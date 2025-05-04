Aave AMM USDC ລາຄາ (AAMMUSDC)
ລາຄາສົດຂອງ Aave AMM USDC (AAMMUSDC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.003USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AAMMUSDC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAave AMM USDCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aave AMM USDC ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.16%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAAMMUSDC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AAMMUSDC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aave AMM USDC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00158848.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAave AMM USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019192405.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005485407.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM USDC ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0279161578900294.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00158848
|+0.16%
|30 ມື້
|$ +0.0019192405
|+0.19%
|60 ວັນ
|$ +0.0005485407
|+0.05%
|90 ວັນ
|$ -0.0279161578900294
|-2.70%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aave AMM USDC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.10%
+0.16%
0.00%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AAMMUSDC ເຖິງ VND
₫26,393.945
|1 AAMMUSDC ເຖິງ AUD
A$1.55465
|1 AAMMUSDC ເຖິງ GBP
￡0.75225
|1 AAMMUSDC ເຖິງ EUR
€0.88264
|1 AAMMUSDC ເຖິງ USD
$1.003
|1 AAMMUSDC ເຖິງ MYR
RM4.28281
|1 AAMMUSDC ເຖິງ TRY
₺38.68571
|1 AAMMUSDC ເຖິງ JPY
¥145.3347
|1 AAMMUSDC ເຖິງ RUB
₽82.93807
|1 AAMMUSDC ເຖິງ INR
₹84.88389
|1 AAMMUSDC ເຖິງ IDR
Rp16,442.62032
|1 AAMMUSDC ເຖິງ KRW
₩1,404.76168
|1 AAMMUSDC ເຖິງ PHP
₱55.82698
|1 AAMMUSDC ເຖິງ EGP
￡E.50.91228
|1 AAMMUSDC ເຖິງ BRL
R$5.66695
|1 AAMMUSDC ເຖິງ CAD
C$1.38414
|1 AAMMUSDC ເຖິງ BDT
৳122.2657
|1 AAMMUSDC ເຖິງ NGN
₦1,607.36768
|1 AAMMUSDC ເຖິງ UAH
₴41.7248
|1 AAMMUSDC ເຖິງ VES
Bs88.264
|1 AAMMUSDC ເຖິງ PKR
Rs282.76576
|1 AAMMUSDC ເຖິງ KZT
₸516.20398
|1 AAMMUSDC ເຖິງ THB
฿33.1993
|1 AAMMUSDC ເຖິງ TWD
NT$30.80213
|1 AAMMUSDC ເຖິງ AED
د.إ3.68101
|1 AAMMUSDC ເຖິງ CHF
Fr0.82246
|1 AAMMUSDC ເຖິງ HKD
HK$7.77325
|1 AAMMUSDC ເຖິງ MAD
.د.م9.28778
|1 AAMMUSDC ເຖິງ MXN
$19.63874