ໂລໂກ້ Aave Interest Bearing STETH

Aave Interest Bearing STETH ລາຄາ (ASTETH)

USD

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1,836.99
$1,836.99$1,836.99
-0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1,836.99USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. ASTETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAave Interest Bearing STETHຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 0.00 USD
- Aave Interest Bearing STETH ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງASTETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ASTETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aave Interest Bearing STETH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -2.371052068708.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAave Interest Bearing STETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +20.3005764900.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave Interest Bearing STETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -278.4386363670.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave Interest Bearing STETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -725.615103463529.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -2.371052068708-0.12%
30 ມື້$ +20.3005764900+1.11%
60 ວັນ$ -278.4386363670-15.15%
90 ວັນ$ -725.615103463529-28.31%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aave Interest Bearing STETH: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1,816.74
$ 1,816.74$ 1,816.74

$ 1,845.61
$ 1,845.61$ 1,845.61

$ 4,089.44
$ 4,089.44$ 4,089.44

+0.13%

-0.12%

+0.66%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aave Interest Bearing STETH(ASTETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ASTETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ASTETH ເຖິງ VND
48,340,391.85
1 ASTETH ເຖິງ AUD
A$2,847.3345
1 ASTETH ເຖິງ GBP
1,377.7425
1 ASTETH ເຖິງ EUR
1,616.5512
1 ASTETH ເຖິງ USD
$1,836.99
1 ASTETH ເຖິງ MYR
RM7,843.9473
1 ASTETH ເຖິງ TRY
70,852.7043
1 ASTETH ເຖິງ JPY
¥266,179.851
1 ASTETH ເຖິງ RUB
151,900.7031
1 ASTETH ເຖິງ INR
155,464.4637
1 ASTETH ເຖິງ IDR
Rp30,114,585.3456
1 ASTETH ເຖິງ KRW
2,572,814.7144
1 ASTETH ເຖິງ PHP
102,246.8634
1 ASTETH ເຖິງ EGP
￡E.93,245.6124
1 ASTETH ເຖິງ BRL
R$10,378.9935
1 ASTETH ເຖິງ CAD
C$2,535.0462
1 ASTETH ເຖິງ BDT
223,929.081
1 ASTETH ເຖິງ NGN
2,943,886.6944
1 ASTETH ເຖິງ UAH
76,418.784
1 ASTETH ເຖິງ VES
Bs161,655.12
1 ASTETH ເຖິງ PKR
Rs517,884.2208
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945,425.2734
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฿60,804.369
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HK$14,236.6725
1 ASTETH ເຖິງ MAD
.د.م17,010.5274
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$35,968.2642