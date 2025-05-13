ໂລໂກ້ SophiaVerse

SophiaVerse ລາຄາ (SOPHIA)

USD

SophiaVerse (SOPHIA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.004688
$0.004688$0.004688
-3.87%(1D)

SOPHIA ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ SophiaVerse(SOPHIA) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.004688USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. ລາຄາ SOPHIA ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
SophiaVerse ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 62.72K USD
- SophiaVerse ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.87%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOPHIA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOPHIA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SOPHIA ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SophiaVerse ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00018873-3.86%
30 ມື້$ +0.000538+12.96%
60 ວັນ$ -0.000092-1.93%
90 ວັນ$ -0.001462-23.78%
SophiaVerse ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, SOPHIAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00018873 (-3.86%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

SophiaVerse ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.000538 (+12.96%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

SophiaVerse ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, SOPHIA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.000092 (-1.93%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

SophiaVerse ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.001462 (-23.78%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ SOPHIA

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SophiaVerse: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.004519
$ 0.004519$ 0.004519

$ 0.005493
$ 0.005493$ 0.005493

$ 0.2699
$ 0.2699$ 0.2699

-0.15%

-3.86%

-0.13%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ SOPHIA

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.72K
$ 62.72K$ 62.72K

0.00
0.00 0.00

ແມ່ນຫຍັງ SophiaVerse (SOPHIA)

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

SophiaVerse ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ SophiaVerse ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSOPHIA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSophiaVerse ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSophiaVerse ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

SophiaVerse ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: SophiaVerse, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ SOPHIA ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ SophiaVerseໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ SophiaVerse

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SOPHIA ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ SOPHIA ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າSophiaVerseປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື SophiaVerse(SOPHIA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ SophiaVerse ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ SophiaVerse ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

SOPHIA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SOPHIA ເຖິງ VND
120.205008
1 SOPHIA ເຖິງ AUD
A$0.00717264
1 SOPHIA ເຖິງ GBP
0.00342224
1 SOPHIA ເຖິງ EUR
0.00407856
1 SOPHIA ເຖິງ USD
$0.004688
1 SOPHIA ເຖິງ MYR
RM0.01983024
1 SOPHIA ເຖິງ TRY
0.18226944
1 SOPHIA ເຖິງ JPY
¥0.6682744
1 SOPHIA ເຖິງ RUB
0.37255536
1 SOPHIA ເຖິງ INR
0.39880816
1 SOPHIA ເຖິງ IDR
Rp75.61289264
1 SOPHIA ເຖິງ KRW
6.40437056
1 SOPHIA ເຖິງ PHP
0.25943392
1 SOPHIA ເຖິງ EGP
￡E.0.23383744
1 SOPHIA ເຖິງ BRL
R$0.02644032
1 SOPHIA ເຖິງ CAD
C$0.00642256
1 SOPHIA ເຖິງ BDT
0.57118592
1 SOPHIA ເຖິງ NGN
7.45307616
1 SOPHIA ເຖິງ UAH
0.19464576
1 SOPHIA ເຖິງ VES
Bs0.440672
1 SOPHIA ເຖິງ PKR
Rs1.32164096
1 SOPHIA ເຖິງ KZT
2.397912
1 SOPHIA ເຖິງ THB
฿0.15231312
1 SOPHIA ເຖິງ TWD
NT$0.14049936
1 SOPHIA ເຖິງ AED
د.إ0.01720496
1 SOPHIA ເຖິງ CHF
Fr0.00384416
1 SOPHIA ເຖິງ HKD
HK$0.03670704
1 SOPHIA ເຖິງ MAD
.د.م0.04308272
1 SOPHIA ເຖິງ MXN
$0.09019712

ແຫຼງຂໍ້ມູນ SophiaVerse

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ SophiaVerse ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ SophiaVerse ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SophiaVerse

ຂ່າວດ່ວນ

MEXC ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ vs KuCoin ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ: ສິ່ງໃດສໍາລັບແລກປ່ອນດີກວ່າ?

ໃນລະດັບແກໝ່ນແຂ່ງຂັນຂອງປະມົນລະດັບ ສະລັບຂອງສະພາບຄຣິບເທິເຊນທ໌, ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດໄດ້ກະຈໍາເປັນວິທີໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ແລະໃນລະບຸບຄືດບັນຕຸດສິ່ງໃຫມ່ຂອງຜູ້ໃຊ້. ລະບຽບແບບເພາະຈິດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ດໍ່ໄປເນຶ້ອງແປ່ນແລະສິ່ງເສັງລະຍະນາບັດໃດ. ໃນວັນນີແລວ ເຮົາຈະສິງສໍາລັບສັ່ນທາງສິນໃຊ້ສຶກນັ້ນການປະໆໃສ່ຄຣິບເທິເຊນທ໌ສອງສະນຳຢູ່໌ – MEXC ແລະ KuCoin ແລະບັນລຸງບັນດາດທັນປະເນັມສົບຄົຄືກກັນບໍລິສູງ ຊ່ວຍເຂົ້ນຈິດບັນວັນລຸພໍໄພໍໄພຂອງເນື່ອງຂອງເອໄລສິ່ງອື່ນ.

May 13, 2025

ອະທິບາຍ Solana Name Service (SNS) ຄູ່ແນນແລະ SNS Coin

ແນວໄດ້ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄວາມລະອຽດທີ່ສິດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບ Solana Name Service ແລະເງິນສະຖານທີ່ຂອງມັນ $SNS—ແມ່ນຈາກລຸດລູກງານສໍາຄັນ ແລະສະຖານທີ່ຕົວເລກໃນຊະວັນກໍ່ນີ້ ເຖິບເຜີຍຕໍ່ຄູ່ແຂງແລະແຜນຈັດການສະຄາ ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນນັກລົງທຶນໃໝ່ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຊື່ອ຀ິນ ຫຼືນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຈິດຈິບໂລພາງບັນທຶກ຀ັບຄ່າດຽວກັບ $SNS, ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານດຽວດຼ່ອນຄ່າສັດຈັກຄົ້ນຄວໍວັນນິວິນສໍາຄັນໃນໂຄງການ Web3 ທີ່ລໍຖ້ານີ້.

May 12, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ SUI Crypto? ຄູ່ມືພັດທະນາສໍາເລັດໃນລາຄາ SUI Token, ລົບລະບຽບ & ອນາຄະແນນ

ໃນສິ່ງສາມະດິຂອງສະຖານທີ່ບັດສຸດໃນແບບຊິນວິດຄອດເຟືອແຊເຊັນ, SUI ຈະແຈ້ງເປັນແພດຟອມມະດາດ 1 ທີ່ອອກແບບໃຫ້ຖືກປະກົວດຄ່າສິນຄ້າດິຈິຕອນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນຮັກໄຄໂລນອງທີ່ດຽວງານຂະບວນການຄໍາຢ້ຽມ, ນັກພັດທະນາທີ່ມອງດູສິ່ງຮອດໃຈຄົບກວຌ, ຫຼືຜູ້ລົງທຶນແລະດູຄວາມເສຽແລ້ວຂອງສິນຄ້າໃໝ່, SUI ໃຫ້ເພັດທະນາຄົບຄືນສິ່ງດໍ່ຣິແນນໃນຖ້ວກລອດຈັນຄໍາເປັນສະພະຍານແນ່ນີ້. ຄູ່ມືພິມເພື່ອພາຍໃນສິ່ງສຳຄັນໄດ້ສໍາຄັດໃຈຈາຍຕໍ່ພາຍໃນ໕ັບປຸນ, ສ໌ອບສ໌ອອເພັດ SUI ແນະນຳໃສບໍລິສະຕິດຂນ France ອິນ້ວນແລະ ແລະຕັດສິ່ງໄດ້ຂອບສິ່ງໄດ້ມີຊື່ໄດ້ທັບດໍ່ສືບສາຍ.

May 9, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

SOPHIA
SOPHIA
USD

1 SOPHIA = 0.004688 USD

ການຊື້ຂາຍ

SOPHIAUSDT
$0.004688
$0.004688$0.004688
-5.37%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures