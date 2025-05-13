ໂລໂກ້ STC

STC ລາຄາ (STC)

USD
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!

STC ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ STC(STC) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ --USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ --USD. ລາຄາ STC ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
STC ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- STC ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ -- USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

STC ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ STC ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
No Data
STC ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, STCບັນທຶກການປ່ຽນແປງ -- (--), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

STC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ -- (--), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

STC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, STC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ -- (--), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

STC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ -- (--), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ STC

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ STC: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

--
----

--
----

--
----

--

--

--

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ STC

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

--
----

--
----

--
----

ແມ່ນຫຍັງ STC (STC)

SaitaChain is a dynamic Web 3.0 technology company with a clear mission to empower, educate, and simplify the world of decentralized finance (DeFi) for everyone. Integrating cryptocurrencies into daily life, and building a layer-zero blockchain on saitascan.io

STC ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ STC ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSTC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSTC ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSTC ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

STC ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: STC, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ STC ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ STCໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ STC

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ STC ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ STC ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າSTCປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື STC(STC)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ STC ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ STC ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

STC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STC ເຖິງ VND
--
1 STC ເຖິງ AUD
A$--
1 STC ເຖິງ GBP
--
1 STC ເຖິງ EUR
--
1 STC ເຖິງ USD
$--
1 STC ເຖິງ MYR
RM--
1 STC ເຖິງ TRY
--
1 STC ເຖິງ JPY
¥--
1 STC ເຖິງ RUB
--
1 STC ເຖິງ INR
--
1 STC ເຖິງ IDR
Rp--
1 STC ເຖິງ KRW
--
1 STC ເຖິງ PHP
--
1 STC ເຖິງ EGP
￡E.--
1 STC ເຖິງ BRL
R$--
1 STC ເຖິງ CAD
C$--
1 STC ເຖິງ BDT
--
1 STC ເຖິງ NGN
--
1 STC ເຖິງ UAH
--
1 STC ເຖິງ VES
Bs--
1 STC ເຖິງ PKR
Rs--
1 STC ເຖິງ KZT
--
1 STC ເຖິງ THB
฿--
1 STC ເຖິງ TWD
NT$--
1 STC ເຖິງ AED
د.إ--
1 STC ເຖິງ CHF
Fr--
1 STC ເຖິງ HKD
HK$--
1 STC ເຖິງ MAD
.د.م--
1 STC ເຖິງ MXN
$--

ແຫຼງຂໍ້ມູນ STC

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ STC ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ STC ທາງການ

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ STC

ຂ່າວດ່ວນ

MEXC ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ vs KuCoin ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ: ສິ່ງໃດສໍາລັບແລກປ່ອນດີກວ່າ?

ໃນລະດັບແກໝ່ນແຂ່ງຂັນຂອງປະມົນລະດັບ ສະລັບຂອງສະພາບຄຣິບເທິເຊນທ໌, ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດໄດ້ກະຈໍາເປັນວິທີໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ແລະໃນລະບຸບຄືດບັນຕຸດສິ່ງໃຫມ່ຂອງຜູ້ໃຊ້. ລະບຽບແບບເພາະຈິດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ດໍ່ໄປເນຶ້ອງແປ່ນແລະສິ່ງເສັງລະຍະນາບັດໃດ. ໃນວັນນີແລວ ເຮົາຈະສິງສໍາລັບສັ່ນທາງສິນໃຊ້ສຶກນັ້ນການປະໆໃສ່ຄຣິບເທິເຊນທ໌ສອງສະນຳຢູ່໌ – MEXC ແລະ KuCoin ແລະບັນລຸງບັນດາດທັນປະເນັມສົບຄົຄືກກັນບໍລິສູງ ຊ່ວຍເຂົ້ນຈິດບັນວັນລຸພໍໄພໍໄພຂອງເນື່ອງຂອງເອໄລສິ່ງອື່ນ.

May 13, 2025

ອະທິບາຍ Solana Name Service (SNS) ຄູ່ແນນແລະ SNS Coin

ແນວໄດ້ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄວາມລະອຽດທີ່ສິດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບ Solana Name Service ແລະເງິນສະຖານທີ່ຂອງມັນ $SNS—ແມ່ນຈາກລຸດລູກງານສໍາຄັນ ແລະສະຖານທີ່ຕົວເລກໃນຊະວັນກໍ່ນີ້ ເຖິບເຜີຍຕໍ່ຄູ່ແຂງແລະແຜນຈັດການສະຄາ ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນນັກລົງທຶນໃໝ່ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຊື່ອ຀ິນ ຫຼືນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຈິດຈິບໂລພາງບັນທຶກ຀ັບຄ່າດຽວກັບ $SNS, ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານດຽວດຼ່ອນຄ່າສັດຈັກຄົ້ນຄວໍວັນນິວິນສໍາຄັນໃນໂຄງການ Web3 ທີ່ລໍຖ້ານີ້.

May 12, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ SUI Crypto? ຄູ່ມືພັດທະນາສໍາເລັດໃນລາຄາ SUI Token, ລົບລະບຽບ & ອນາຄະແນນ

ໃນສິ່ງສາມະດິຂອງສະຖານທີ່ບັດສຸດໃນແບບຊິນວິດຄອດເຟືອແຊເຊັນ, SUI ຈະແຈ້ງເປັນແພດຟອມມະດາດ 1 ທີ່ອອກແບບໃຫ້ຖືກປະກົວດຄ່າສິນຄ້າດິຈິຕອນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນຮັກໄຄໂລນອງທີ່ດຽວງານຂະບວນການຄໍາຢ້ຽມ, ນັກພັດທະນາທີ່ມອງດູສິ່ງຮອດໃຈຄົບກວຌ, ຫຼືຜູ້ລົງທຶນແລະດູຄວາມເສຽແລ້ວຂອງສິນຄ້າໃໝ່, SUI ໃຫ້ເພັດທະນາຄົບຄືນສິ່ງດໍ່ຣິແນນໃນຖ້ວກລອດຈັນຄໍາເປັນສະພະຍານແນ່ນີ້. ຄູ່ມືພິມເພື່ອພາຍໃນສິ່ງສຳຄັນໄດ້ສໍາຄັດໃຈຈາຍຕໍ່ພາຍໃນ໕ັບປຸນ, ສ໌ອບສ໌ອອເພັດ SUI ແນະນຳໃສບໍລິສະຕິດຂນ France ອິນ້ວນແລະ ແລະຕັດສິ່ງໄດ້ຂອບສິ່ງໄດ້ມີຊື່ໄດ້ທັບດໍ່ສືບສາຍ.

May 9, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

STC
STC
USD

1 STC = -- USD

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures