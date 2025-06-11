ໂລໂກ້ TEKTIAS

TEKTIAS ລາຄາ (TKT)

USD

TEKTIAS (TKT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0004335
$0.0004335$0.0004335
+0.13%(1D)

TKT ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ TEKTIAS(TKT) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0004335USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ --USD. ລາຄາ TKT ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
TEKTIAS ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 181.81K USD
- TEKTIAS ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.13%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ -- USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTKT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TKT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

TKT ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TEKTIAS ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.000000563+0.13%
30 ມື້$ -0.2995665-99.86%
60 ວັນ$ -0.2995665-99.86%
90 ວັນ$ -0.2995665-99.86%
TEKTIAS ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TKTບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.000000563 (+0.13%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

TEKTIAS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.2995665 (-99.86%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

TEKTIAS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TKT ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.2995665 (-99.86%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

TEKTIAS ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.2995665 (-99.86%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ TKT

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TEKTIAS: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0002999
$ 0.0002999$ 0.0002999

$ 0.0005349
$ 0.0005349$ 0.0005349

$ 0.65
$ 0.65$ 0.65

-1.08%

+0.13%

-13.30%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ TKT

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

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$ 181.81K
$ 181.81K$ 181.81K

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ແມ່ນຫຍັງ TEKTIAS (TKT)

TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience.

TEKTIAS ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ TEKTIAS ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTKT ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTEKTIAS ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTEKTIAS ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

TEKTIAS ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: TEKTIAS, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ TKT ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ TEKTIASໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ TEKTIAS

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TKT ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ TKT ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າTEKTIASປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

TEKTIAS (TKT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTEKTIAS (TKT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TKT ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື TEKTIAS(TKT)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ TEKTIAS ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ TEKTIAS ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TKT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TKT ເຖິງ VND
11.4075525
1 TKT ເຖິງ AUD
A$0.00066759
1 TKT ເຖິງ GBP
0.00032079
1 TKT ເຖິງ EUR
0.000377145
1 TKT ເຖິງ USD
$0.0004335
1 TKT ເຖິງ MYR
RM0.001842375
1 TKT ເຖິງ TRY
0.01714926
1 TKT ເຖິງ JPY
¥0.0631176
1 TKT ເຖິງ RUB
0.03396906
1 TKT ເຖິງ INR
0.0376278
1 TKT ເຖິງ IDR
Rp7.10655624
1 TKT ເຖິງ KRW
0.598754535
1 TKT ເຖິງ PHP
0.024852555
1 TKT ເຖິງ EGP
￡E.0.02194377
1 TKT ເຖິງ BRL
R$0.002379915
1 TKT ເຖິງ CAD
C$0.000593895
1 TKT ເຖິງ BDT
0.05296503
1 TKT ເຖິງ NGN
0.67104933
1 TKT ເຖິງ UAH
0.018081285
1 TKT ເຖິງ VES
Bs0.044217
1 TKT ເຖິງ PKR
Rs0.12283656
1 TKT ເຖິງ KZT
0.22542867
1 TKT ເຖິງ THB
฿0.01421013
1 TKT ເຖິງ TWD
NT$0.01284027
1 TKT ເຖິງ AED
د.إ0.001590945
1 TKT ເຖິງ CHF
Fr0.000351135
1 TKT ເຖິງ HKD
HK$0.00339864
1 TKT ເຖິງ MAD
.د.م0.003966525
1 TKT ເຖິງ MXN
$0.00827118

ແຫຼງຂໍ້ມູນ TEKTIAS

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ TEKTIAS ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ TEKTIAS ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TEKTIAS

ຂ່າວດ່ວນ

ຂໍໍ່ນິຍາມ KAI SANGOKUSHI TAISEN-Kai Battle of Three Kingdoms (SGC Token)? ຄູ່ມືທົ່ວໄປໃນອິນເດີນຊີກຄອດເທັນສໍາລັບເກມິງ

ຄູ່ມືສົມບູນນີ້ເບິ່ງລູບທົ່ວໄປສໍາລັບ Kai Battle of Three Kingdoms (SGC token) ແບບດິ່ນໃໝ່ໃນດ້ານສິດທິການເກມ, ກໍູ່ບລາຄາແບບບໍ່ມີຊ໊ອນໃນອະທິບາຍສໍາລັບຜູ້ໂທນປິນເກມໃນໄລຍະໄດ່ຮັບພໍ່ກັບເປລາງຕິດບິນພິເສດໄດ້ແນວຄວາມຈິງ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທ່ານທີ່ໃຊ້ການເກມແລ້ວຊັດຄາແດງໃນການລົງຄະແນນ, ນັກລົງທຶນຊໍາມຽນຂອງໄວດໃນເຄື່ອງຊັບບິນກໍ່ນດ້ວຍປິນສະກັນສິດທິສໍາລັບແນວໃໝ່, ຫຼືຜູ້ເຕັມສິນຝໃສ່ຈິງສັນວິທາລິດເກມມີເຈພິທຽມໆນັກເກມຘູ່ດຈິບ, ບົດບັດນິຍາມນີ້ໃຫ້ຂໍໍ່ນິຍາມສຳຄັນໃນທີ່ສໍາລັດຕຳລັດຂອງ SGC ຂອງດ້ວຍສິດທິສໍາລັດແບບອິດສະຕິກໍ່ຄິດສຶກໍ່ແນວທີ່ໃຫ້່ດປົ່ນເຫັນເກມິງ.

June 11, 2025

ໜຶ່ງບົດໃນການເຂົ້າໃຈ MEXC ແລະສິນຄ້າຜະລິດສົດ: Launchpool, Launchpad, ການແພດດຽວໃນສ່ວນທີ່ພໍແລ້ວແນ່?

ການເພີ່ມຂະບວນຄົວທຸລະກິດສິນຄ້າດິຈິຕອນສັ່ນສົດຕິແກ່ຕະຄອນຕັນ, ສະຖານທີ່ໃນເພດສິນຄ້າສົດສະໜອງຂຼນໃນປະເທດສັດຂິວນ, ຄືກັນນຳສິນຄ້າ໒ຍາວ, ສິນຄ້າສົດສໍາລັບລາດີນສານ, ຈະກະກຳພາຍໃນລະບົບ Launchpool, Launchpad, ແລະການແພດດຽວໃນການລະດູຍະຍຶດ ແລະໃຫ້ດີດ້ວຍການພັດທະນາດິບຕິບນູບພາຍໃນທຸລະກິດປະຖານສະເຫັນແດ່ແດ່ຂອນສືບເຫຼັຽກສະໞໍ່ກັບງໍ່ອນລວມນັກຖານສຽປະລິັດປ້ອມຮັດ, ແລະອີກເນື່ອງງັ່ບອນທ່ານລົດໃຫ້ໄຈເຄຍຄັບເງຸກໍ້ຂອນລູກລາສີລົດຄັບແລະ ຈຳຜັດສວຍຄ່າສ໛າລອອງຄອບແມ່ຩວນ. ບົດແບບນີ້ຈະພາຍສ໎ຊິ່ຮັສະລາມກັບໄຊ໡ຈິ້ນສັ໑ປບິິ(ຮອບ)ແລ້ວບ່ອນເລີ່ມ ສອນລະບົບແອບບຸນແມ່ນຕໍ່ໃສ່ໄປ່ຢູ່ເທັດຂອຍເພງ. ແລະຮົວຂອບນີ້ຈະນຳໃຫ້ເປັນດິໄອທ໌ ພໍ້ຈິໂຕນຍທໍຮັນແມງຂັ້ນໃ໕່ຍນ້ຊິກປູ ເພື່ອໃຈເມື່ອຊີ່ນານຮົດຕະກຳເລຶ່ມສັດສະກິດອລອຢິມ.

June 11, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Bombie (BOMB) Crypto? ແນວທາງສໍາເລັດສໍາລັບສະຖານທີ່ GameFi ດິບ

ຄນັກນີ້ແມ່ນຄູ່ມືສົມເລັດສໍາລັບ Bombie (BOMB), ຫອມເອິເຈັດເລິ້ມສະມາຊິກ GameFi ສໍາລັບເກມນ້ອຍລູກສູ່ເວັບແລະ Telegram. ບໍ່ວ່າ ເຈົ້າຈະເປັນຄົນຮັກຄຣິບາ, ບຸກຄົນຮັກກິມບອດ, ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາໂອກາດໃນສະແດງ Web3, ບົດບັນທຶກນີ້ໃຫ້ເອົາໄວ້ໃນແບບສໍາຄັນກ່ຽວກັບໂຄງການອີນໂຊຊຽນແບບສອງ, ທຸລະກິດປ່ອນເງິນ, ແລະເປັນໃຈສໍາລັດແບບສິ່ງໄວ້ສິ່ງສັດທະອາດສິດທິໃນການປ່ອນຟອນເປັນບັນສັອງສະມາບລັບ.

June 6, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

TKT
TKT
USD
USD

1 TKT = 0.0004335 USD

ການຊື້ຂາຍ

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