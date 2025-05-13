ແມ່ນຫຍັງ SPACE-iZ Token (SPIZ)
SPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.
SPACE-iZ Token ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ SPACE-iZ Token ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSPIZ ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSPACE-iZ Token ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSPACE-iZ Token ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
SPACE-iZ Token ການຄາດເດົາລາຄາ
ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: SPACE-iZ Token, Bitcoin ຫຼື Ethereum. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ SPIZ ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ SPACE-iZ Tokenໜ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ປະຫວັດລາຄາ SPACE-iZ Token
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SPIZ ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ SPIZ ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າSPACE-iZ Tokenປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ວິທີການຊ້ື SPACE-iZ Token(SPIZ)
ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ SPACE-iZ Token ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ SPACE-iZ Token ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາລະອຽດ ແລະ ວິດີໂອ tutorials, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຊໍາລະສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
SPIZ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ແຫຼງຂໍ້ມູນ SPACE-iZ Token
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ SPACE-iZ Token ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:
ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SPACE-iZ Token
ລາຄາສົດຂອງSPACE-iZ Token (SPIZ) ແມ່ນ 0.0001156USD.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນSPACE-iZ Tokenແມ່ນ $ 0.00USD. ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຄູນການສະໜອງໃນປະຈຸບັນSPIZໂດຍລາຄາຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງ 0.0001156USD.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງປະຈຸບັນຂອງ SPIZ(SPACE-iZ Token) ແມ່ນ 0.00USD.
ໃນຖານະເປັນຂອງ 2025-05-25, ລາຄາສູງສຸດຂອງ SPACE-iZ Token (SPIZ) ແມ່ນ 0.012USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ SPACE-iZ Token (SPIZ) ແມ່ນ $ 80.33USD. ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບໂທເຄັນ ທີ່ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ MEXC ແລະ ກວດເບິ່ງປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງພວກເຂົາ.
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MEXC ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ vs KuCoin ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ: ສິ່ງໃດສໍາລັບແລກປ່ອນດີກວ່າ?
ໃນລະດັບແກໝ່ນແຂ່ງຂັນຂອງປະມົນລະດັບ ສະລັບຂອງສະພາບຄຣິບເທິເຊນທ໌, ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດໄດ້ກະຈໍາເປັນວິທີໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ແລະໃນລະບຸບຄືດບັນຕຸດສິ່ງໃຫມ່ຂອງຜູ້ໃຊ້. ລະບຽບແບບເພາະຈິດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ດໍ່ໄປເນຶ້ອງແປ່ນແລະສິ່ງເສັງລະຍະນາບັດໃດ. ໃນວັນນີແລວ ເຮົາຈະສິງສໍາລັບສັ່ນທາງສິນໃຊ້ສຶກນັ້ນການປະໆໃສ່ຄຣິບເທິເຊນທ໌ສອງສະນຳຢູ່໌ – MEXC ແລະ KuCoin ແລະບັນລຸງບັນດາດທັນປະເນັມສົບຄົຄືກກັນບໍລິສູງ ຊ່ວຍເຂົ້ນຈິດບັນວັນລຸພໍໄພໍໄພຂອງເນື່ອງຂອງເອໄລສິ່ງອື່ນ.
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ອະທິບາຍ Solana Name Service (SNS) ຄູ່ແນນແລະ SNS Coin
ແນວໄດ້ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄວາມລະອຽດທີ່ສິດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບ Solana Name Service ແລະເງິນສະຖານທີ່ຂອງມັນ $SNS—ແມ່ນຈາກລຸດລູກງານສໍາຄັນ ແລະສະຖານທີ່ຕົວເລກໃນຊະວັນກໍ່ນີ້ ເຖິບເຜີຍຕໍ່ຄູ່ແຂງແລະແຜນຈັດການສະຄາ ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນນັກລົງທຶນໃໝ່ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຊື່ອິນ ຫຼືນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຈິດຈິບໂລພາງບັນທຶກັບຄ່າດຽວກັບ $SNS, ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານດຽວດຼ່ອນຄ່າສັດຈັກຄົ້ນຄວໍວັນນິວິນສໍາຄັນໃນໂຄງການ Web3 ທີ່ລໍຖ້ານີ້.
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ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ SUI Crypto? ຄູ່ມືພັດທະນາສໍາເລັດໃນລາຄາ SUI Token, ລົບລະບຽບ & ອນາຄະແນນ
ໃນສິ່ງສາມະດິຂອງສະຖານທີ່ບັດສຸດໃນແບບຊິນວິດຄອດເຟືອແຊເຊັນ, SUI ຈະແຈ້ງເປັນແພດຟອມມະດາດ 1 ທີ່ອອກແບບໃຫ້ຖືກປະກົວດຄ່າສິນຄ້າດິຈິຕອນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນຮັກໄຄໂລນອງທີ່ດຽວງານຂະບວນການຄໍາຢ້ຽມ, ນັກພັດທະນາທີ່ມອງດູສິ່ງຮອດໃຈຄົບກວຌ, ຫຼືຜູ້ລົງທຶນແລະດູຄວາມເສຽແລ້ວຂອງສິນຄ້າໃໝ່, SUI ໃຫ້ເພັດທະນາຄົບຄືນສິ່ງດໍ່ຣິແນນໃນຖ້ວກລອດຈັນຄໍາເປັນສະພະຍານແນ່ນີ້. ຄູ່ມືພິມເພື່ອພາຍໃນສິ່ງສຳຄັນໄດ້ສໍາຄັດໃຈຈາຍຕໍ່ພາຍໃນ໕ັບປຸນ, ສ໌ອບສ໌ອອເພັດ SUI ແນະນຳໃສບໍລິສະຕິດຂນ France ອິນ້ວນແລະ ແລະຕັດສິ່ງໄດ້ຂອບສິ່ງໄດ້ມີຊື່ໄດ້ທັບດໍ່ສືບສາຍ.
May 9, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.