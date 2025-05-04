ໂລໂກ້ Aave AMM UniWBTCWETH

Aave AMM UniWBTCWETH ລາຄາ (AAMMUNIWBTCWETH)

USD

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$3,462,132,169
$3,462,132,169$3,462,132,169
-0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 3,462,132,169USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AAMMUNIWBTCWETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAave AMM UniWBTCWETHຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aave AMM UniWBTCWETH ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.17%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAAMMUNIWBTCWETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AAMMUNIWBTCWETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aave AMM UniWBTCWETH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -6,192,662.159192.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAave AMM UniWBTCWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +306,437,126.6235759000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM UniWBTCWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -110,679,518.4578934000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM UniWBTCWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -550,591,236.4584947.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -6,192,662.159192-0.17%
30 ມື້$ +306,437,126.6235759000+8.85%
60 ວັນ$ -110,679,518.4578934000-3.19%
90 ວັນ$ -550,591,236.4584947-13.72%

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aave AMM UniWBTCWETH: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 3,423,160,719
$ 3,423,160,719$ 3,423,160,719

$ 3,478,152,990
$ 3,478,152,990$ 3,478,152,990

$ 5,377,637,179
$ 5,377,637,179$ 5,377,637,179

+0.13%

-0.17%

+0.66%

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ແມ່ນຫຍັງ Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aave AMM UniWBTCWETH(AAMMUNIWBTCWETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AAMMUNIWBTCWETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ VND
91,106,008,027,235
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ AUD
A$5,366,304,861.95
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ GBP
2,596,599,126.75
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ EUR
3,046,676,308.72
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ USD
$3,462,132,169
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ MYR
RM14,783,304,361.63
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ TRY
133,534,437,758.33
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ JPY
¥501,662,951,288.1
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ RUB
286,283,709,054.61
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ INR
293,000,245,462.47
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ IDR
Rp56,756,255,984,571.36
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ KRW
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1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ PHP
192,702,276,526.54
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ EGP
￡E.175,737,828,898.44
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ BRL
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1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ CAD
C$4,777,742,393.22
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ BDT
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1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ UAH
144,024,698,230.4
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ VES
Bs304,667,630,872
1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ PKR
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1,781,820,942,097.54
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1 AAMMUNIWBTCWETH ເຖິງ TWD
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Fr2,838,948,378.58
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$67,788,547,869.02