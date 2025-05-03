AGIXBT by Virtuals ລາຄາ (AGIXBT)
ລາຄາສົດຂອງ AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00289324USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.98MUSD. AGIXBT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAGIXBT by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- AGIXBT by Virtuals ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -8.58%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAGIXBT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AGIXBT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000271556669211592.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0061692715.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001920370.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AGIXBT by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.013257422439008354.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000271556669211592
|-8.58%
|30 ມື້
|$ +0.0061692715
|+213.23%
|60 ວັນ
|$ +0.0001920370
|+6.64%
|90 ວັນ
|$ -0.013257422439008354
|-82.08%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AGIXBT by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+2.17%
-8.58%
+22.15%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AGIXBT ເຖິງ VND
₫76.1356106
|1 AGIXBT ເຖິງ AUD
A$0.004484522
|1 AGIXBT ເຖິງ GBP
￡0.00216993
|1 AGIXBT ເຖິງ EUR
€0.0025460512
|1 AGIXBT ເຖິງ USD
$0.00289324
|1 AGIXBT ເຖິງ MYR
RM0.0123541348
|1 AGIXBT ເຖິງ TRY
₺0.1115922668
|1 AGIXBT ເຖິງ JPY
¥0.419230476
|1 AGIXBT ເຖິງ RUB
₽0.2392420156
|1 AGIXBT ເຖິງ INR
₹0.2448549012
|1 AGIXBT ເຖິງ IDR
Rp47.4301563456
|1 AGIXBT ເຖິງ KRW
₩4.0521562144
|1 AGIXBT ເຖິງ PHP
₱0.1610377384
|1 AGIXBT ເຖິງ EGP
￡E.0.1468608624
|1 AGIXBT ເຖິງ BRL
R$0.016346806
|1 AGIXBT ເຖິງ CAD
C$0.0039926712
|1 AGIXBT ເຖິງ BDT
৳0.352685956
|1 AGIXBT ເຖິງ NGN
₦4.6365906944
|1 AGIXBT ເຖິງ UAH
₴0.120358784
|1 AGIXBT ເຖິງ VES
Bs0.24881864
|1 AGIXBT ເຖິງ PKR
Rs0.8156622208
|1 AGIXBT ເຖິງ KZT
₸1.4890348984
|1 AGIXBT ເຖິງ THB
฿0.095766244
|1 AGIXBT ເຖິງ TWD
NT$0.0888514004
|1 AGIXBT ເຖິງ AED
د.إ0.0106181908
|1 AGIXBT ເຖິງ CHF
Fr0.0023724568
|1 AGIXBT ເຖິງ HKD
HK$0.02242261
|1 AGIXBT ເຖິງ MAD
.د.م0.0267914024
|1 AGIXBT ເຖິງ MXN
$0.0566496392