ລາຄາສົດSPDR S P 500 ETFຂອງມື້ນີ້679.71 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSPYONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSPYONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SPYON

SPYON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ SPYON

SPYON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

SPYON Tokenomics

SPYON ການຄາດຄະເນລາຄາ

SPYON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ SPYON

SPYONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

SPYON Spot

ໂລໂກ້ SPDR S P 500 ETF

SPDR S P 500 ETF ລາຄາ (SPYON)

1 SPYON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$679.71
-0.55%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:57:13 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 679.71
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 687.44
ສູງກວ່າ 24H

$ 679.71
$ 687.44
$ 690.6831306581166
$ 640.4052156827559
-0.28%

-0.54%

-0.94%

-0.94%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 679.71. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SPYONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 679.71 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 687.44, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SPYONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 690.6831306581166, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 640.4052156827559.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SPYONມີການປ່ຽນແປງ-0.28%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.54%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.94%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.711

$ 25.07M
$ 56.45K
$ 25.07M
36.88K
36,877.62886623
ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSPDR S P 500 ETFການຊື້ຂາຍ$ 25.07M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.45K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSPYONແມ່ນ36.88Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ36877.62886623. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 25.07M.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SPDR S P 500 ETF ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -3.7591-0.54%
30 ມື້$ +6.68+0.99%
60 ວັນ$ +79.71+13.28%
90 ວັນ$ +79.71+13.28%
SPDR S P 500 ETF ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, SPYONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -3.7591 (-0.54%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

SPDR S P 500 ETF ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +6.68 (+0.99%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

SPDR S P 500 ETF ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, SPYON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +79.71 (+13.28%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

SPDR S P 500 ETF ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +79.71 (+13.28%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ SPDR S P 500 ETF (SPYON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າSPDR S P 500 ETFປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ SPDR S P 500 ETF ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSPYON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSPDR S P 500 ETF ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSPDR S P 500 ETF ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

SPDR S P 500 ETF ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ SPDR S P 500 ETF (SPYON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSPDR S P 500 ETF.

ກວດເບິ່ງການSPDR S P 500 ETFຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSPDR S P 500 ETF (SPYON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SPYON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື SPDR S P 500 ETF(SPYON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ SPDR S P 500 ETF ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ SPDR S P 500 ETF ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

SPYON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ VND
17,886,568.65
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ AUD
A$1,039.9563
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ GBP
516.5796
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ EUR
584.5506
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ USD
$679.71
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MYR
RM2,854.782
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ TRY
28,588.6026
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ JPY
¥103,995.63
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ ARS
ARS$1,005,481.4088
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ RUB
55,049.7129
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ INR
60,229.1031
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ IDR
Rp11,328,495.4686
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ PHP
39,871.7886
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ EGP
￡E.32,116.2975
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BRL
R$3,636.4485
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ CAD
C$951.594
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BDT
82,951.8084
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ NGN
980,821.53
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ COP
$2,624,360.31
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ ZAR
R.11,799.7656
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ UAH
28,575.0084
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,670,047.47
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ VES
Bs151,575.33
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ CLP
$637,567.98
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ PKR
Rs192,058.8576
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ KZT
356,990.4891
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ THB
฿22,104.1692
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ TWD
NT$21,009.8361
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ AED
د.إ2,494.5357
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ CHF
Fr543.768
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ HKD
HK$5,281.3467
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ AMD
֏260,023.0605
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MAD
.د.م6,328.1001
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MXN
$12,581.4321
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ SAR
ريال2,548.9125
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ ETB
Br103,737.3402
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ KES
KSh87,811.7349
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ JOD
د.أ481.91439
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ PLN
2,508.1299
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ RON
лв2,997.5211
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ SEK
kr6,457.245
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BGN
лв1,148.7099
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ HUF
Ft228,545.6904
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ CZK
14,362.2723
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ KWD
د.ك208.67097
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ ILS
2,209.0575
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BOB
Bs4,710.3903
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ AZN
1,155.507
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ TJS
SM6,266.9262
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ GEL
1,848.8112
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ AOA
Kz621,873.4761
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BHD
.د.ب256.25067
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BMD
$679.71
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ DKK
kr4,404.5208
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ HNL
L17,903.5614
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MUR
31,321.0368
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ NAD
$11,758.983
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ NOK
kr6,892.2594
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ NZD
$1,196.2896
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ PAB
B/.679.71
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ PGK
K2,861.5791
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ QAR
ر.ق2,474.1444
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ RSD
дин.69,201.2751
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ UZS
soʻm8,189,275.2249
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ ALL
L57,095.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ ANG
ƒ1,216.6809
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ AWG
ƒ1,216.6809
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BBD
$1,359.42
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BAM
KM1,148.7099
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BIF
Fr1,999,027.11
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BND
$883.623
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BSD
$679.71
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ JMD
$109,079.8608
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ KHR
2,729,756.1426
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ KMF
Fr289,556.46
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ LAK
14,776,304.0523
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ LKR
රු206,910.5211
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MDL
L11,500.6932
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MGA
Ar3,061,753.695
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MOP
P5,437.68
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MVR
10,467.534
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MWK
MK1,180,051.3281
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ MZN
MT43,467.4545
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ NPR
रु96,464.4432
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ PYG
4,820,503.32
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ RWF
Fr986,259.21
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ SBD
$5,594.0133
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ SCR
10,209.2442
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ SRD
$26,372.748
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ SVC
$5,940.6654
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ SZL
L11,758.983
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ TMT
m2,385.7821
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ TND
د.ت1,975.23726
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ TTD
$4,601.6367
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ UGX
Sh2,368,109.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ XAF
Fr386,754.99
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ XCD
$1,835.217
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ XOF
Fr386,754.99
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ XPF
Fr70,010.13
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BWP
P9,121.7082
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ BZD
$1,366.2171
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ CVE
$65,170.5948
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ DJF
Fr120,308.67
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ DOP
$43,725.7443
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ DZD
د.ج88,919.6622
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ FJD
$1,542.9417
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ GNF
Fr5,910,078.45
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ GTQ
Q5,206.5786
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ GYD
$142,168.1436
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) ເຖິງ ISK
kr85,643.46

ແຫຼງຂໍ້ມູນ SPDR S P 500 ETF

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ SPDR S P 500 ETF ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ SPDR S P 500 ETF ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SPDR S P 500 ETF

ມື້ນີ້ມີSPDR S P 500 ETF (SPYON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ SPYONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 679.71 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSPYONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​SPYONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 679.71. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງSPDR S P 500 ETF?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSPYON​ແມ່ນ​$ 25.07M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSPYON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSPYONແມ່ນ 36.88K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSPYON?
SPYON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 690.6831306581166 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSPYON?
SPYONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 640.4052156827559 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSPYON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSPYONແມ່ນ$ 56.45K USD.
ປີນີ້SPYONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
SPYON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSPYONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:57:13 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

