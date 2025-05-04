ໂລໂກ້ Aave AMM UniUSDCWETH

Aave AMM UniUSDCWETH ລາຄາ (AAMMUNIUSDCWETH)

USD

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$223,841,816
$223,841,816$223,841,816
+0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 223,841,816USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AAMMUNIUSDCWETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAave AMM UniUSDCWETHຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aave AMM UniUSDCWETH ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAAMMUNIUSDCWETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AAMMUNIUSDCWETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aave AMM UniUSDCWETH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +268,471.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAave AMM UniUSDCWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +4,783,835.3706440000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM UniUSDCWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -12,501,699.7286896000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM UniUSDCWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -34,259,865.98354232.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +268,471+0.12%
30 ມື້$ +4,783,835.3706440000+2.14%
60 ວັນ$ -12,501,699.7286896000-5.58%
90 ວັນ$ -34,259,865.98354232-13.27%

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aave AMM UniUSDCWETH: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 222,528,074
$ 222,528,074$ 222,528,074

$ 224,389,469
$ 224,389,469$ 224,389,469

$ 315,589,067
$ 315,589,067$ 315,589,067

+0.13%

+0.12%

+0.72%

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aave AMM UniUSDCWETH(AAMMUNIUSDCWETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AAMMUNIUSDCWETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ VND
5,890,397,388,040
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ AUD
A$346,954,814.8
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ GBP
167,881,362
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ EUR
196,980,798.08
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ USD
$223,841,816
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ MYR
RM955,804,554.32
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ TRY
8,633,578,843.12
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ JPY
¥32,434,679,138.4
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ RUB
18,509,479,765.04
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ INR
18,943,732,888.08
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ IDR
Rp3,669,537,380,087.04
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ KRW
313,503,893,816.96
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ PHP
12,459,035,478.56
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ EGP
￡E.11,362,210,580.16
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ BRL
R$1,264,706,260.4
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ CAD
C$308,901,706.08
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ BDT
27,286,317,370.4
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358,719,940,648.96
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ UAH
9,311,819,545.6
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ VES
Bs19,698,079,808
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ PKR
Rs63,105,484,766.72
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ KZT
115,202,429,022.56
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฿7,409,164,109.6
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ TWD
NT$6,874,182,169.36
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ AED
د.إ821,499,464.72
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ CHF
Fr183,550,289.12
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HK$1,734,774,074
1 AAMMUNIUSDCWETH ເຖິງ MAD
.د.م2,072,775,216.16
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$4,382,822,757.28