ເຖິງ MXN
$0.0566496392