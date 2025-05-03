ໂລໂກ້ Trumpius Maximus

Trumpius Maximus ລາຄາ (TRUMPIUS)

USD

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.007731
$0.007731$0.007731
+0.88%(1D)

TRUMPIUS ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Trumpius Maximus(TRUMPIUS) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.007731USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 356.78KUSD. ລາຄາ TRUMPIUS ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Trumpius Maximus ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 253.80 USD
- Trumpius Maximus ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.88%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 46.15M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTRUMPIUS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TRUMPIUS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TRUMPIUS ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trumpius Maximus ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00006744+0.88%
30 ມື້$ -0.000669-7.97%
60 ວັນ$ -0.004269-35.58%
90 ວັນ$ -0.006869-47.05%
Trumpius Maximus ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TRUMPIUSບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.00006744 (+0.88%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Trumpius Maximus ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.000669 (-7.97%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Trumpius Maximus ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TRUMPIUS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.004269 (-35.58%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Trumpius Maximus ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.006869 (-47.05%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ TRUMPIUS

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Trumpius Maximus: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00755
$ 0.00755$ 0.00755

$ 0.00822
$ 0.00822$ 0.00822

$ 0.54
$ 0.54$ 0.54

0.00%

+0.88%

-7.55%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ TRUMPIUS

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 356.78K
$ 356.78K$ 356.78K

$ 253.80
$ 253.80$ 253.80

46.15M
46.15M 46.15M

ແມ່ນຫຍັງ Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

The 2025 President of Memes and America.

Trumpius Maximus ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Trumpius Maximus ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTRUMPIUS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTrumpius Maximus ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTrumpius Maximus ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Trumpius Maximus ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: Trumpius Maximus, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ TRUMPIUS ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Trumpius Maximusໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ Trumpius Maximus

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TRUMPIUS ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ TRUMPIUS ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າTrumpius Maximusປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື Trumpius Maximus(TRUMPIUS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Trumpius Maximus ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Trumpius Maximus ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TRUMPIUS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TRUMPIUS ເຖິງ VND
203.441265
1 TRUMPIUS ເຖິງ AUD
A$0.01198305
1 TRUMPIUS ເຖິງ GBP
0.00579825
1 TRUMPIUS ເຖິງ EUR
0.00680328
1 TRUMPIUS ເຖິງ USD
$0.007731
1 TRUMPIUS ເຖິງ MYR
RM0.03301137
1 TRUMPIUS ເຖິງ TRY
0.29818467
1 TRUMPIUS ເຖິງ JPY
¥1.1202219
1 TRUMPIUS ເຖິງ RUB
0.63966294
1 TRUMPIUS ເຖິງ INR
0.65427453
1 TRUMPIUS ເຖິງ IDR
Rp126.73768464
1 TRUMPIUS ເຖິງ KRW
10.82772936
1 TRUMPIUS ເຖິງ PHP
0.43030746
1 TRUMPIUS ເຖິງ EGP
￡E.0.39242556
1 TRUMPIUS ເຖິງ BRL
R$0.04368015
1 TRUMPIUS ເຖິງ CAD
C$0.01066878
1 TRUMPIUS ເຖິງ BDT
0.9424089
1 TRUMPIUS ເຖິງ NGN
12.38939136
1 TRUMPIUS ເຖິງ UAH
0.3216096
1 TRUMPIUS ເຖິງ VES
Bs0.664866
1 TRUMPIUS ເຖິງ PKR
Rs2.17952352
1 TRUMPIUS ເຖິງ KZT
3.97883646
1 TRUMPIUS ເຖິງ THB
฿0.2558961
1 TRUMPIUS ເຖິງ TWD
NT$0.23741901
1 TRUMPIUS ເຖິງ AED
د.إ0.02837277
1 TRUMPIUS ເຖິງ CHF
Fr0.00633942
1 TRUMPIUS ເຖິງ HKD
HK$0.05991525
1 TRUMPIUS ເຖິງ MAD
.د.م0.07158906
1 TRUMPIUS ເຖິງ MXN
$0.15137298

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Trumpius Maximus

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Trumpius Maximus ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Trumpius Maximus ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Trumpius Maximus

ຂ່າວດ່ວນ

ຮູບແບບ Wyckoff: ຄູ່ມືທຳອິດສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມໃຊ້

ເປັນແອວກໍ່ທີ່ນິຍົມໃນການວິເຄາະເທັນນິຄັນທີ່ຜູ້ໄກເລາຄາໃຊ້ໃຫ້ຄາດເຄື່ອນໄວຂອງເຕະໄຕ່ແມ່ນວິທີການ Wyckoff. ສະຖານນະແບບນີ້, ທີ່ຖືກສໍາລັບດໍ້ເຊຍສໍາລັບຄ່າລາຄາທີ່ Richard D. Wyckoff ສຣົດສ່ອງໃນສິບໄຕໍ້.

May 3, 2025

ການລົບລົງຂອງ FTX: ການສຶກສາແບບລະອຽດເກັ່ງໃນສິດທິທີ່ໃໝ່ຂອງອຸດສາຫະກິດຄຣິສໂທເກຣີ

ໃນບົດບັນລຸກເພີ່ມເຕີມນີ້, ເຮົາຈະສໍາรวจສຽງໃນຄວາມຈິງວ່າ ແນວທາງການທະເລີດ ແລະ ລົບລົງຂອງ FTX ໄດ້ຮຽນຈິງແບບໃດ, ບຸກຄະການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ບັນດາບັນຫາລະບົບທີ່ຖືກແຉ່ນແບບສໍາເລັດ, ແລະຄວາມສົກສານທີ່ມີໃນຕະລາຄາຄຣິສໂທສໍາລັບວັດທະສາດຂອງມັນແລະລະບົບການກວດສອບຂອງມັນ.

May 2, 2025

ແມ່ນອະໄຂະວ່າ Trusta.AI (TA) ອະທິບາຍຄູ່ມືເຕິມຂອງ Protocol ການລະບຸອັດຕະມະດິດໃໝ່ຂອງ Trusta.AI

ບິດບົດນີ້ເປີດໃຈໃນລະບົບສໍ່ອັດຕະມະບໍລິການສໍ່ຂອງ Trusta.AI, TA tokenomics, ກໍ່ເພີ່ມແລະວິໄສທີ່ປ່ອນລູບ Purpose ສໍາລັບອະກຸນພິມເກນສໍ່ພິມຄັນສົກກາງໃນໂລກຂອງ cryptocurrency ແລະປັນສິດເກຍເອີ້ນ.

April 30, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

TRUMPIUS
USD

1 TRUMPIUS = 0.007731 USD

ການຊື້ຂາຍ

TRUMPIUSUSDT
$0.007731
$0.007731$0.007731
+0.88%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures