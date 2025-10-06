ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດTrading Paymentຂອງມື້ນີ້0.09 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTPTUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTPTUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TPTU

TPTU ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TPTU

TPTU ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TPTU Tokenomics

TPTU ການຄາດຄະເນລາຄາ

TPTU ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ TPTU

TPTUຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

TPTU Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Trading Payment

Trading Payment ລາຄາ (TPTU)

1 TPTU ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.09
$0.09$0.09
0.00%1D
USD
Trading Payment (TPTU) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:58:28 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.092
$ 0.092$ 0.092
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

$ 0.092
$ 0.092$ 0.092

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-9.10%

-9.10%

Trading Payment (TPTU) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.09. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TPTUມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.09 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.092, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TPTUລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TPTUມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, 0.00%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -9.10%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Trading Payment (TPTU) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 3.72K
$ 3.72K$ 3.72K

$ 540.00K
$ 540.00K$ 540.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTrading Paymentການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 3.72K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTPTUແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ6000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 540.00K.

Trading Payment (TPTU) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Trading Payment ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 00.00%
30 ມື້$ -1.113-92.52%
60 ວັນ$ -1.053-92.13%
90 ວັນ$ -1.018-91.88%
Trading Payment ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TPTUບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ 0 (0.00%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Trading Payment ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -1.113 (-92.52%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Trading Payment ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TPTU ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -1.053 (-92.13%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Trading Payment ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -1.018 (-91.88%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Trading Payment (TPTU)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTrading Paymentປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Trading Payment ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTPTU ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTrading Payment ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTrading Payment ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Trading Payment ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Trading Payment (TPTU) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Trading Payment (TPTU) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTrading Payment.

ກວດເບິ່ງການTrading Paymentຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Trading Payment (TPTU) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTrading Payment (TPTU) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TPTU ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Trading Payment(TPTU)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Trading Payment ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Trading Payment ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TPTU ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ VND
2,368.35
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ AUD
A$0.1377
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ GBP
0.0684
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ EUR
0.0774
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ USD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MYR
RM0.378
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ TRY
3.7854
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ JPY
¥13.77
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ ARS
ARS$133.1352
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ RUB
7.2891
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ INR
7.9749
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ IDR
Rp1,499.9994
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ PHP
5.2794
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ EGP
￡E.4.2525
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BRL
R$0.4815
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ CAD
C$0.126
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BDT
10.9836
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ NGN
129.87
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ COP
$347.49
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ ZAR
R.1.5624
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ UAH
3.7836
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ TZS
T.Sh.221.6745
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ VES
Bs20.07
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ CLP
$84.42
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ PKR
Rs25.4304
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ KZT
47.2689
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ THB
฿2.9268
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ TWD
NT$2.7819
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ AED
د.إ0.3303
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ CHF
Fr0.072
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ HKD
HK$0.6993
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ AMD
֏34.4295
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MAD
.د.م0.8379
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MXN
$1.6659
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ SAR
ريال0.3375
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ ETB
Br13.7358
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ KES
KSh11.6316
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ JOD
د.أ0.06381
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ PLN
0.3321
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ RON
лв0.3969
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ SEK
kr0.855
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BGN
лв0.1521
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ HUF
Ft30.2616
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ CZK
1.9017
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ KWD
د.ك0.02763
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ ILS
0.2925
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BOB
Bs0.6237
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ AZN
0.153
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ TJS
SM0.8298
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ GEL
0.2448
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ AOA
Kz82.3419
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BHD
.د.ب0.03393
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BMD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ DKK
kr0.5832
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ HNL
L2.3706
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MUR
4.1472
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ NAD
$1.557
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ NOK
kr0.9126
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ NZD
$0.1584
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ PAB
B/.0.09
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ PGK
K0.3789
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ QAR
ر.ق0.3276
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ RSD
дин.9.1629
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ UZS
soʻm1,084.3371
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ ALL
L7.56
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ ANG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ AWG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BBD
$0.18
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BAM
KM0.1521
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BIF
Fr264.69
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BND
$0.117
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BSD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ JMD
$14.4432
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ KHR
361.4454
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ KMF
Fr38.34
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ LAK
1,956.5217
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ LKR
රු27.3969
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MDL
L1.5228
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MGA
Ar405.405
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MOP
P0.72
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MVR
1.386
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MWK
MK156.2499
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ MZN
MT5.7555
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ NPR
रु12.7728
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ PYG
638.28
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ RWF
Fr130.59
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ SBD
$0.7407
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ SCR
1.2951
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ SRD
$3.492
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ SVC
$0.7866
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ SZL
L1.557
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ TMT
m0.3159
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ TND
د.ت0.26154
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ TTD
$0.6093
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ UGX
Sh313.56
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ XAF
Fr51.21
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ XCD
$0.243
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ XOF
Fr51.21
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ XPF
Fr9.27
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BWP
P1.2078
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ BZD
$0.1809
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ CVE
$8.6292
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ DJF
Fr15.93
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ DOP
$5.7897
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ DZD
د.ج11.7738
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ FJD
$0.2043
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ GNF
Fr782.55
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ GTQ
Q0.6894
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ GYD
$18.8244
1 Trading Payment(TPTU) ເຖິງ ISK
kr11.34

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Trading Payment

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Trading Payment ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Trading Payment ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Trading Payment

ມື້ນີ້ມີTrading Payment (TPTU) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TPTUແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.09 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTPTUປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TPTUປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.09. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTrading Payment?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTPTU​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTPTU?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTPTUແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTPTU?
TPTU ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTPTU?
TPTUຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTPTU?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTPTUແມ່ນ$ 3.72K USD.
ປີນີ້TPTUຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TPTU ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTPTUການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:58:28 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TPTU -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.09 USD

ຊື້ຂາຍ TPTU

TPTU/USDT
$0.09
$0.09$0.09
0.00%

