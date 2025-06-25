ໂລໂກ້ X GAS

X GAS ລາຄາ (XGAS)

USD

X GAS (XGAS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.36152
$0.36152$0.36152
+3.44%(1D)

XGAS ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ X GAS(XGAS) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.36152USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ --USD. ລາຄາ XGAS ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
X GAS ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 14.72M USD
- X GAS ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +3.44%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ -- USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXGAS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XGAS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

XGAS ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ X GAS ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.01202271+3.44%
30 ມື້$ +0.36027+28,821.60%
60 ວັນ$ +0.36027+28,821.60%
90 ວັນ$ +0.36027+28,821.60%
X GAS ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, XGASບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.01202271 (+3.44%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

X GAS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.36027 (+28,821.60%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

X GAS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, XGAS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.36027 (+28,821.60%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

X GAS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.36027 (+28,821.60%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ XGAS

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ X GAS: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.300901
$ 0.300901$ 0.300901

$ 0.581423
$ 0.581423$ 0.581423

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+2.10%

+3.44%

+28,821.60%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ XGAS

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

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$ 14.72M
$ 14.72M$ 14.72M

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ແມ່ນຫຍັງ X GAS (XGAS)

Multi-Chain Utility Token. XGAS powers transactions across PIKA's launchpad, serving as the essential fee token for seamless cross-chain operations.

X GAS ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ X GAS ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງXGAS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບX GAS ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການX GAS ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

X GAS ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: X GAS, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ XGAS ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ X GASໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ X GAS

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XGAS ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ XGAS ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າX GASປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

X GAS (XGAS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງX GAS (XGAS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ XGAS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື X GAS(XGAS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ X GAS ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ X GAS ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

XGAS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XGAS ເຖິງ VND
9,513.3988
1 XGAS ເຖິງ AUD
A$0.5531256
1 XGAS ເຖິງ GBP
0.2639096
1 XGAS ເຖິງ EUR
0.3109072
1 XGAS ເຖິງ USD
$0.36152
1 XGAS ເຖິງ MYR
RM1.5292296
1 XGAS ເຖິງ TRY
14.3595744
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¥52.6662336
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28.3142464
1 XGAS ເຖິງ INR
31.1124112
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Rp5,926.5564288
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1 XGAS ເຖິງ PHP
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￡E.18.0362328
1 XGAS ເຖິງ BRL
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1 XGAS ເຖິງ CAD
C$0.4952824
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1 XGAS ເຖິງ CHF
Fr0.289216
1 XGAS ເຖິງ HKD
HK$2.8343168
1 XGAS ເຖິງ MAD
.د.م3.2934472
1 XGAS ເຖິງ MXN
$6.8580344
1 XGAS ເຖິງ PLN
1.319548

ແຫຼງຂໍ້ມູນ X GAS

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ X GAS ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ X GAS ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ X GAS

ຂ່າວດ່ວນ

ມັນແມ່ນ Moonveil (MORE) ອະທິບາຍສໍາລັບລົດພະຍັງຂອງສົດໃໝ່ສໍາລັບເກມ

ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນການສືບຄົ້ນຖຶງລະຄອນສໍາຄັນຂອງ Moonveil, tokenomics, ການນຳໃຊ້ຈິງ, ແລະສິດທິໃນໂລກຂອງເກມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກຄໍາປະລິມາຫຼືແມ່ນສົດໃໝ່ໃນການປະກອບເກມ, ບົດບັນທຶກນີ້ໃຫ້ຄວາມລະອຽດທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເພື່ອນທີ່ໃຫ້ມີແບບອິນໂຊເນດ ແລະຄວາມຝັນສຳລັບເກມແທ້ແທ້

June 25, 2025

ອະນຸມັດໃຈບໍ່? ຄູ່ມືສໍາລັບເທັນ MGO ແລະ ສະຖານທີ່ສ່ວນທົ່ວໄປໃນດິນ

ຄູ່ມືທີ່ຊັດເຈນນີ້ສຳເລັດການສໍາລັບ Mango Network (MGO), ສະຖານທີ່ສູງສໍາລັບເທັນອອນລະດັບປະຊາຊົນແລະເຈ຅່ອນສະຖານທີ່ສູງ ແລະແຈຂໍລາຍງານໃນແບບແບບສົດແລະສົ່ງໄປຈາກພາລະອົງແບບໃນດິນທີ່ບໍ່ພ້ໍໄດ້ ແລະສິດສິນທີ່ອຸດສາຶກຕິດແຊນສວຍຉາເພີ່ມເຈຍເພາຍຈິດຜູ້ໃຊ້. ຜູ້ເອົາໄປທີ່ບໍ່ສໍາລັບສິນທົ່ວໄປຈາກຜະລິດນີ້ແລະການຂຽນ, ເພື່ອຮຸນລ້ວນແລະສະຖະຂອງ Mango’s ຍິງເປັນການປິດກ່າຈິດເພື່ອບໍ່ເພິ່ນໄລກໃຄບໍ່ໃນະນາເກຕີ່ອ່ວນວຽກໄປສິນທົ່ວໄປ.

June 23, 2025

ຂ是什么ຄື T3RN (TRN)? ຄູ່ມືສິ່ງແທ້ຈິງໃນການດຳເນີນງານສິ່ງຂອງສະຖານທີ່ສົມບູນ

ຄູ່ມືທີ່ສັງເກີດນີ້ສເກີດໃຈແນວໃຫຍ່ໃນການເດີນງານຂໍແນວການຢະດີໍປ່ອນຂອງ T3RN, ບົດບາດຂອງຕົວເປົາ TRN ໃນການໃຫ້ແຜນທີ່ດໍາເນີນ, ແລະວິທີທີ່ການນີ້ແບ່ງສເງັນຕີດໃສ່ອະດີຕະມິດ ໃນຄວາມຮອ່ນແບບສະຖານທີ່ເນື່ອນແລ້ວ. ແມ່ນບວກທຸກການຮອ່ນສູງຂຼວຍໃຈ-ເຮັດ ຢັກ່ລາຄາສຽຄໍ່ເຈັບຂອງຜູ້ສ່ວນຈິງທີ່ຈະປິ່ນແສງຍັງໄວ້ຄວາມສສື່, ແບບນີ້ຕິດຂໍແນວສິ່ງສໄຂພິຄິດແລງປະທຸກເຂບ▼.

June 20, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

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