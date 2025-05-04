ໂລໂກ້ Aave AMM BptBALWETH

Aave AMM BptBALWETH ລາຄາ (AAMMBPTBALWETH)

USD

Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$63.03
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-3.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 63.02USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AAMMBPTBALWETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAave AMM BptBALWETHຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 0.00 USD
- Aave AMM BptBALWETH ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAAMMBPTBALWETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AAMMBPTBALWETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aave AMM BptBALWETH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -2.27937454379514.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAave AMM BptBALWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -6.0436810200.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM BptBALWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -18.1044990360.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aave AMM BptBALWETH ຖຶງ USD ເປັນ $ -35.453371299372.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -2.27937454379514-3.49%
30 ມື້$ -6.0436810200-9.59%
60 ວັນ$ -18.1044990360-28.72%
90 ວັນ$ -35.453371299372-36.00%

Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aave AMM BptBALWETH: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 62.34
$ 62.34$ 62.34

$ 66.34
$ 66.34$ 66.34

$ 1,133.57
$ 1,133.57$ 1,133.57

+0.13%

-3.49%

+8.24%

Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

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ແມ່ນຫຍັງ Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aave AMM BptBALWETH(AAMMBPTBALWETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AAMMBPTBALWETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ VND
1,658,371.3
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ AUD
A$97.681
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ GBP
47.265
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ EUR
55.4576
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ USD
$63.02
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ MYR
RM269.0954
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ TRY
2,430.6814
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ JPY
¥9,131.598
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ RUB
5,211.1238
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ INR
5,333.3826
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ IDR
Rp1,033,114.5888
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ KRW
88,263.2912
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ PHP
3,507.6932
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ EGP
￡E.3,198.8952
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ BRL
R$356.063
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ CAD
C$86.9676
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ BDT
7,682.138
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ NGN
100,993.3312
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ UAH
2,621.632
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ VES
Bs5,545.76
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ PKR
Rs17,766.5984
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ KZT
32,433.8732
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ THB
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NT$1,935.3442
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ AED
د.إ231.2834
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ CHF
Fr51.6764
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ HKD
HK$488.405
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ MAD
.د.م583.5652
1 AAMMBPTBALWETH ເຖິງ MXN
$1,233.9316