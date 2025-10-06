ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດUlalo HealthPassportຂອງມື້ນີ້0.001621 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດULAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວULAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດUlalo HealthPassportຂອງມື້ນີ້0.001621 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດULAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວULAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ULA

ULA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ULA

ULA ເຈ້ຍຂາວ

ULA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ULA Tokenomics

ULA ການຄາດຄະເນລາຄາ

ULA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ULA

ULAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ULA Spot

ໂລໂກ້ Ulalo HealthPassport

Ulalo HealthPassport ລາຄາ (ULA)

1 ULA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.001621
$0.001621$0.001621
-1.03%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:30:24 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.001592
$ 0.001592$ 0.001592
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00187
$ 0.00187$ 0.00187
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.001592
$ 0.001592$ 0.001592

$ 0.00187
$ 0.00187$ 0.00187

--
----

--
----

-0.74%

-1.03%

-48.84%

-48.84%

Ulalo HealthPassport (ULA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.001621. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ULAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.001592 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00187, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ULAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ULAມີການປ່ຽນແປງ-0.74%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.03%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -48.84%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Ulalo HealthPassport (ULA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 66.42K
$ 66.42K$ 66.42K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານUlalo HealthPassportການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 66.42K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງULAແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.62M.

Ulalo HealthPassport (ULA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ulalo HealthPassport ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00001687-1.03%
30 ມື້$ -0.002185-57.41%
60 ວັນ$ -0.002129-56.78%
90 ວັນ$ -0.002468-60.36%
Ulalo HealthPassport ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ULAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00001687 (-1.03%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Ulalo HealthPassport ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.002185 (-57.41%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Ulalo HealthPassport ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ULA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.002129 (-56.78%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Ulalo HealthPassport ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.002468 (-60.36%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Ulalo HealthPassport (ULA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າUlalo HealthPassportປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Ulalo HealthPassport ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງULA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບUlalo HealthPassport ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການUlalo HealthPassport ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Ulalo HealthPassport ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Ulalo HealthPassport (ULA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Ulalo HealthPassport (ULA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບUlalo HealthPassport.

ກວດເບິ່ງການUlalo HealthPassportຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງUlalo HealthPassport (ULA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ULA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Ulalo HealthPassport(ULA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Ulalo HealthPassport ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Ulalo HealthPassport ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ULA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ VND
42.656615
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ AUD
A$0.00248013
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ GBP
0.00123196
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ EUR
0.00139406
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ USD
$0.001621
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MYR
RM0.0068082
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ TRY
0.06817926
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ JPY
¥0.248013
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ ARS
ARS$2.39791288
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ RUB
0.131301
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ INR
0.14363681
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ IDR
Rp27.01665586
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ PHP
0.09507165
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ EGP
￡E.0.07664088
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BRL
R$0.00867235
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ CAD
C$0.0022694
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BDT
0.19782684
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ NGN
2.339103
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ COP
$6.258681
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ ZAR
R.0.02815677
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ UAH
0.06814684
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ TZS
T.Sh.3.982797
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ VES
Bs0.361483
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ CLP
$1.520498
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ PKR
Rs0.45802976
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ KZT
0.85136541
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ THB
฿0.05271492
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ TWD
NT$0.05004027
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ AED
د.إ0.00594907
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ CHF
Fr0.0012968
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ HKD
HK$0.01259517
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ AMD
֏0.62011355
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MAD
.د.م0.01509151
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MXN
$0.03000471
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ SAR
ريال0.00607875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ ETB
Br0.24739702
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ KES
KSh0.20949804
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ JOD
د.أ0.001149289
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ PLN
0.00598149
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ RON
лв0.00714861
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ SEK
kr0.0153995
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BGN
лв0.00273949
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ HUF
Ft0.54541787
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ CZK
0.03425173
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ KWD
د.ك0.000497647
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ ILS
0.00530067
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BOB
Bs0.01123353
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ AZN
0.0027557
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ TJS
SM0.01494562
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ GEL
0.00440912
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ AOA
Kz1.48306911
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000611117
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BMD
$0.001621
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ DKK
kr0.01050408
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ HNL
L0.04269714
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MUR
0.0744039
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ NAD
$0.0280433
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ NOK
kr0.01643694
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ NZD
$0.00285296
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ PAB
B/.0.001621
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ PGK
K0.00682441
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.00590044
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ RSD
дин.0.16500159
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ UZS
soʻm19.53011599
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ ALL
L0.136164
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ ANG
ƒ0.00290159
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ AWG
ƒ0.00290159
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BBD
$0.003242
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BAM
KM0.00273949
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BIF
Fr4.767361
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BND
$0.0021073
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BSD
$0.001621
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ JMD
$0.26013808
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ KHR
6.51003326
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ KMF
Fr0.690546
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ LAK
35.23912973
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ LKR
රු0.49344861
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MDL
L0.02742732
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MGA
Ar7.3017945
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MOP
P0.012968
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MVR
0.0249634
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MWK
MK2.81423431
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ MZN
MT0.10366295
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ NPR
रु0.23005232
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ PYG
11.496132
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ RWF
Fr2.352071
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ SBD
$0.01334083
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ SCR
0.02332619
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ SRD
$0.0628948
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ SVC
$0.01416754
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ SZL
L0.0280433
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ TMT
m0.00568971
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ TND
د.ت0.004710626
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ TTD
$0.01097417
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ UGX
Sh5.647564
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ XAF
Fr0.922349
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ XCD
$0.0043767
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ XOF
Fr0.922349
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ XPF
Fr0.166963
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BWP
P0.02175382
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ BZD
$0.00325821
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ CVE
$0.15542148
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ DJF
Fr0.286917
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ DOP
$0.10427893
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ DZD
د.ج0.21205922
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ FJD
$0.00367967
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ GNF
Fr14.094595
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ GTQ
Q0.01241686
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ GYD
$0.33904836
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ເຖິງ ISK
kr0.204246

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Ulalo HealthPassport

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Ulalo HealthPassport ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Ulalo HealthPassport ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Ulalo HealthPassport

ມື້ນີ້ມີUlalo HealthPassport (ULA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ULAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.001621 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາULAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ULAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.001621. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງUlalo HealthPassport?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງULA​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງULA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນULAແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງULA?
ULA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງULA?
ULAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດULA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການULAແມ່ນ$ 66.42K USD.
ປີນີ້ULAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ULA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງULAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:30:24 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ULA -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.001621 USD

ຊື້ຂາຍ ULA

ULA/USDT
$0.001621
$0.001621$0.001621
-1.03%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

