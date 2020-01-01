RDO (RDO) Tokenomics

Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://www.reddio.com/
ເຈ້ຍຂາວ:
https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf
ບລັອກ Explorer:
https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334

RDO (RDO) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບRDO (RDO), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 2.14B
$ 2.14B$ 2.14B
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.02277
$ 0.02277$ 0.02277
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.000453113410342736
$ 0.000453113410342736$ 0.000453113410342736
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.000662
$ 0.000662$ 0.000662

RDO (RDO) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ RDO (RDO) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງRDO ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນRDO ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈRDO's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງRDOໂທເຄັນກັນເທາະ!

ວິທີການຊື້ RDO

ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເພີ່ມ RDO (RDO)ໃສ່ຫຼັກຊັບຂອງທ່ານບໍ? MEXC ສະຫນັບສະຫນູນວິທີການຊື້ຕ່າງໆRDOເຊັ່ນ: ບັດເຄຣດິດ, ການໂອນຜ່ານທະນາຄານຕ່າງໆ ແລະ ການຊື້ຂາຍແບບເພື່ອນຕໍ່ເພື່ອນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຄຣິບໂຕເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ.

RDO (RDO) ປະຫວັດລາຄາ

ການວິເຄາະລາຄາປະຫວັດສາດຊ່ວຍRDOໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ/ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮູບແບບການຜັນຜວນ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ການກໍານົດແນວໂນ້ມຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄາດຄະເນລາຄາ ແລະ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ.

RDO ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງRDO ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກRDOເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?

MEXC ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂື້ຂາຍຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄູ່ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot ແລະ Futures
ການບັນຈຸໂທເຄັນຂຶ້ນກະດານເທຣດໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາ CEXs
ອັນດັບ 1 ສະພາບຄ່ອງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ
ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ, ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆມື້
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຫງວນໂທເຄັນຫຼາຍກວ່າ 100% ສໍາລັບກອງທຶນຜູ້ໃຊ້
ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຕໍ່າຫຼາຍ: ຊື້ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT
ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT: ເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.