ລາຄາສົດRedditຂອງມື້ນີ້201.41 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRDDTONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRDDTONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ RDDTON

RDDTON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ RDDTON

RDDTON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

RDDTON Tokenomics

RDDTON ການຄາດຄະເນລາຄາ

RDDTON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ RDDTON

RDDTONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

RDDTON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Reddit

Reddit ລາຄາ (RDDTON)

1 RDDTON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$201.38
$201.38
-0.42%1D
USD
Reddit (RDDTON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:54:48 (UTC+8)

Reddit (RDDTON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 199.46
$ 199.46
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 213.51
$ 213.51
ສູງກວ່າ 24H

$ 199.46
$ 199.46

$ 213.51
$ 213.51

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423

-0.58%

-0.42%

-8.08%

-8.08%

Reddit (RDDTON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 201.41. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, RDDTONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 199.46 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 213.51, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. RDDTONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 282.4541904298624, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 187.01273448374423.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, RDDTONມີການປ່ຽນແປງ-0.58%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.42%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.08%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Reddit (RDDTON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2475

$ 518.06K
$ 518.06K

$ 60.27K
$ 60.27K

$ 518.06K
$ 518.06K

2.57K
2.57K

2,572.18482293
2,572.18482293

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານRedditການຊື້ຂາຍ$ 518.06K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 60.27K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງRDDTONແມ່ນ2.57Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2572.18482293. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 518.06K.

Reddit (RDDTON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Reddit ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.8494-0.42%
30 ມື້$ -7.42-3.56%
60 ວັນ$ +1.41+0.70%
90 ວັນ$ +1.41+0.70%
Reddit ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, RDDTONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.8494 (-0.42%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Reddit ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -7.42 (-3.56%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Reddit ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, RDDTON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +1.41 (+0.70%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Reddit ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +1.41 (+0.70%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Reddit (RDDTON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າRedditປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Reddit (RDDTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Reddit ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງRDDTON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບReddit ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການReddit ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Reddit ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Reddit (RDDTON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Reddit (RDDTON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບReddit.

ກວດເບິ່ງການRedditຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Reddit (RDDTON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງReddit (RDDTON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ RDDTON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Reddit(RDDTON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Reddit ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Reddit ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

RDDTON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ VND
5,300,104.15
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ AUD
A$308.1573
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ GBP
153.0716
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ EUR
173.2126
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ USD
$201.41
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MYR
RM845.922
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ TRY
8,471.3046
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ JPY
¥30,815.73
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ ARS
ARS$297,941.7848
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ RUB
16,312.1959
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ INR
17,838.8837
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ IDR
Rp3,356,831.9906
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ PHP
11,812.6965
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ EGP
￡E.9,514.6084
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BRL
R$1,077.5435
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ CAD
C$281.974
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BDT
24,580.0764
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ NGN
290,634.63
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ COP
$777,644.01
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ ZAR
R.3,494.4635
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ UAH
8,467.2764
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ TZS
T.Sh.494,864.37
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ VES
Bs44,914.43
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ CLP
$188,922.58
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ PKR
Rs56,910.4096
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ KZT
105,782.5461
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ THB
฿6,547.8391
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ TWD
NT$6,223.569
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ AED
د.إ739.1747
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ CHF
Fr161.128
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ HKD
HK$1,564.9557
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ AMD
֏77,049.3955
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MAD
.د.م1,875.1271
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MXN
$3,728.0991
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ SAR
ريال755.2875
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ ETB
Br30,739.1942
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ KES
KSh26,020.1579
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ JOD
د.أ142.79969
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ PLN
743.2029
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ RON
лв888.2181
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ SEK
kr1,911.3809
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BGN
лв340.3829
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ HUF
Ft67,746.2676
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ CZK
4,255.7933
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ KWD
د.ك61.83287
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ ILS
654.5825
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BOB
Bs1,395.7713
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ AZN
342.397
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ TJS
SM1,857.0002
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ GEL
547.8352
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ AOA
Kz184,272.0231
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BHD
.د.ب75.93157
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BMD
$201.41
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ DKK
kr1,305.1368
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ HNL
L5,305.1394
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MUR
9,280.9728
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ NAD
$3,484.393
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ NOK
kr2,042.2974
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ NZD
$352.4675
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ PAB
B/.201.41
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ PGK
K847.9361
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ QAR
ر.ق733.1324
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ RSD
дин.20,507.5662
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ UZS
soʻm2,426,625.9479
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ ALL
L16,918.44
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ ANG
ƒ360.5239
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ AWG
ƒ360.5239
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BBD
$402.82
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BAM
KM340.3829
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BIF
Fr592,346.81
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BND
$261.833
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BSD
$201.41
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ JMD
$32,322.2768
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ KHR
808,874.6446
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ KMF
Fr85,800.66
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ LAK
4,378,478.1733
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ LKR
රු61,311.2181
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MDL
L3,407.8572
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MGA
Ar907,251.345
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MOP
P1,611.28
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MVR
3,101.714
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MWK
MK349,669.9151
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ MZN
MT12,880.1695
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ NPR
रु28,584.1072
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ PYG
1,428,399.72
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ RWF
Fr292,245.91
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ SBD
$1,657.6043
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ SCR
3,025.1782
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ SRD
$7,814.708
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ SVC
$1,760.3234
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ SZL
L3,484.393
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ TMT
m706.9491
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ TND
د.ت585.29746
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ TTD
$1,363.5457
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ UGX
Sh701,712.44
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ XAF
Fr114,602.29
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ XCD
$543.807
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ XOF
Fr114,602.29
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ XPF
Fr20,745.23
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BWP
P2,702.9222
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ BZD
$404.8341
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ CVE
$19,311.1908
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ DJF
Fr35,649.57
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ DOP
$12,956.7053
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ DZD
د.ج26,348.4562
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ FJD
$457.2007
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ GNF
Fr1,751,259.95
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ GTQ
Q1,542.8006
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ GYD
$42,126.9156
1 Reddit(RDDTON) ເຖິງ ISK
kr25,377.66

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Reddit

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Reddit ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Reddit ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Reddit

ມື້ນີ້ມີReddit (RDDTON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ RDDTONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 201.41 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາRDDTONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​RDDTONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 201.41. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງReddit?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງRDDTON​ແມ່ນ​$ 518.06K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງRDDTON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນRDDTONແມ່ນ 2.57K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງRDDTON?
RDDTON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 282.4541904298624 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງRDDTON?
RDDTONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 187.01273448374423 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດRDDTON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການRDDTONແມ່ນ$ 60.27K USD.
ປີນີ້RDDTONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
RDDTON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງRDDTONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:54:48 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?
October 6, 2025

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ
September 23, 2025

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?
September 23, 2025

September 23, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

RDDTON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 201.41 USD

ຊື້ຂາຍ RDDTON

RDDTON/USDT
$201.38
$201.38
-0.42%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

$104,506.94

$3,509.32

$158.03

$1.0000

$1.1969

$104,506.94

$3,509.32

$158.03

$2.2490

$0.16152

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000012795

$0.03400

$55.926

$0.07978

$0.0000000000001841

