ລາຄາສົດTimeworx.ioຂອງມື້ນີ້0.00409 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTIXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTIXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ Timeworx.io

Timeworx.io ລາຄາ (TIX)

1 TIX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00409
+1.06%1D
USD
Timeworx.io (TIX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:24:12 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00403
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.004113
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00403
$ 0.004113
--
--
+0.09%

+1.06%

-0.73%

-0.73%

Timeworx.io (TIX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00409. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TIXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00403 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.004113, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TIXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TIXມີການປ່ຽນແປງ+0.09%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +1.06%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.73%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Timeworx.io (TIX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
$ 24.11K
$ 2.05M
--
500,000,000
BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTimeworx.ioການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 24.11K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTIXແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ500000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.05M.

Timeworx.io (TIX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Timeworx.io ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0000429+1.06%
30 ມື້$ -0.000377-8.44%
60 ວັນ$ +0.000027+0.66%
90 ວັນ$ -0.004041-49.70%
Timeworx.io ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TIXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0000429 (+1.06%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Timeworx.io ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.000377 (-8.44%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Timeworx.io ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TIX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.000027 (+0.66%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Timeworx.io ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.004041 (-49.70%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Timeworx.io (TIX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTimeworx.ioປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Timeworx.io ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTIX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTimeworx.io ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTimeworx.io ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Timeworx.io ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Timeworx.io (TIX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Timeworx.io (TIX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTimeworx.io.

ກວດເບິ່ງການTimeworx.ioຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Timeworx.io (TIX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTimeworx.io (TIX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TIX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Timeworx.io(TIX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Timeworx.io ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Timeworx.io ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TIX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ VND
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ AUD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ GBP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ EUR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ USD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MYR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ TRY
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ JPY
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ ARS
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ RUB
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ INR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ IDR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ KRW
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ PHP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ EGP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BRL
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ CAD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BDT
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ NGN
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ COP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ ZAR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ UAH
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ TZS
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ VES
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ CLP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ PKR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ KZT
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ THB
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ TWD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ AED
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ CHF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ HKD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ AMD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MAD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MXN
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ SAR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ ETB
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ KES
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ JOD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ PLN
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ RON
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ SEK
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BGN
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ HUF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ CZK
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ KWD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ ILS
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BOB
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ AZN
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ TJS
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ GEL
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ AOA
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BHD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BMD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ DKK
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ HNL
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MUR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ NAD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ NOK
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ NZD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ PAB
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ PGK
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ QAR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ RSD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ UZS
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ ALL
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ ANG
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ AWG
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BBD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BAM
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BIF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BND
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BSD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ JMD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ KHR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ KMF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ LAK
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ LKR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MDL
1
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MOP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MVR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MWK
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ MZN
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ NPR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ PYG
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ RWF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ SBD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ SCR
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ SRD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ SVC
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ SZL
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ TMT
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ TND
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ TTD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ UGX
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ XAF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ XCD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ XOF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ XPF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BWP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ BZD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ CVE
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ DJF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ DOP
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ DZD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ FJD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ GNF
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ GTQ
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ GYD
1 Timeworx.io(TIX) ເຖິງ ISK
ແຫຼງຂໍ້ມູນ Timeworx.io

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Timeworx.io ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Timeworx.io ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Timeworx.io

ມື້ນີ້ມີTimeworx.io (TIX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TIXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00409 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTIXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TIXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00409. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTimeworx.io?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTIX​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTIX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTIXແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTIX?
TIX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTIX?
TIXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTIX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTIXແມ່ນ$ 24.11K USD.
ປີນີ້TIXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TIX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTIXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:24:12 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
10-05 21:29:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

