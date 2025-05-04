Academic Labs ລາຄາ (AAX)
ລາຄາສົດຂອງ Academic Labs (AAX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00179447USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.05MUSD. AAX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAcademic Labsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Academic Labs ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -10.23%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 565.19M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAAX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AAX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Academic Labs ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000204520864307175.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAcademic Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004825507.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Academic Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012386147.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Academic Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.009959557049856447.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000204520864307175
|-10.23%
|30 ມື້
|$ +0.0004825507
|+26.89%
|60 ວັນ
|$ -0.0012386147
|-69.02%
|90 ວັນ
|$ -0.009959557049856447
|-84.73%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Academic Labs: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+2.75%
-10.23%
+43.74%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Academic Labs is the first EduFi ecosystem to enhance personalization and ownership in sharing knowledge and skills on Solana. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together. Academic Labs is now driving 4 major initiatives: 1. Academic Labs Platform: A gamified learning platform, where the users can acquire and share knowledge and skills. 2. Wealth X Academy: A crypto training and DeFi Academy platform that brings in more form of education, such as interactive livestream. 3. AAX Project Education Initiative: Incubate and foster high-quality projects to educate their users via course creation, gamified design, and user incentives. 4. AAX World: An offline initiative that Academic Labs conducts with 10+ universities across the world, empowering the DIDs and token influence offline.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AAX ເຖິງ VND
₫47.22147805
|1 AAX ເຖິງ AUD
A$0.0027814285
|1 AAX ເຖິງ GBP
￡0.0013458525
|1 AAX ເຖິງ EUR
€0.0015791336
|1 AAX ເຖິງ USD
$0.00179447
|1 AAX ເຖິງ MYR
RM0.0076623869
|1 AAX ເຖິງ TRY
₺0.0692127079
|1 AAX ເຖິງ JPY
¥0.260018703
|1 AAX ເຖິງ RUB
₽0.1483847243
|1 AAX ເຖິງ INR
₹0.1518659961
|1 AAX ເຖິງ IDR
Rp29.4175362768
|1 AAX ເຖິງ KRW
₩2.5132629032
|1 AAX ເຖິງ PHP
₱0.0998802002
|1 AAX ເຖິງ EGP
￡E.0.0910872972
|1 AAX ເຖິງ BRL
R$0.0101387555
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C$0.0024763686
|1 AAX ເຖິງ BDT
৳0.218745893
|1 AAX ເຖິງ NGN
₦2.8757458432
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₴0.074649952
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Bs0.15432442
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Rs0.5058969824
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₸0.9235419302
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฿0.059396957
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NT$0.0551081737
|1 AAX ເຖິງ AED
د.إ0.0065857049
|1 AAX ເຖິງ CHF
Fr0.0014714654
|1 AAX ເຖິງ HKD
HK$0.0139071425
|1 AAX ເຖິງ MAD
.د.م0.0166167922
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$0.0351357226