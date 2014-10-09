Verge (XVG) Tokenomics
Verge (XVG) ຂໍ້ມູນ
The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
Verge (XVG) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບVerge (XVG), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
Verge (XVG) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Verge (XVG) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງXVG ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນXVG ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈXVG's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງXVGໂທເຄັນກັນເທາະ!
Verge (XVG) ປະຫວັດລາຄາ
ການວິເຄາະລາຄາປະຫວັດສາດຊ່ວຍXVGໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ/ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮູບແບບການຜັນຜວນ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ການກໍານົດແນວໂນ້ມຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄາດຄະເນລາຄາ ແລະ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ.
XVG ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງXVG ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກXVGເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.
