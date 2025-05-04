ໂລໂກ້ Aave AMM UniCRVWETH

Aave AMM UniCRVWETH ລາຄາ (AAMMUNICRVWETH)

USD

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$856.96
$856.96$856.96
-2.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 856.96USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AAMMUNICRVWETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAave AMM UniCRVWETHຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aave AMM UniCRVWETH ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.25%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAAMMUNICRVWETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AAMMUNICRVWETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aave AMM UniCRVWETH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -19.7753070797289.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAave AMM UniCRVWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +150.1274802560.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM UniCRVWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +181.7286515200.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM UniCRVWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +49.7035306734618.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -19.7753070797289-2.25%
30 ມື້$ +150.1274802560+17.52%
60 ວັນ$ +181.7286515200+21.21%
90 ວັນ$ +49.7035306734618+6.16%

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aave AMM UniCRVWETH: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 855.25
$ 855.25$ 855.25

$ 876.59
$ 876.59$ 876.59

$ 1,773.24
$ 1,773.24$ 1,773.24

-0.88%

-2.25%

+2.19%

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ແມ່ນຫຍັງ Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aave AMM UniCRVWETH(AAMMUNICRVWETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AAMMUNICRVWETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ VND
22,550,902.4
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ AUD
A$1,328.288
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ GBP
642.72
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ EUR
754.1248
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ USD
$856.96
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ MYR
RM3,659.2192
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ TRY
33,052.9472
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ JPY
¥124,173.504
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ RUB
70,862.0224
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ INR
72,524.5248
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ IDR
Rp14,048,522.3424
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ KRW
1,200,223.8976
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ PHP
47,698.3936
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ EGP
￡E.43,499.2896
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ BRL
R$4,841.824
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ CAD
C$1,182.6048
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ BDT
104,463.424
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ NGN
1,373,329.8176
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ UAH
35,649.536
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ VES
Bs75,412.48
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ PKR
Rs241,594.1632
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ KZT
441,043.0336
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ THB
฿28,365.376
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ TWD
NT$26,317.2416
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ AED
د.إ3,145.0432
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ CHF
Fr702.7072
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ HKD
HK$6,641.44
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ MAD
.د.م7,935.4496
1 AAMMUNICRVWETH ເຖິງ MXN
$16,779.2768