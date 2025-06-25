ແມ່ນຫຍັງ X GAS (XGAS)
Multi-Chain Utility Token. XGAS powers transactions across PIKA's launchpad, serving as the essential fee token for seamless cross-chain operations.
X GAS ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ X GAS ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງXGAS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບX GAS ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການX GAS ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
X GAS ການຄາດເດົາລາຄາ
ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: X GAS, Bitcoin ຫຼື Ethereum. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ XGAS ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ X GASໜ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ປະຫວັດລາຄາ X GAS
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XGAS ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ XGAS ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າX GASປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
X GAS (XGAS) Tokenomics
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງX GAS (XGAS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ XGAS ດຽວນີ້!
ວິທີການຊ້ື X GAS(XGAS)
ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ X GAS ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ X GAS ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາລະອຽດ ແລະ ວິດີໂອ tutorials, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຊໍາລະສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
XGAS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ແຫຼງຂໍ້ມູນ X GAS
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ X GAS ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:
ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ X GAS
ລາຄາສົດຂອງX GAS (XGAS) ແມ່ນ 0.36152USD.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນX GASແມ່ນ --USD. ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຄູນການສະໜອງໃນປະຈຸບັນXGASໂດຍລາຄາຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງ 0.36152USD.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງປະຈຸບັນຂອງ XGAS(X GAS) ແມ່ນ --USD.
ໃນຖານະເປັນຂອງ 2025-06-25, ລາຄາສູງສຸດຂອງ X GAS (XGAS) ແມ່ນ 1.5USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ X GAS (XGAS) ແມ່ນ $ 14.72MUSD. ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບໂທເຄັນ ທີ່ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ MEXC ແລະ ກວດເບິ່ງປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງພວກເຂົາ.
ຂ່າວດ່ວນ
ມັນແມ່ນ Moonveil (MORE) ອະທິບາຍສໍາລັບລົດພະຍັງຂອງສົດໃໝ່ສໍາລັບເກມ
ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນການສືບຄົ້ນຖຶງລະຄອນສໍາຄັນຂອງ Moonveil, tokenomics, ການນຳໃຊ້ຈິງ, ແລະສິດທິໃນໂລກຂອງເກມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກຄໍາປະລິມາຫຼືແມ່ນສົດໃໝ່ໃນການປະກອບເກມ, ບົດບັນທຶກນີ້ໃຫ້ຄວາມລະອຽດທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເພື່ອນທີ່ໃຫ້ມີແບບອິນໂຊເນດ ແລະຄວາມຝັນສຳລັບເກມແທ້ແທ້
June 25, 2025
ອະນຸມັດໃຈບໍ່? ຄູ່ມືສໍາລັບເທັນ MGO ແລະ ສະຖານທີ່ສ່ວນທົ່ວໄປໃນດິນ
ຄູ່ມືທີ່ຊັດເຈນນີ້ສຳເລັດການສໍາລັບ Mango Network (MGO), ສະຖານທີ່ສູງສໍາລັບເທັນອອນລະດັບປະຊາຊົນແລະເຈ່ອນສະຖານທີ່ສູງ ແລະແຈຂໍລາຍງານໃນແບບແບບສົດແລະສົ່ງໄປຈາກພາລະອົງແບບໃນດິນທີ່ບໍ່ພ້ໍໄດ້ ແລະສິດສິນທີ່ອຸດສາຶກຕິດແຊນສວຍຉາເພີ່ມເຈຍເພາຍຈິດຜູ້ໃຊ້. ຜູ້ເອົາໄປທີ່ບໍ່ສໍາລັບສິນທົ່ວໄປຈາກຜະລິດນີ້ແລະການຂຽນ, ເພື່ອຮຸນລ້ວນແລະສະຖະຂອງ Mango’s ຍິງເປັນການປິດກ່າຈິດເພື່ອບໍ່ເພິ່ນໄລກໃຄບໍ່ໃນະນາເກຕີ່ອ່ວນວຽກໄປສິນທົ່ວໄປ.
June 23, 2025
ຂ是什么ຄື T3RN (TRN)? ຄູ່ມືສິ່ງແທ້ຈິງໃນການດຳເນີນງານສິ່ງຂອງສະຖານທີ່ສົມບູນ
ຄູ່ມືທີ່ສັງເກີດນີ້ສເກີດໃຈແນວໃຫຍ່ໃນການເດີນງານຂໍແນວການຢະດີໍປ່ອນຂອງ T3RN, ບົດບາດຂອງຕົວເປົາ TRN ໃນການໃຫ້ແຜນທີ່ດໍາເນີນ, ແລະວິທີທີ່ການນີ້ແບ່ງສເງັນຕີດໃສ່ອະດີຕະມິດ ໃນຄວາມຮອ່ນແບບສະຖານທີ່ເນື່ອນແລ້ວ. ແມ່ນບວກທຸກການຮອ່ນສູງຂຼວຍໃຈ-ເຮັດ ຢັກ່ລາຄາສຽຄໍ່ເຈັບຂອງຜູ້ສ່ວນຈິງທີ່ຈະປິ່ນແສງຍັງໄວ້ຄວາມສສື່, ແບບນີ້ຕິດຂໍແນວສິ່ງສໄຂພິຄິດແລງປະທຸກເຂບ▼.
June 20, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.