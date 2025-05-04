Aethra AI ລາຄາ (AETHRA)
ລາຄາສົດຂອງ Aethra AI (AETHRA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AETHRA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAethra AIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 513.35 USD
- Aethra AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.42%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAETHRA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AETHRA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aethra AI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAethra AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aethra AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aethra AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-4.42%
|30 ມື້
|$ 0
|+31.23%
|60 ວັນ
|$ 0
|-36.21%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aethra AI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.17%
-4.42%
-13.80%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
AI & Blockchain-Powered Workforce Solutions | Real-time talent matching, credential verification, and tools for global industries. AETHRA is an advanced workforce management platform designed to streamline hiring, certification, and workforce planning. By leveraging the power of AI, blockchain, and SaaS technology, AETHRA connects industries with the right talent quickly and efficiently while ensuring compliance and scalability. Built to address the challenges of modern workforce management, AETHRA empowers businesses to reduce inefficiencies, improve compliance, and achieve better outcomes. Core Features AI-powered matchmaking to reduce hiring delays. Blockchain-secured certification management for compliance. Predictive workforce analytics to optimize planning. Seamless integration with existing HR tools like SAP and Microsoft Project. Why AETHRA ? Modern workforce management is evolving rapidly, presenting challenges in adapting to change, fostering collaboration, and leveraging technology effectively. Real-World Impact AETHRA doesn’t just promise results—it delivers them. Example: AETHRA reduced onboarding time for INEOS ONE by 40%, helping the company meet strict deadlines These solutions streamline workflows, enhance compliance, and reduce costs, empowering businesses to operate at peak efficiency. Mission Revolutionizing workforce management through seamless, scalable solutions that empower industries and professionals worldwide to thrive and succeed in an ever-evolving global market. Vision Creating a sustainable and inclusive future where businesses not only excel but also innovate, while individuals are empowered to grow, thrive, and realize their fullest potential in a connected and dynamic world.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AETHRA ເຖິງ VND
₫--
|1 AETHRA ເຖິງ AUD
A$--
|1 AETHRA ເຖິງ GBP
￡--
|1 AETHRA ເຖິງ EUR
€--
|1 AETHRA ເຖິງ USD
$--
|1 AETHRA ເຖິງ MYR
RM--
|1 AETHRA ເຖິງ TRY
₺--
|1 AETHRA ເຖິງ JPY
¥--
|1 AETHRA ເຖິງ RUB
₽--
|1 AETHRA ເຖິງ INR
₹--
|1 AETHRA ເຖິງ IDR
Rp--
|1 AETHRA ເຖິງ KRW
₩--
|1 AETHRA ເຖິງ PHP
₱--
|1 AETHRA ເຖິງ EGP
￡E.--
|1 AETHRA ເຖິງ BRL
R$--
|1 AETHRA ເຖິງ CAD
C$--
|1 AETHRA ເຖິງ BDT
৳--
|1 AETHRA ເຖິງ NGN
₦--
|1 AETHRA ເຖິງ UAH
₴--
|1 AETHRA ເຖິງ VES
Bs--
|1 AETHRA ເຖິງ PKR
Rs--
|1 AETHRA ເຖິງ KZT
₸--
|1 AETHRA ເຖິງ THB
฿--
|1 AETHRA ເຖິງ TWD
NT$--
|1 AETHRA ເຖິງ AED
د.إ--
|1 AETHRA ເຖິງ CHF
Fr--
|1 AETHRA ເຖິງ HKD
HK$--
|1 AETHRA ເຖິງ MAD
.د.م--
|1 AETHRA ເຖິງ MXN
$--