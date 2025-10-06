ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດTuna Chainຂອງມື້ນີ້0.0011551 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTUNACHAINລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTUNACHAINໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TUNACHAIN

ໂລໂກ້ Tuna Chain

Tuna Chain ລາຄາ (TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0011551
-0.07%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:59:22 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.001154
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0011588
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.001154
$ 0.0011588
--
--
-0.01%

-0.06%

-15.15%

-15.15%

Tuna Chain (TUNACHAIN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0011551. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TUNACHAINມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.001154 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0011588, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TUNACHAINລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TUNACHAINມີການປ່ຽນແປງ-0.01%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.06%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -15.15%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Tuna Chain (TUNACHAIN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
$ 55.68K
$ 242.57K
--
210,000,000
ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTuna Chainການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 55.68K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTUNACHAINແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ210000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 242.57K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tuna Chain ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000000809-0.06%
30 ມື້$ +0.0004794+70.94%
60 ວັນ$ +0.0005008+76.53%
90 ວັນ$ +0.0005898+104.33%
Tuna Chain ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TUNACHAINບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000000809 (-0.06%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Tuna Chain ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0004794 (+70.94%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Tuna Chain ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TUNACHAIN ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0005008 (+76.53%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Tuna Chain ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0005898 (+104.33%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Tuna Chain (TUNACHAIN)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTuna Chainປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Tuna Chain ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTUNACHAIN ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTuna Chain ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTuna Chain ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Tuna Chain ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Tuna Chain (TUNACHAIN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Tuna Chain (TUNACHAIN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTuna Chain.

ກວດເບິ່ງການTuna Chainຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTuna Chain (TUNACHAIN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TUNACHAIN ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Tuna Chain(TUNACHAIN)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Tuna Chain ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Tuna Chain ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TUNACHAIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ VND
30.3964565
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ AUD
A$0.001767303
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ GBP
0.000877876
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ EUR
0.000993386
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ USD
$0.0011551
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MYR
RM0.00485142
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ TRY
0.048583506
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ JPY
¥0.1767303
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ ARS
ARS$1.708716328
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ RUB
0.093551549
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ INR
0.102353411
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ IDR
Rp19.251658966
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ PHP
0.067758166
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ EGP
￡E.0.054578475
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BRL
R$0.006179785
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ CAD
C$0.00161714
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BDT
0.140968404
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ NGN
1.6668093
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ COP
$4.4598411
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ ZAR
R.0.020052536
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ UAH
0.048560404
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ TZS
T.Sh.2.845069055
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ VES
Bs0.2575873
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ CLP
$1.0834838
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ PKR
Rs0.326385056
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ KZT
0.606670071
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ THB
฿0.037563852
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ TWD
NT$0.035704141
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ AED
د.إ0.004239217
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ CHF
Fr0.00092408
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ HKD
HK$0.008975127
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ AMD
֏0.441883505
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MAD
.د.م0.010753981
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MXN
$0.021380901
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ SAR
ريال0.004331625
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ ETB
Br0.176291362
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ KES
KSh0.149285124
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ JOD
د.أ0.0008189659
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ PLN
0.004262319
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ RON
лв0.005093991
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ SEK
kr0.01097345
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BGN
лв0.001952119
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ HUF
Ft0.388390824
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ CZK
0.024407263
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ KWD
د.ك0.0003546157
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ ILS
0.003754075
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BOB
Bs0.008004843
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ AZN
0.00196367
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ TJS
SM0.010650022
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ GEL
0.003141872
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ AOA
Kz1.056812541
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0004354727
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BMD
$0.0011551
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ DKK
kr0.007485048
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ HNL
L0.030425334
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MUR
0.053227008
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ NAD
$0.01998323
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ NOK
kr0.011712714
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ NZD
$0.002032976
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ PAB
B/.0.0011551
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ PGK
K0.004862971
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ QAR
ر.ق0.004204564
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ RSD
дин.0.117600731
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ UZS
soʻm13.916864269
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ ALL
L0.0970284
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ ANG
ƒ0.002067629
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ AWG
ƒ0.002067629
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BBD
$0.0023102
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BAM
KM0.001952119
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BIF
Fr3.3971491
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BND
$0.00150163
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BSD
$0.0011551
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ JMD
$0.185370448
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ KHR
4.638950906
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ KMF
Fr0.4920726
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ LAK
25.110869063
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ LKR
රු0.351623991
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MDL
L0.019544292
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MGA
Ar5.20314795
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MOP
P0.0092408
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MVR
0.01778854
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MWK
MK2.005380661
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ MZN
MT0.073868645
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ NPR
रु0.163931792
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ PYG
8.1919692
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ RWF
Fr1.6760501
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ SBD
$0.009506473
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ SCR
0.016621889
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ SRD
$0.04481788
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ SVC
$0.010095574
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ SZL
L0.01998323
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ TMT
m0.004054401
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ TND
د.ت0.0033567206
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ TTD
$0.007820027
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ UGX
Sh4.0243684
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ XAF
Fr0.6572519
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ XCD
$0.00311877
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ XOF
Fr0.6572519
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ XPF
Fr0.1189753
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BWP
P0.015501442
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ BZD
$0.002321751
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ CVE
$0.110750988
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ DJF
Fr0.2044527
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ DOP
$0.074307583
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ DZD
د.ج0.151110182
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ FJD
$0.002622077
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ GNF
Fr10.0435945
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ GTQ
Q0.008848066
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ GYD
$0.241600716
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) ເຖິງ ISK
kr0.1455426

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Tuna Chain

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Tuna Chain ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Tuna Chain ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Tuna Chain

ມື້ນີ້ມີTuna Chain (TUNACHAIN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TUNACHAINແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0011551 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTUNACHAINປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TUNACHAINປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0011551. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTuna Chain?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTUNACHAIN​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTUNACHAIN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTUNACHAINແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTUNACHAIN?
TUNACHAIN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTUNACHAIN?
TUNACHAINຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTUNACHAIN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTUNACHAINແມ່ນ$ 55.68K USD.
ປີນີ້TUNACHAINຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TUNACHAIN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTUNACHAINການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
Tuna Chain (TUNACHAIN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

