ລາຄາສົດRefacta AIຂອງມື້ນີ້0.03614 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດREFACTAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວREFACTAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ REFACTA

REFACTA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ REFACTA

REFACTA ເຈ້ຍຂາວ

REFACTA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

REFACTA Tokenomics

REFACTA ການຄາດຄະເນລາຄາ

REFACTA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ REFACTA

REFACTAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

REFACTA Spot

ໂລໂກ້ Refacta AI

Refacta AI ລາຄາ (REFACTA)

1 REFACTA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.03615
$0.03615
-1.65%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:02 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.03577
$ 0.03577
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.03824
$ 0.03824
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.03577
$ 0.03577$ 0.03577

$ 0.03824
$ 0.03824$ 0.03824

--
----

--
----

-3.99%

-1.65%

-9.79%

-9.79%

Refacta AI (REFACTA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.03614. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, REFACTAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.03577 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.03824, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. REFACTAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, REFACTAມີການປ່ຽນແປງ-3.99%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.65%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -9.79%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Refacta AI (REFACTA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 511.00K
$ 511.00K

$ 36.14M
$ 36.14M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານRefacta AIການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 511.00K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງREFACTAແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 36.14M.

Refacta AI (REFACTA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Refacta AI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0006065-1.65%
30 ມື້$ +0.01719+90.71%
60 ວັນ$ +0.0153+73.41%
90 ວັນ$ +0.03114+622.80%
Refacta AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, REFACTAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0006065 (-1.65%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Refacta AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.01719 (+90.71%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Refacta AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, REFACTA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0153 (+73.41%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Refacta AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.03114 (+622.80%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Refacta AI (REFACTA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າRefacta AIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Refacta AI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງREFACTA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບRefacta AI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການRefacta AI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Refacta AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Refacta AI (REFACTA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Refacta AI (REFACTA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບRefacta AI.

ກວດເບິ່ງການRefacta AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Refacta AI (REFACTA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງRefacta AI (REFACTA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ REFACTA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Refacta AI(REFACTA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Refacta AI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Refacta AI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

REFACTA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ VND
951.0241
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ AUD
A$0.0552942
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ GBP
0.0274664
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ EUR
0.0310804
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ USD
$0.03614
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MYR
RM0.151788
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ TRY
1.5204098
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ JPY
¥5.52942
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ ARS
ARS$53.4611792
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ RUB
2.9269786
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ INR
3.2009198
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ IDR
Rp602.3330924
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ PHP
2.1199724
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ EGP
￡E.1.707615
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BRL
R$0.193349
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ CAD
C$0.050596
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BDT
4.4105256
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ NGN
52.15002
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ COP
$139.53654
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ ZAR
R.0.6266676
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ UAH
1.5193256
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ TZS
T.Sh.88.79598
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ VES
Bs8.05922
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ CLP
$33.89932
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ PKR
Rs10.2117184
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ KZT
18.9810894
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ THB
฿1.1752728
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ TWD
NT$1.116726
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ AED
د.إ0.1326338
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ CHF
Fr0.028912
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ HKD
HK$0.2808078
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ AMD
֏13.825357
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MAD
.د.م0.3364634
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MXN
$0.66859
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ SAR
ريال0.135525
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ ETB
Br5.5156868
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ KES
KSh4.6689266
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ JOD
د.أ0.02562326
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ PLN
0.1333566
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ RON
лв0.1593774
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ SEK
kr0.3429686
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BGN
лв0.0610766
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ HUF
Ft12.1560504
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ CZK
0.7639996
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ KWD
د.ك0.01109498
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ ILS
0.117455
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BOB
Bs0.2504502
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ AZN
0.061438
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ TJS
SM0.3332108
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ GEL
0.0983008
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ AOA
Kz33.0648474
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01362478
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BMD
$0.03614
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ DKK
kr0.2341872
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ HNL
L0.9519276
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MUR
1.6653312
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ NAD
$0.625222
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ NOK
kr0.3664596
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ NZD
$0.063245
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ PAB
B/.0.03614
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ PGK
K0.1521494
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1315496
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ RSD
дин.3.6812204
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ UZS
soʻm435.4215866
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ ALL
L3.03576
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ ANG
ƒ0.0646906
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ AWG
ƒ0.0646906
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BBD
$0.07228
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BAM
KM0.0610766
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BIF
Fr106.28774
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BND
$0.046982
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BSD
$0.03614
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ JMD
$5.7997472
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ KHR
145.1404084
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ KMF
Fr15.39564
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ LAK
785.6521582
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ LKR
රු11.0013774
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MDL
L0.6114888
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MGA
Ar162.79263
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MOP
P0.28912
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MVR
0.556556
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MWK
MK62.7430154
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ MZN
MT2.311153
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ NPR
रु5.1289888
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ PYG
256.30488
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ RWF
Fr52.43914
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ SBD
$0.2974322
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ SCR
0.5428228
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ SRD
$1.402232
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ SVC
$0.3158636
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ SZL
L0.625222
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ TMT
m0.1268514
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ TND
د.ت0.10502284
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ TTD
$0.2446678
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ UGX
Sh125.91176
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ XAF
Fr20.56366
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ XCD
$0.097578
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ XOF
Fr20.56366
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ XPF
Fr3.72242
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BWP
P0.4849988
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ BZD
$0.0726414
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ CVE
$3.4651032
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ DJF
Fr6.39678
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ DOP
$2.3248862
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ DZD
د.ج4.7245822
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ FJD
$0.0820378
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ GNF
Fr314.2373
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ GTQ
Q0.2768324
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ GYD
$7.5590424
1 Refacta AI(REFACTA) ເຖິງ ISK
kr4.55364

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Refacta AI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Refacta AI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Refacta AI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Refacta AI

ມື້ນີ້ມີRefacta AI (REFACTA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ REFACTAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.03614 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາREFACTAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​REFACTAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.03614. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງRefacta AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງREFACTA​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງREFACTA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນREFACTAແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງREFACTA?
REFACTA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງREFACTA?
REFACTAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດREFACTA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການREFACTAແມ່ນ$ 511.00K USD.
ປີນີ້REFACTAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
REFACTA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງREFACTAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:31:02 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

