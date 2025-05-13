ໂລໂກ້ SPACE-iZ Token

SPACE-iZ Token ລາຄາ (SPIZ)

USD

SPACE-iZ Token (SPIZ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0001156
$0.0001156$0.0001156
+2.12%(1D)

SPIZ ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ SPACE-iZ Token(SPIZ) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0001156USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. ລາຄາ SPIZ ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
SPACE-iZ Token ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 80.33 USD
- SPACE-iZ Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSPIZ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SPIZ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SPIZ ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SPACE-iZ Token ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0000024+2.12%
30 ມື້$ -0.0002278-66.34%
60 ວັນ$ -0.0000244-17.43%
90 ວັນ$ -0.0001507-56.60%
SPACE-iZ Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, SPIZບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0000024 (+2.12%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

SPACE-iZ Token ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0002278 (-66.34%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

SPACE-iZ Token ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, SPIZ ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0000244 (-17.43%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

SPACE-iZ Token ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0001507 (-56.60%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ SPIZ

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SPACE-iZ Token: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0001009
$ 0.0001009$ 0.0001009

$ 0.0001309
$ 0.0001309$ 0.0001309

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

0.00%

+2.12%

-7.89%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ SPIZ

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 80.33
$ 80.33$ 80.33

0.00
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ແມ່ນຫຍັງ SPACE-iZ Token (SPIZ)

SPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

SPACE-iZ Token ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ SPACE-iZ Token ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSPIZ ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSPACE-iZ Token ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSPACE-iZ Token ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

SPACE-iZ Token ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: SPACE-iZ Token, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ SPIZ ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ SPACE-iZ Tokenໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ SPACE-iZ Token

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SPIZ ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ SPIZ ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າSPACE-iZ Tokenປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື SPACE-iZ Token(SPIZ)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ SPACE-iZ Token ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ SPACE-iZ Token ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

SPIZ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SPIZ ເຖິງ VND
2.9640996
1 SPIZ ເຖິງ AUD
A$0.000176868
1 SPIZ ເຖິງ GBP
0.000084388
1 SPIZ ເຖິງ EUR
0.000100572
1 SPIZ ເຖິງ USD
$0.0001156
1 SPIZ ເຖິງ MYR
RM0.000488988
1 SPIZ ເຖິງ TRY
0.004494528
1 SPIZ ເຖິງ JPY
¥0.01647878
1 SPIZ ເຖິງ RUB
0.009186732
1 SPIZ ເຖິງ INR
0.009834092
1 SPIZ ເຖິງ IDR
Rp1.864515868
1 SPIZ ເຖິງ KRW
0.157923472
1 SPIZ ເຖິງ PHP
0.006397304
1 SPIZ ເຖິງ EGP
￡E.0.005766128
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R$0.000651984
1 SPIZ ເຖິງ CAD
C$0.000158372
1 SPIZ ເຖິງ BDT
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1 SPIZ ເຖິງ NGN
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1 SPIZ ເຖິງ UAH
0.004799712
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1 SPIZ ເຖິງ PKR
Rs0.032589952
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฿0.003755844
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NT$0.003464532
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د.إ0.000424252
1 SPIZ ເຖິງ CHF
Fr0.000094792
1 SPIZ ເຖິງ HKD
HK$0.000905148
1 SPIZ ເຖິງ MAD
.د.م0.001062364
1 SPIZ ເຖິງ MXN
$0.002224144

ແຫຼງຂໍ້ມູນ SPACE-iZ Token

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ SPACE-iZ Token ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ SPACE-iZ Token ທາງການ
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ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SPACE-iZ Token

ຂ່າວດ່ວນ

MEXC ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ vs KuCoin ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ: ສິ່ງໃດສໍາລັບແລກປ່ອນດີກວ່າ?

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May 13, 2025

ອະທິບາຍ Solana Name Service (SNS) ຄູ່ແນນແລະ SNS Coin

ແນວໄດ້ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄວາມລະອຽດທີ່ສິດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບ Solana Name Service ແລະເງິນສະຖານທີ່ຂອງມັນ $SNS—ແມ່ນຈາກລຸດລູກງານສໍາຄັນ ແລະສະຖານທີ່ຕົວເລກໃນຊະວັນກໍ່ນີ້ ເຖິບເຜີຍຕໍ່ຄູ່ແຂງແລະແຜນຈັດການສະຄາ ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນນັກລົງທຶນໃໝ່ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຊື່ອ຀ິນ ຫຼືນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຈິດຈິບໂລພາງບັນທຶກ຀ັບຄ່າດຽວກັບ $SNS, ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານດຽວດຼ່ອນຄ່າສັດຈັກຄົ້ນຄວໍວັນນິວິນສໍາຄັນໃນໂຄງການ Web3 ທີ່ລໍຖ້ານີ້.

May 12, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ SUI Crypto? ຄູ່ມືພັດທະນາສໍາເລັດໃນລາຄາ SUI Token, ລົບລະບຽບ & ອນາຄະແນນ

ໃນສິ່ງສາມະດິຂອງສະຖານທີ່ບັດສຸດໃນແບບຊິນວິດຄອດເຟືອແຊເຊັນ, SUI ຈະແຈ້ງເປັນແພດຟອມມະດາດ 1 ທີ່ອອກແບບໃຫ້ຖືກປະກົວດຄ່າສິນຄ້າດິຈິຕອນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນຮັກໄຄໂລນອງທີ່ດຽວງານຂະບວນການຄໍາຢ້ຽມ, ນັກພັດທະນາທີ່ມອງດູສິ່ງຮອດໃຈຄົບກວຌ, ຫຼືຜູ້ລົງທຶນແລະດູຄວາມເສຽແລ້ວຂອງສິນຄ້າໃໝ່, SUI ໃຫ້ເພັດທະນາຄົບຄືນສິ່ງດໍ່ຣິແນນໃນຖ້ວກລອດຈັນຄໍາເປັນສະພະຍານແນ່ນີ້. ຄູ່ມືພິມເພື່ອພາຍໃນສິ່ງສຳຄັນໄດ້ສໍາຄັດໃຈຈາຍຕໍ່ພາຍໃນ໕ັບປຸນ, ສ໌ອບສ໌ອອເພັດ SUI ແນະນຳໃສບໍລິສະຕິດຂນ France ອິນ້ວນແລະ ແລະຕັດສິ່ງໄດ້ຂອບສິ່ງໄດ້ມີຊື່ໄດ້ທັບດໍ່ສືບສາຍ.

May 9, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

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