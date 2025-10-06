ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດTaker Protocolຂອງມື້ນີ້0.005334 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTAKERລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTAKERໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TAKER

TAKER ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TAKER

TAKER ເຈ້ຍຂາວ

TAKER ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TAKER Tokenomics

TAKER ການຄາດຄະເນລາຄາ

TAKER ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ TAKER

TAKERຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

TAKER Spot

TAKER USDT-M Futures

ໂລໂກ້ Taker Protocol

Taker Protocol ລາຄາ (TAKER)

1 TAKER ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.005331
$0.005331$0.005331
-1.40%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:28:11 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322

$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589

--
----

--
----

+0.03%

-1.40%

-4.38%

-4.38%

Taker Protocol (TAKER) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.005334. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TAKERມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.005322 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00589, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TAKERລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TAKERມີການປ່ຽນແປງ+0.03%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.40%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -4.38%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Taker Protocol (TAKER) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 460.27K
$ 460.27K$ 460.27K

$ 5.33M
$ 5.33M$ 5.33M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTaker Protocolການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 460.27K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTAKERແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 5.33M.

Taker Protocol (TAKER) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Taker Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00007569-1.40%
30 ມື້$ -0.004364-45.00%
60 ວັນ$ -0.006866-56.28%
90 ວັນ$ -0.010886-67.12%
Taker Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TAKERບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00007569 (-1.40%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Taker Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.004364 (-45.00%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Taker Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TAKER ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.006866 (-56.28%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Taker Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.010886 (-67.12%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Taker Protocol (TAKER)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTaker Protocolປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Taker Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTAKER ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTaker Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTaker Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Taker Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Taker Protocol (TAKER) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Taker Protocol (TAKER) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTaker Protocol.

ກວດເບິ່ງການTaker Protocolຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Taker Protocol (TAKER) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTaker Protocol (TAKER) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TAKER ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Taker Protocol(TAKER)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Taker Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Taker Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TAKER ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ VND
140.36421
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ AUD
A$0.00816102
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ GBP
0.00405384
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ EUR
0.00458724
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ USD
$0.005334
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MYR
RM0.0224028
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ TRY
0.22434804
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ JPY
¥0.816102
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ ARS
ARS$7.89047952
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ RUB
0.432054
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ INR
0.47264574
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ IDR
Rp88.89996444
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ PHP
0.3128391
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ EGP
￡E.0.25219152
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BRL
R$0.0285369
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ CAD
C$0.0074676
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BDT
0.65096136
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ NGN
7.696962
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ COP
$20.594574
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ ZAR
R.0.09265158
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ UAH
0.22424136
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ TZS
T.Sh.13.105638
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ VES
Bs1.189482
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ CLP
$5.003292
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ PKR
Rs1.50717504
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ KZT
2.80147014
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ THB
฿0.17346168
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ TWD
NT$0.16466058
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ AED
د.إ0.01957578
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ CHF
Fr0.0042672
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ HKD
HK$0.04144518
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ AMD
֏2.0405217
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MAD
.د.م0.04965954
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MXN
$0.09873234
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ SAR
ريال0.0200025
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ ETB
Br0.81407508
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ KES
KSh0.68936616
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ JOD
د.أ0.003781806
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ PLN
0.01968246
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ RON
лв0.02352294
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ SEK
kr0.050673
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BGN
лв0.00901446
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ HUF
Ft1.79473098
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ CZK
0.11270742
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ KWD
د.ك0.001637538
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ ILS
0.01744218
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BOB
Bs0.03696462
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ AZN
0.0090678
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ TJS
SM0.04917948
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ GEL
0.01450848
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ AOA
Kz4.88012994
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BHD
.د.ب0.002010918
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BMD
$0.005334
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ DKK
kr0.03456432
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ HNL
L0.14049756
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MUR
0.2448306
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ NAD
$0.0922782
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ NOK
kr0.05408676
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ NZD
$0.00938784
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ PAB
B/.0.005334
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ PGK
K0.02245614
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ QAR
ر.ق0.01941576
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ RSD
дин.0.54294786
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ UZS
soʻm64.26504546
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ ALL
L0.448056
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ ANG
ƒ0.00954786
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ AWG
ƒ0.00954786
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BBD
$0.010668
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BAM
KM0.00901446
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BIF
Fr15.687294
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BND
$0.0069342
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BSD
$0.005334
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ JMD
$0.85600032
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ KHR
21.42166404
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ KMF
Fr2.272284
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ LAK
115.95651942
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ LKR
රු1.62372294
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MDL
L0.09025128
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MGA
Ar24.027003
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MOP
P0.042672
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MVR
0.0821436
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MWK
MK9.26041074
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ MZN
MT0.3411093
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ NPR
रु0.75700128
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ PYG
37.828728
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ RWF
Fr7.739634
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ SBD
$0.04389882
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ SCR
0.07675626
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ SRD
$0.2069592
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ SVC
$0.04661916
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ SZL
L0.0922782
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ TMT
m0.01872234
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ TND
د.ت0.015500604
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ TTD
$0.03611118
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ UGX
Sh18.583656
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ XAF
Fr3.035046
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ XCD
$0.0144018
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ XOF
Fr3.035046
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ XPF
Fr0.549402
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BWP
P0.07158228
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ BZD
$0.01072134
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ CVE
$0.51142392
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ DJF
Fr0.944118
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ DOP
$0.34313622
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ DZD
د.ج0.69779388
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ FJD
$0.01210818
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ GNF
Fr46.37913
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ GTQ
Q0.04085844
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ GYD
$1.11565944
1 Taker Protocol(TAKER) ເຖິງ ISK
kr0.672084

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Taker Protocol ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Taker Protocol ທາງການ

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Taker Protocol

ມື້ນີ້ມີTaker Protocol (TAKER) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TAKERແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.005334 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTAKERປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TAKERປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.005334. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTaker Protocol?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTAKER​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTAKER?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTAKERແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTAKER?
TAKER ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTAKER?
TAKERຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTAKER?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTAKERແມ່ນ$ 460.27K USD.
ປີນີ້TAKERຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TAKER ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTAKERການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:28:11 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

