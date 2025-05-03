ຮູບແບບ Wyckoff: ຄູ່ມືທຳອິດສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມໃຊ້
ເປັນແອວກໍ່ທີ່ນິຍົມໃນການວິເຄາະເທັນນິຄັນທີ່ຜູ້ໄກເລາຄາໃຊ້ໃຫ້ຄາດເຄື່ອນໄວຂອງເຕະໄຕ່ແມ່ນວິທີການ Wyckoff. ສະຖານນະແບບນີ້, ທີ່ຖືກສໍາລັບດໍ້ເຊຍສໍາລັບຄ່າລາຄາທີ່ Richard D. Wyckoff ສຣົດສ່ອງໃນສິບໄຕໍ້.
Tokemak ລາຄາ (TOKE)
ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Tokemak(TOKE) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.2097USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 17.36MUSD. ລາຄາ TOKE ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Tokemak ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 62.79K USD
- Tokemak ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.77%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 82.78M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTOKE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TOKE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tokemak ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.010499
|-4.77%
|30 ມື້
|$ -0.0098
|-4.47%
|60 ວັນ
|$ +0.0096
|+4.79%
|90 ວັນ
|$ -0.1774
|-45.83%
ໃນມື້ນີ້, TOKEບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.010499 (-4.77%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.Tokemak ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້
ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0098 (-4.47%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.Tokemak ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້
ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TOKE ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0096 (+4.79%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.Tokemak ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້
ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.1774 (-45.83%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.
ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Tokemak: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.05%
-4.77%
-7.91%
ເຂົ້າໄປໃນສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ການສະໜອງ:
Tokemak is a novel DeFi primitive designed to generate sustainable liquidity.
Tokemak ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Tokemak ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTOKE ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTokemak ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTokemak ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: Tokemak, Bitcoin ຫຼື Ethereum. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ TOKE ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Tokemakໜ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TOKE ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ TOKE ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າTokemakປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Tokemak ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Tokemak ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາລະອຽດ ແລະ ວິດີໂອ tutorials, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຊໍາລະສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
|1 TOKE ເຖິງ VND
₫5,518.2555
|1 TOKE ເຖິງ AUD
A$0.325035
|1 TOKE ເຖິງ GBP
￡0.157275
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ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Tokemak ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:
ເປັນແອວກໍ່ທີ່ນິຍົມໃນການວິເຄາະເທັນນິຄັນທີ່ຜູ້ໄກເລາຄາໃຊ້ໃຫ້ຄາດເຄື່ອນໄວຂອງເຕະໄຕ່ແມ່ນວິທີການ Wyckoff. ສະຖານນະແບບນີ້, ທີ່ຖືກສໍາລັບດໍ້ເຊຍສໍາລັບຄ່າລາຄາທີ່ Richard D. Wyckoff ສຣົດສ່ອງໃນສິບໄຕໍ້.
ໃນບົດບັນລຸກເພີ່ມເຕີມນີ້, ເຮົາຈະສໍາรวจສຽງໃນຄວາມຈິງວ່າ ແນວທາງການທະເລີດ ແລະ ລົບລົງຂອງ FTX ໄດ້ຮຽນຈິງແບບໃດ, ບຸກຄະການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ບັນດາບັນຫາລະບົບທີ່ຖືກແຉ່ນແບບສໍາເລັດ, ແລະຄວາມສົກສານທີ່ມີໃນຕະລາຄາຄຣິສໂທສໍາລັບວັດທະສາດຂອງມັນແລະລະບົບການກວດສອບຂອງມັນ.
ບິດບົດນີ້ເປີດໃຈໃນລະບົບສໍ່ອັດຕະມະບໍລິການສໍ່ຂອງ Trusta.AI, TA tokenomics, ກໍ່ເພີ່ມແລະວິໄສທີ່ປ່ອນລູບ Purpose ສໍາລັບອະກຸນພິມເກນສໍ່ພິມຄັນສົກກາງໃນໂລກຂອງ cryptocurrency ແລະປັນສິດເກຍເອີ້ນ.
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures