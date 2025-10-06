ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດSmart Pocketຂອງມື້ນີ້0.007517 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSPລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSPໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SP

SP ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ SP

SP ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

SP Tokenomics

SP ການຄາດຄະເນລາຄາ

SP ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ SP

SPຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

SP Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Smart Pocket

Smart Pocket ລາຄາ (SP)

1 SP ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.007517
$0.007517
-2.47%1D
USD
Smart Pocket (SP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:57 (UTC+8)

Smart Pocket (SP)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.007517
$ 0.007517
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.009366
$ 0.009366
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.007517
$ 0.007517

$ 0.009366
$ 0.009366

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682

-4.28%

-2.46%

-44.58%

-44.58%

Smart Pocket (SP) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.007517. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SPມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.007517 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.009366, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SPລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.023315600067172444, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.002919119255657682.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SPມີການປ່ຽນແປງ-4.28%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.46%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -44.58%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Smart Pocket (SP) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1190

$ 7.82M
$ 7.82M

$ 145.83K
$ 145.83K

$ 751.70M
$ 751.70M

1.04B
1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

1.04%

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSmart Pocketການຊື້ຂາຍ$ 7.82M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 145.83K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSPແມ່ນ1.04Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 751.70M.

Smart Pocket (SP) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Smart Pocket ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00019037-2.46%
30 ມື້$ +0.007267+2,906.80%
60 ວັນ$ +0.007267+2,906.80%
90 ວັນ$ +0.007267+2,906.80%
Smart Pocket ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, SPບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00019037 (-2.46%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Smart Pocket ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.007267 (+2,906.80%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Smart Pocket ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, SP ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.007267 (+2,906.80%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Smart Pocket ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.007267 (+2,906.80%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Smart Pocket (SP)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າSmart Pocketປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Smart Pocket ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSP ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSmart Pocket ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSmart Pocket ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Smart Pocket ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Smart Pocket (SP) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Smart Pocket (SP) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSmart Pocket.

ກວດເບິ່ງການSmart Pocketຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Smart Pocket (SP) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSmart Pocket (SP) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SP ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Smart Pocket(SP)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Smart Pocket ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Smart Pocket ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

SP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ VND
197.809855
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ AUD
A$0.01150101
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ GBP
0.00571292
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ EUR
0.00646462
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ USD
$0.007517
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MYR
RM0.0315714
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ TRY
0.31624019
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ JPY
¥1.150101
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ ARS
ARS$11.11974776
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ RUB
0.60880183
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ INR
0.66578069
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ IDR
Rp125.28328322
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ PHP
0.44094722
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ EGP
￡E.0.35517825
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BRL
R$0.04021595
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ CAD
C$0.0105238
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BDT
0.91737468
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ NGN
10.847031
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ COP
$29.023137
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ ZAR
R.0.13034478
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ UAH
0.31601468
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ TZS
T.Sh.18.469269
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ VES
Bs1.676291
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ CLP
$7.050946
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ PKR
Rs2.12400352
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ KZT
3.94800357
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ THB
฿0.24445284
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ TWD
NT$0.2322753
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ AED
د.إ0.02758739
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ CHF
Fr0.0060136
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ HKD
HK$0.05840709
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ AMD
֏2.87562835
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MAD
.د.م0.06998327
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MXN
$0.1390645
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ SAR
ريال0.02818875
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ ETB
Br1.14724454
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ KES
KSh0.97112123
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ JOD
د.أ0.005329553
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ PLN
0.02773773
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ RON
лв0.03314997
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ SEK
kr0.07133633
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BGN
лв0.01270373
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ HUF
Ft2.52841812
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ CZK
0.15890938
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ KWD
د.ك0.002307719
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ ILS
0.02443025
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BOB
Bs0.05209281
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ AZN
0.0127789
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ TJS
SM0.06930674
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ GEL
0.02044624
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ AOA
Kz6.87737847
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BHD
.د.ب0.002833909
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BMD
$0.007517
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ DKK
kr0.04871016
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ HNL
L0.19799778
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MUR
0.34638336
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ NAD
$0.1300441
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ NOK
kr0.07622238
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ NZD
$0.01315475
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ PAB
B/.0.007517
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ PGK
K0.03164657
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ QAR
ر.ق0.02736188
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ RSD
дин.0.76568162
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ UZS
soʻm90.56624423
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ ALL
L0.631428
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ ANG
ƒ0.01345543
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ AWG
ƒ0.01345543
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BBD
$0.015034
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BAM
KM0.01270373
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BIF
Fr22.107497
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BND
$0.0097721
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BSD
$0.007517
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ JMD
$1.20632816
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ KHR
30.18872302
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ KMF
Fr3.202242
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ LAK
163.41304021
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ LKR
රු2.28824997
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MDL
L0.12718764
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MGA
Ar33.8603265
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MOP
P0.060136
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MVR
0.1157618
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MWK
MK13.05033887
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ MZN
MT0.48071215
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ NPR
रु1.06681264
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ PYG
53.310564
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ RWF
Fr10.907167
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ SBD
$0.06186491
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ SCR
0.11290534
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ SRD
$0.2916596
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ SVC
$0.06569858
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ SZL
L0.1300441
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ TMT
m0.02638467
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ TND
د.ت0.021844402
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ TTD
$0.05089009
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ UGX
Sh26.189228
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ XAF
Fr4.277173
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ XCD
$0.0202959
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ XOF
Fr4.277173
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ XPF
Fr0.774251
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BWP
P0.10087814
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ BZD
$0.01510917
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ CVE
$0.72072996
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ DJF
Fr1.330509
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ DOP
$0.48356861
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ DZD
د.ج0.98269741
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ FJD
$0.01706359
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ GNF
Fr65.360315
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ GTQ
Q0.05758022
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ GYD
$1.57225572
1 Smart Pocket(SP) ເຖິງ ISK
kr0.947142

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Smart Pocket

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Smart Pocket ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Smart Pocket ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Smart Pocket

ມື້ນີ້ມີSmart Pocket (SP) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ SPແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.007517 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSPປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​SPປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.007517. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງSmart Pocket?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSP​ແມ່ນ​$ 7.82M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSP?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSPແມ່ນ 1.04B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSP?
SP ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.023315600067172444 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSP?
SPຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.002919119255657682 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSP?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSPແມ່ນ$ 145.83K USD.
ປີນີ້SPຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
SP ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSPການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:57 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

