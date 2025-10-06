ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດXPIN Networkຂອງມື້ນີ້0.0059539 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດXPINລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວXPINໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດXPIN Networkຂອງມື້ນີ້0.0059539 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດXPINລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວXPINໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ XPIN

XPIN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ XPIN

XPIN ເຈ້ຍຂາວ

XPIN ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

XPIN Tokenomics

XPIN ການຄາດຄະເນລາຄາ

XPIN ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ XPIN

XPINຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

XPIN Spot

XPIN USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ XPIN Network

XPIN Network ລາຄາ (XPIN)

1 XPIN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.005969
$0.005969$0.005969
-3.95%1D
USD
XPIN Network (XPIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:02:05 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0057365
$ 0.0057365$ 0.0057365
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0063401
$ 0.0063401$ 0.0063401
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0057365
$ 0.0057365$ 0.0057365

$ 0.0063401
$ 0.0063401$ 0.0063401

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

+3.06%

-3.95%

-29.03%

-29.03%

XPIN Network (XPIN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0059539. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, XPINມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0057365 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0063401, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. XPINລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.010038547477428971, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.000457316453478145.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, XPINມີການປ່ຽນແປງ+3.06%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.95%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -29.03%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

XPIN Network (XPIN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.305

$ 97.27M
$ 97.27M$ 97.27M

$ 403.16K
$ 403.16K$ 403.16K

$ 595.39M
$ 595.39M$ 595.39M

16.34B
16.34B 16.34B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.33%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານXPIN Networkການຊື້ຂາຍ$ 97.27M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 403.16K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງXPINແມ່ນ16.34Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 595.39M.

XPIN Network (XPIN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XPIN Network ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000245472-3.95%
30 ມື້$ +0.0050553+562.57%
60 ວັນ$ +0.0048545+441.55%
90 ວັນ$ +0.0057539+2,876.95%
XPIN Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, XPINບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000245472 (-3.95%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

XPIN Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0050553 (+562.57%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

XPIN Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, XPIN ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0048545 (+441.55%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

XPIN Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0057539 (+2,876.95%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ XPIN Network (XPIN)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າXPIN Networkປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ XPIN Network ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງXPIN ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບXPIN Network ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການXPIN Network ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

XPIN Network ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

XPIN Network (XPIN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ XPIN Network (XPIN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບXPIN Network.

ກວດເບິ່ງການXPIN Networkຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

XPIN Network (XPIN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງXPIN Network (XPIN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ XPIN ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື XPIN Network(XPIN)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ XPIN Network ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ XPIN Network ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

XPIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ VND
156.6768785
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ AUD
A$0.009109467
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ GBP
0.004524964
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ EUR
0.005120354
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ USD
$0.0059539
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MYR
RM0.02500638
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ TRY
0.250421034
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ JPY
¥0.9109467
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ ARS
ARS$8.807485192
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ RUB
0.482206361
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ INR
0.527575079
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ IDR
Rp99.231626974
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ PHP
0.349255774
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ EGP
￡E.0.281321775
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BRL
R$0.031853365
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ CAD
C$0.00833546
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BDT
0.726613956
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ NGN
8.5914777
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ COP
$22.9880079
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ ZAR
R.0.103359704
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ UAH
0.250301956
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ TZS
T.Sh.14.664753395
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ VES
Bs1.3277197
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ CLP
$5.5847582
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ PKR
Rs1.682333984
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ KZT
3.127047819
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ THB
฿0.193620828
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ TWD
NT$0.184035049
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ AED
د.إ0.021850813
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ CHF
Fr0.00476312
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ HKD
HK$0.046261803
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ AMD
֏2.277664445
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MAD
.د.م0.055430809
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MXN
$0.110206689
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ SAR
ريال0.022327125
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ ETB
Br0.908684218
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ KES
KSh0.769482036
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ JOD
د.أ0.0042213151
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ PLN
0.021969891
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ RON
лв0.026256699
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ SEK
kr0.05656205
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BGN
лв0.010062091
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ HUF
Ft2.001939336
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ CZK
0.125805907
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ KWD
د.ك0.0018278473
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ ILS
0.019350175
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BOB
Bs0.041260527
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ AZN
0.01012163
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ TJS
SM0.054894958
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ GEL
0.016194608
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ AOA
Kz5.447282649
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0022446203
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BMD
$0.0059539
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ DKK
kr0.038581272
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ HNL
L0.156825726
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MUR
0.274355712
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ NAD
$0.10300247
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ NOK
kr0.060372546
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ NZD
$0.010478864
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ PAB
B/.0.0059539
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ PGK
K0.025065919
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ QAR
ر.ق0.021672196
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ RSD
дин.0.606166559
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ UZS
soʻm71.733718441
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ ALL
L0.5001276
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ ANG
ƒ0.010657481
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ AWG
ƒ0.010657481
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BBD
$0.0119078
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BAM
KM0.010062091
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BIF
Fr17.5104199
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BND
$0.00774007
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BSD
$0.0059539
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ JMD
$0.955481872
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ KHR
23.911219634
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ KMF
Fr2.5363614
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ LAK
129.432606107
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ LKR
රු1.812426699
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MDL
L0.100739988
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MGA
Ar26.81934255
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MOP
P0.0476312
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MVR
0.09169006
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MWK
MK10.336625329
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ MZN
MT0.380751905
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ NPR
रु0.844977488
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ PYG
42.2250588
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ RWF
Fr8.6391089
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ SBD
$0.049000597
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ SCR
0.085676621
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ SRD
$0.23101132
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ SVC
$0.052037086
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ SZL
L0.10300247
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ TMT
m0.020898189
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ TND
د.ت0.0173020334
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ TTD
$0.040307903
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ UGX
Sh20.7433876
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ XAF
Fr3.3877691
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ XCD
$0.01607553
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ XOF
Fr3.3877691
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ XPF
Fr0.6132517
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BWP
P0.079901338
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ BZD
$0.011967339
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ CVE
$0.570859932
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ DJF
Fr1.0538403
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ DOP
$0.383014387
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ DZD
د.ج0.778889198
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ FJD
$0.013515353
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ GNF
Fr51.7691605
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ GTQ
Q0.045606874
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ GYD
$1.245317724
1 XPIN Network(XPIN) ເຖິງ ISK
kr0.7501914

ແຫຼງຂໍ້ມູນ XPIN Network

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ XPIN Network ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ XPIN Network ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ XPIN Network

ມື້ນີ້ມີXPIN Network (XPIN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ XPINແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0059539 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາXPINປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​XPINປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0059539. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງXPIN Network?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງXPIN​ແມ່ນ​$ 97.27M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງXPIN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນXPINແມ່ນ 16.34B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງXPIN?
XPIN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.010038547477428971 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງXPIN?
XPINຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.000457316453478145 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດXPIN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການXPINແມ່ນ$ 403.16K USD.
ປີນີ້XPINຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
XPIN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງXPINການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:02:05 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

XPIN -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0059539 USD

ຊື້ຂາຍ XPIN

XPIN/USDT
$0.005969
$0.005969$0.005969
-3.95%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,321.75
$104,321.75$104,321.75

-1.34%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,500.14
$3,500.14$3,500.14

-2.47%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.16
$158.16$158.16

-5.14%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2003
$1.2003$1.2003

-21.14%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,321.75
$104,321.75$104,321.75

-1.34%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,500.14
$3,500.14$3,500.14

-2.47%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.16
$158.16$158.16

-5.14%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2587
$2.2587$2.2587

-2.93%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16169
$0.16169$0.16169

-3.15%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000015663
$0.0000015663$0.0000015663

+293.34%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03469
$0.03469$0.03469

+246.90%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08223
$0.08223$0.08223

+194.52%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$54.160
$54.160$54.160

+154.32%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002193
$0.0000000000002193$0.0000000000002193

+119.30%