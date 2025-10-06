ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດYURU COINຂອງມື້ນີ້0.7447 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດYURUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວYURUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດYURU COINຂອງມື້ນີ້0.7447 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດYURUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວYURUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ YURU

YURU ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ YURU

YURU ເຈ້ຍຂາວ

YURU ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

YURU Tokenomics

YURU ການຄາດຄະເນລາຄາ

YURU ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ YURU

YURUຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

YURU Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ YURU COIN

YURU COIN ລາຄາ (YURU)

1 YURU ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.7447
$0.7447$0.7447
-2.55%1D
USD
YURU COIN (YURU) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:32:31 (UTC+8)

YURU COIN (YURU)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.7253
$ 0.7253$ 0.7253
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.7964
$ 0.7964$ 0.7964
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.7253
$ 0.7253$ 0.7253

$ 0.7964
$ 0.7964$ 0.7964

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.93%

-2.55%

-10.16%

-10.16%

YURU COIN (YURU) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.7447. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, YURUມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.7253 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.7964, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. YURUລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.5789586277522937, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.346206572110043.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, YURUມີການປ່ຽນແປງ+0.93%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.55%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -10.16%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

YURU COIN (YURU) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.3786

--
----

$ 13.08K
$ 13.08K$ 13.08K

$ 7.45M
$ 7.45M$ 7.45M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານYURU COINການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 13.08K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງYURUແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 7.45M.

YURU COIN (YURU) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ YURU COIN ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.019487-2.55%
30 ມື້$ -0.2324-23.79%
60 ວັນ$ -0.3495-31.95%
90 ວັນ$ -0.2231-23.06%
YURU COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, YURUບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.019487 (-2.55%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

YURU COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.2324 (-23.79%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

YURU COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, YURU ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.3495 (-31.95%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

YURU COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.2231 (-23.06%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ YURU COIN (YURU)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າYURU COINປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ YURU COIN ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງYURU ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບYURU COIN ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການYURU COIN ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

YURU COIN ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

YURU COIN (YURU) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ YURU COIN (YURU) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບYURU COIN.

ກວດເບິ່ງການYURU COINຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

YURU COIN (YURU) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງYURU COIN (YURU) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ YURU ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື YURU COIN(YURU)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ YURU COIN ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ YURU COIN ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

YURU ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ VND
19,596.7805
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ AUD
A$1.139391
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ GBP
0.565972
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ EUR
0.640442
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ USD
$0.7447
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MYR
RM3.12774
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ TRY
31.322082
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ JPY
¥113.9391
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ ARS
ARS$1,101.619816
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ RUB
60.3207
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ INR
65.987867
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ IDR
Rp12,411.661702
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ PHP
43.676655
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ EGP
￡E.35.209416
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BRL
R$3.984145
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ CAD
C$1.04258
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BDT
90.883188
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ NGN
1,074.6021
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ COP
$2,875.2867
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ ZAR
R.12.935439
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ UAH
31.307188
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,829.7279
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ VES
Bs166.0681
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ CLP
$698.5286
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ PKR
Rs210.422432
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ KZT
391.123887
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ THB
฿24.217644
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ TWD
NT$22.988889
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ AED
د.إ2.733049
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ CHF
Fr0.59576
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ HKD
HK$5.786319
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ AMD
֏284.884985
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MAD
.د.م6.933157
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MXN
$13.784397
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ SAR
ريال2.792625
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ ETB
Br113.656114
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ KES
KSh96.245028
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ JOD
د.أ0.5279923
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ PLN
2.747943
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ RON
лв3.284127
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ SEK
kr7.07465
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BGN
лв1.258543
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ HUF
Ft250.569209
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ CZK
15.735511
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ KWD
د.ك0.2286229
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ ILS
2.435169
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BOB
Bs5.160771
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ AZN
1.26599
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ TJS
SM6.866134
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ GEL
2.025584
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ AOA
Kz681.333477
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BHD
.د.ب0.2807519
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BMD
$0.7447
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ DKK
kr4.825656
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ HNL
L19.615398
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MUR
34.18173
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ NAD
$12.88331
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ NOK
kr7.551258
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ NZD
$1.310672
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ PAB
B/.0.7447
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ PGK
K3.135187
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ QAR
ر.ق2.710708
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ RSD
дин.75.803013
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ UZS
soʻm8,972.287093
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ ALL
L62.5548
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ ANG
ƒ1.333013
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ AWG
ƒ1.333013
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BBD
$1.4894
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BAM
KM1.258543
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BIF
Fr2,190.1627
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BND
$0.96811
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BSD
$0.7447
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ JMD
$119.509456
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ KHR
2,990.759882
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ KMF
Fr317.2422
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ LAK
16,189.130111
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ LKR
රු226.694127
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MDL
L12.600324
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MGA
Ar3,354.50115
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MOP
P5.9576
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MVR
11.46838
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MWK
MK1,292.881117
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ MZN
MT47.623565
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ NPR
रु105.687824
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ PYG
5,281.4124
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ RWF
Fr1,080.5597
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ SBD
$6.128881
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ SCR
10.716233
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ SRD
$28.89436
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ SVC
$6.508678
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ SZL
L12.88331
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ TMT
m2.613897
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ TND
د.ت2.1640982
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ TTD
$5.041619
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ UGX
Sh2,594.5348
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ XAF
Fr423.7343
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ XCD
$2.01069
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ XOF
Fr423.7343
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ XPF
Fr76.7041
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BWP
P9.993874
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ BZD
$1.496847
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ CVE
$71.401836
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ DJF
Fr131.8119
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ DOP
$47.906551
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ DZD
د.ج97.421654
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ FJD
$1.690469
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ GNF
Fr6,475.1665
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ GTQ
Q5.704402
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ GYD
$155.761452
1 YURU COIN(YURU) ເຖິງ ISK
kr93.8322

ແຫຼງຂໍ້ມູນ YURU COIN

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ YURU COIN ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ YURU COIN ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ YURU COIN

ມື້ນີ້ມີYURU COIN (YURU) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ YURUແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.7447 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາYURUປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​YURUປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.7447. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງYURU COIN?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງYURU​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງYURU?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນYURUແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງYURU?
YURU ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.5789586277522937 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງYURU?
YURUຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.346206572110043 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດYURU?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການYURUແມ່ນ$ 13.08K USD.
ປີນີ້YURUຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
YURU ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງYURUການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:32:31 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

YURU -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.7447 USD

ຊື້ຂາຍ YURU

YURU/USDT
$0.7447
$0.7447$0.7447
-2.32%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,877.96
$104,877.96$104,877.96

-0.82%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,526.09
$3,526.09$3,526.09

-1.75%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.51
$159.51$159.51

-4.33%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0948
$1.0948$1.0948

-28.07%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,877.96
$104,877.96$104,877.96

-0.82%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,526.09
$3,526.09$3,526.09

-1.75%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.51
$159.51$159.51

-4.33%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2836
$2.2836$2.2836

-1.86%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16529
$0.16529$0.16529

-1.00%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03495
$0.03495$0.03495

+249.50%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012009
$0.0000012009$0.0000012009

+201.58%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08847
$0.08847$0.08847

+216.86%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$57.520
$57.520$57.520

+170.09%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000044
$0.000044$0.000044

+100.00%