ແມ່ນຫຍັງ SHARDS (SHARDS)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ SHARDS ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.



ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:

- ກວດເບິ່ງSHARDS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.

- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSHARDS ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSHARDS ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

SHARDS ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: SHARDS, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ SHARDS ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ SHARDSໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ SHARDS

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SHARDS ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ SHARDS ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າSHARDSປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

SHARDS (SHARDS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSHARDS (SHARDS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SHARDS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື SHARDS(SHARDS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ SHARDS ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ SHARDS ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

SHARDS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SHARDS ເຖິງ VND ₫ 214.46725 1 SHARDS ເຖິງ AUD A$ 0.012551 1 SHARDS ເຖິງ GBP £ 0.006031 1 SHARDS ເຖິງ EUR € 0.0070905 1 SHARDS ເຖິງ USD $ 0.00815 1 SHARDS ເຖິງ MYR RM 0.0346375 1 SHARDS ເຖິງ TRY ₺ 0.322251 1 SHARDS ເຖິງ JPY ¥ 1.1855805 1 SHARDS ເຖິງ RUB ₽ 0.6387155 1 SHARDS ເຖິງ INR ₹ 0.706605 1 SHARDS ເຖິງ IDR Rp 133.606536 1 SHARDS ເຖິງ KRW ₩ 11.2258915 1 SHARDS ເຖິງ PHP ₱ 0.467158 1 SHARDS ເຖິງ EGP £E. 0.4129605 1 SHARDS ເຖິງ BRL R$ 0.0447435 1 SHARDS ເຖິງ CAD C$ 0.0111655 1 SHARDS ເຖິງ BDT ৳ 0.995767 1 SHARDS ເຖິງ NGN ₦ 12.616037 1 SHARDS ເຖິງ UAH ₴ 0.3399365 1 SHARDS ເຖິງ VES Bs 0.8313 1 SHARDS ເຖິງ PKR Rs 2.309384 1 SHARDS ເຖິງ KZT ₸ 4.238163 1 SHARDS ເຖິງ THB ฿ 0.2670755 1 SHARDS ເຖິງ TWD NT$ 0.2411585 1 SHARDS ເຖິງ AED د.إ 0.0299105 1 SHARDS ເຖິງ CHF Fr 0.0066015 1 SHARDS ເຖິງ HKD HK$ 0.063896 1 SHARDS ເຖິງ MAD .د.م 0.0745725 1 SHARDS ເຖິງ MXN $ 0.1552575

ແຫຼງຂໍ້ມູນ SHARDS

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ SHARDS ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SHARDS ລາຄາຂອງ SHARDS(SHARDS) ມື້ນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ລາຄາສົດຂອງSHARDS (SHARDS) ແມ່ນ 0.00815USD . ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ SHARDS (SHARDS) ແມ່ນຫຍັງ? ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນSHARDSແມ່ນ --USD . ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຄູນການສະໜອງໃນປະຈຸບັນSHARDSໂດຍລາຄາຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງ 0.00815USD . ການໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ SHARDS (SHARDS) ແມ່ນຫຍັງ? ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງປະຈຸບັນຂອງ SHARDS(SHARDS) ແມ່ນ --USD . ລາຄາສູງສຸດຂອງ SHARDS(SHARDS) ແມ່ນເທົ່າໃດ? ໃນຖານະເປັນຂອງ 2025-06-20 , ລາຄາສູງສຸດຂອງ SHARDS (SHARDS) ແມ່ນ 0.02989USD . ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ SHARDS (SHARDS) ແມ່ນຫຍັງ? ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ SHARDS (SHARDS) ແມ່ນ $ 22.85KUSD . ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບໂທເຄັນ ທີ່ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ MEXC ແລະ ກວດເບິ່ງປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງພວກເຂົາ.

ຂ່າວດ່ວນ

ຂໍໍ່ນິຍາມ KAI SANGOKUSHI TAISEN-Kai Battle of Three Kingdoms (SGC Token)? ຄູ່ມືທົ່ວໄປໃນອິນເດີນຊີກຄອດເທັນສໍາລັບເກມິງ ຄູ່ມືສົມບູນນີ້ເບິ່ງລູບທົ່ວໄປສໍາລັບ Kai Battle of Three Kingdoms (SGC token) ແບບດິ່ນໃໝ່ໃນດ້ານສິດທິການເກມ, ກໍູ່ບລາຄາແບບບໍ່ມີຊ໊ອນໃນອະທິບາຍສໍາລັບຜູ້ໂທນປິນເກມໃນໄລຍະໄດ່ຮັບພໍ່ກັບເປລາງຕິດບິນພິເສດໄດ້ແນວຄວາມຈິງ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທ່ານທີ່ໃຊ້ການເກມແລ້ວຊັດຄາແດງໃນການລົງຄະແນນ, ນັກລົງທຶນຊໍາມຽນຂອງໄວດໃນເຄື່ອງຊັບບິນກໍ່ນດ້ວຍປິນສະກັນສິດທິສໍາລັບແນວໃໝ່, ຫຼືຜູ້ເຕັມສິນຝໃສ່ຈິງສັນວິທາລິດເກມມີເຈພິທຽມໆນັກເກມຘູ່ດຈິບ, ບົດບັດນິຍາມນີ້ໃຫ້ຂໍໍ່ນິຍາມສຳຄັນໃນທີ່ສໍາລັດຕຳລັດຂອງ SGC ຂອງດ້ວຍສິດທິສໍາລັດແບບອິດສະຕິກໍ່ຄິດສຶກໍ່ແນວທີ່ໃຫ້່ດປົ່ນເຫັນເກມິງ.

ໜຶ່ງບົດໃນການເຂົ້າໃຈ MEXC ແລະສິນຄ້າຜະລິດສົດ: Launchpool, Launchpad, ການແພດດຽວໃນສ່ວນທີ່ພໍແລ້ວແນ່? ການເພີ່ມຂະບວນຄົວທຸລະກິດສິນຄ້າດິຈິຕອນສັ່ນສົດຕິແກ່ຕະຄອນຕັນ, ສະຖານທີ່ໃນເພດສິນຄ້າສົດສະໜອງຂຼນໃນປະເທດສັດຂິວນ, ຄືກັນນຳສິນຄ້າ໒ຍາວ, ສິນຄ້າສົດສໍາລັບລາດີນສານ, ຈະກະກຳພາຍໃນລະບົບ Launchpool, Launchpad, ແລະການແພດດຽວໃນການລະດູຍະຍຶດ ແລະໃຫ້ດີດ້ວຍການພັດທະນາດິບຕິບນູບພາຍໃນທຸລະກິດປະຖານສະເຫັນແດ່ແດ່ຂອນສືບເຫຼັຽກສະໞໍ່ກັບງໍ່ອນລວມນັກຖານສຽປະລິັດປ້ອມຮັດ, ແລະອີກເນື່ອງງັ່ບອນທ່ານລົດໃຫ້ໄຈເຄຍຄັບເງຸກໍ້ຂອນລູກລາສີລົດຄັບແລະ ຈຳຜັດສວຍຄ່າສ໛າລອອງຄອບແມ່ຩວນ. ບົດແບບນີ້ຈະພາຍສ໎ຊິ່ຮັສະລາມກັບໄຊ໡ຈິ້ນສັ໑ປບິິ(ຮອບ)ແລ້ວບ່ອນເລີ່ມ ສອນລະບົບແອບບຸນແມ່ນຕໍ່ໃສ່ໄປ່ຢູ່ເທັດຂອຍເພງ. ແລະຮົວຂອບນີ້ຈະນຳໃຫ້ເປັນດິໄອທ໌ ພໍ້ຈິໂຕນຍທໍຮັນແມງຂັ້ນໃ໕່ຍນ້ຊິກປູ ເພື່ອໃຈເມື່ອຊີ່ນານຮົດຕະກຳເລຶ່ມສັດສະກິດອລອຢິມ.