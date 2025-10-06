ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດSharpLink Gamingຂອງມື້ນີ້12.83 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSBETONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSBETONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ SharpLink Gaming

SharpLink Gaming ລາຄາ (SBETON)

1 SBETON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$12.83
$12.83$12.83
-0.07%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:33 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 12.7
$ 12.7$ 12.7
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 13.45
$ 13.45$ 13.45
ສູງກວ່າ 24H

$ 12.7
$ 12.7$ 12.7

$ 13.45
$ 13.45$ 13.45

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.724336071163222
$ 12.724336071163222$ 12.724336071163222

-1.01%

-0.06%

-9.65%

-9.65%

SharpLink Gaming (SBETON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 12.83. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SBETONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 12.7 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 13.45, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SBETONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 19.465904770814774, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 12.724336071163222.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SBETONມີການປ່ຽນແປງ-1.01%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.06%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -9.65%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

SharpLink Gaming (SBETON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2839

$ 207.35K
$ 207.35K$ 207.35K

$ 63.02K
$ 63.02K$ 63.02K

$ 207.35K
$ 207.35K$ 207.35K

16.16K
16.16K 16.16K

16,160.97139254
16,160.97139254 16,160.97139254

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSharpLink Gamingການຊື້ຂາຍ$ 207.35K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 63.02K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSBETONແມ່ນ16.16Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ16160.97139254. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 207.35K.

SharpLink Gaming (SBETON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SharpLink Gaming ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.009-0.06%
30 ມື້$ -5.35-29.43%
60 ວັນ$ +2.83+28.30%
90 ວັນ$ +2.83+28.30%
SharpLink Gaming ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, SBETONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.009 (-0.06%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

SharpLink Gaming ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -5.35 (-29.43%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

SharpLink Gaming ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, SBETON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +2.83 (+28.30%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

SharpLink Gaming ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +2.83 (+28.30%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ SharpLink Gaming (SBETON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າSharpLink Gamingປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ SharpLink Gaming ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງSBETON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSharpLink Gaming ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSharpLink Gaming ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

SharpLink Gaming ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ SharpLink Gaming (SBETON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSharpLink Gaming.

ກວດເບິ່ງການSharpLink Gamingຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

SharpLink Gaming (SBETON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSharpLink Gaming (SBETON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SBETON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື SharpLink Gaming(SBETON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ SharpLink Gaming ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ SharpLink Gaming ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

SBETON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ VND
337,621.45
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ AUD
A$19.6299
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ GBP
9.7508
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ EUR
11.0338
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ USD
$12.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MYR
RM53.886
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ TRY
539.7581
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ JPY
¥1,962.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ ARS
ARS$18,979.1624
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ RUB
1,039.1017
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ INR
1,136.3531
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ IDR
Rp213,833.2478
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ PHP
752.6078
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ EGP
￡E.606.2175
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BRL
R$68.6405
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ CAD
C$17.962
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BDT
1,565.7732
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ NGN
18,513.69
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ COP
$49,536.63
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ ZAR
R.222.4722
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ UAH
539.3732
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ TZS
T.Sh.31,523.31
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ VES
Bs2,861.09
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ CLP
$12,034.54
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ PKR
Rs3,625.2448
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ KZT
6,738.4443
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ THB
฿417.2316
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ TWD
NT$396.447
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ AED
د.إ47.0861
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ CHF
Fr10.264
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ HKD
HK$99.6891
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ AMD
֏4,908.1165
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MAD
.د.م119.4473
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MXN
$237.355
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ SAR
ريال48.1125
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ ETB
Br1,958.1146
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ KES
KSh1,657.5077
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ JOD
د.أ9.09647
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ PLN
47.3427
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ RON
лв56.5803
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ SEK
kr121.7567
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BGN
лв21.6827
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ HUF
Ft4,315.4988
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ CZK
271.2262
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ KWD
د.ك3.93881
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ ILS
41.6975
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BOB
Bs88.9119
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ AZN
21.811
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ TJS
SM118.2926
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ GEL
34.8976
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ AOA
Kz11,738.2953
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BHD
.د.ب4.83691
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BMD
$12.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ DKK
kr83.1384
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ HNL
L337.9422
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MUR
591.2064
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ NAD
$221.959
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ NOK
kr130.0962
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ NZD
$22.4525
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ PAB
B/.12.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ PGK
K54.0143
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ QAR
ر.ق46.7012
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ RSD
дин.1,306.8638
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ UZS
soʻm154,578.2777
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ ALL
L1,077.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ ANG
ƒ22.9657
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ AWG
ƒ22.9657
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BBD
$25.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BAM
KM21.6827
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BIF
Fr37,733.03
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BND
$16.679
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BSD
$12.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ JMD
$2,058.9584
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ KHR
51,526.0498
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ KMF
Fr5,465.58
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ LAK
278,913.0379
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ LKR
රු3,905.5803
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MDL
L217.0836
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MGA
Ar57,792.735
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MOP
P102.64
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MVR
197.582
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MWK
MK22,274.2913
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ MZN
MT820.4785
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ NPR
रु1,820.8336
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ PYG
90,990.36
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ RWF
Fr18,616.33
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ SBD
$105.5909
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ SCR
192.7066
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ SRD
$497.804
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ SVC
$112.1342
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ SZL
L221.959
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ TMT
m45.0333
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ TND
د.ت37.28398
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ TTD
$86.8591
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ UGX
Sh44,699.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ XAF
Fr7,300.27
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ XCD
$34.641
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ XOF
Fr7,300.27
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ XPF
Fr1,321.49
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BWP
P172.1786
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ BZD
$25.7883
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ CVE
$1,230.1404
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ DJF
Fr2,270.91
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ DOP
$825.3539
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ DZD
د.ج1,677.2659
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ FJD
$29.1241
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ GNF
Fr111,556.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ GTQ
Q98.2778
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ GYD
$2,683.5228
1 SharpLink Gaming(SBETON) ເຖິງ ISK
kr1,616.58

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ SharpLink Gaming ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ SharpLink Gaming ທາງການ
ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SharpLink Gaming

ມື້ນີ້ມີSharpLink Gaming (SBETON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ SBETONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 12.83 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSBETONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​SBETONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 12.83. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງSharpLink Gaming?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSBETON​ແມ່ນ​$ 207.35K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSBETON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSBETONແມ່ນ 16.16K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSBETON?
SBETON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 19.465904770814774 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSBETON?
SBETONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 12.724336071163222 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSBETON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSBETONແມ່ນ$ 63.02K USD.
ປີນີ້SBETONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
SBETON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSBETONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:33 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

1 SBETON = 12.83 USD

