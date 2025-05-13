ໂລໂກ້ QUQ

QUQ ລາຄາ (QUQ)

USD

QUQ (QUQ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.001308
$0.001308$0.001308
+63.50%(1D)

QUQ ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ QUQ(QUQ) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.001308USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.31MUSD. ລາຄາ QUQ ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
QUQ ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 180.23K USD
- QUQ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +63.50%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງQUQ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.QUQ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

QUQ ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ QUQ ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.000508+63.50%
30 ມື້$ +0.000508+63.50%
60 ວັນ$ +0.000508+63.50%
90 ວັນ$ +0.000508+63.50%
QUQ ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, QUQບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.000508 (+63.50%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

QUQ ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.000508 (+63.50%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

QUQ ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, QUQ ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.000508 (+63.50%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

QUQ ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.000508 (+63.50%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ QUQ

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ QUQ: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008

$ 0.002085
$ 0.002085$ 0.002085

$ 0.002085
$ 0.002085$ 0.002085

-27.34%

+63.50%

+63.50%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ QUQ

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 180.23K
$ 180.23K$ 180.23K

1.00B
1.00B 1.00B

ແມ່ນຫຍັງ QUQ (QUQ)

QUQ is a meme coin on the BSC chain, and the token name is $QUQ.

QUQ ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ QUQ ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງQUQ ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບQUQ ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການQUQ ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

QUQ ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: QUQ, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ QUQ ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ QUQໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ QUQ

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ QUQ ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ QUQ ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າQUQປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື QUQ(QUQ)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ QUQ ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ QUQ ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

QUQ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 QUQ ເຖິງ VND
33.538428
1 QUQ ເຖິງ AUD
A$0.00200124
1 QUQ ເຖິງ GBP
0.00095484
1 QUQ ເຖິງ EUR
0.00113796
1 QUQ ເຖິງ USD
$0.001308
1 QUQ ເຖິງ MYR
RM0.00553284
1 QUQ ເຖິງ TRY
0.05085504
1 QUQ ເຖິງ JPY
¥0.1864554
1 QUQ ເຖິງ RUB
0.10394676
1 QUQ ເຖິງ INR
0.11127156
1 QUQ ເຖິງ IDR
Rp21.09677124
1 QUQ ເຖິງ KRW
1.78688496
1 QUQ ເຖິງ PHP
0.07238472
1 QUQ ເຖິງ EGP
￡E.0.06524304
1 QUQ ເຖິງ BRL
R$0.00737712
1 QUQ ເຖິງ CAD
C$0.00179196
1 QUQ ເຖິງ BDT
0.15936672
1 QUQ ເຖິງ NGN
2.07948456
1 QUQ ເຖິງ UAH
0.05430816
1 QUQ ເຖິງ VES
Bs0.122952
1 QUQ ເຖິງ PKR
Rs0.36875136
1 QUQ ເຖິງ KZT
0.669042
1 QUQ ເຖິງ THB
฿0.04249692
1 QUQ ເຖິງ TWD
NT$0.03920076
1 QUQ ເຖິງ AED
د.إ0.00480036
1 QUQ ເຖິງ CHF
Fr0.00107256
1 QUQ ເຖິງ HKD
HK$0.01024164
1 QUQ ເຖິງ MAD
.د.م0.01202052
1 QUQ ເຖິງ MXN
$0.02516592

ແຫຼງຂໍ້ມູນ QUQ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ QUQ ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ QUQ

ຂ່າວດ່ວນ

MEXC ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ vs KuCoin ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດ: ສິ່ງໃດສໍາລັບແລກປ່ອນດີກວ່າ?

ໃນລະດັບແກໝ່ນແຂ່ງຂັນຂອງປະມົນລະດັບ ສະລັບຂອງສະພາບຄຣິບເທິເຊນທ໌, ລະບຽບແບບອໍເຟີລບັດໄດ້ກະຈໍາເປັນວິທີໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ແລະໃນລະບຸບຄືດບັນຕຸດສິ່ງໃຫມ່ຂອງຜູ້ໃຊ້. ລະບຽບແບບເພາະຈິດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ດໍ່ໄປເນຶ້ອງແປ່ນແລະສິ່ງເສັງລະຍະນາບັດໃດ. ໃນວັນນີແລວ ເຮົາຈະສິງສໍາລັບສັ່ນທາງສິນໃຊ້ສຶກນັ້ນການປະໆໃສ່ຄຣິບເທິເຊນທ໌ສອງສະນຳຢູ່໌ – MEXC ແລະ KuCoin ແລະບັນລຸງບັນດາດທັນປະເນັມສົບຄົຄືກກັນບໍລິສູງ ຊ່ວຍເຂົ້ນຈິດບັນວັນລຸພໍໄພໍໄພຂອງເນື່ອງຂອງເອໄລສິ່ງອື່ນ.

May 13, 2025

ອະທິບາຍ Solana Name Service (SNS) ຄູ່ແນນແລະ SNS Coin

ແນວໄດ້ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄວາມລະອຽດທີ່ສິດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບ Solana Name Service ແລະເງິນສະຖານທີ່ຂອງມັນ $SNS—ແມ່ນຈາກລຸດລູກງານສໍາຄັນ ແລະສະຖານທີ່ຕົວເລກໃນຊະວັນກໍ່ນີ້ ເຖິບເຜີຍຕໍ່ຄູ່ແຂງແລະແຜນຈັດການສະຄາ ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນນັກລົງທຶນໃໝ່ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຊື່ອ຀ິນ ຫຼືນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຈິດຈິບໂລພາງບັນທຶກ຀ັບຄ່າດຽວກັບ $SNS, ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານດຽວດຼ່ອນຄ່າສັດຈັກຄົ້ນຄວໍວັນນິວິນສໍາຄັນໃນໂຄງການ Web3 ທີ່ລໍຖ້ານີ້.

May 12, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ SUI Crypto? ຄູ່ມືພັດທະນາສໍາເລັດໃນລາຄາ SUI Token, ລົບລະບຽບ & ອນາຄະແນນ

ໃນສິ່ງສາມະດິຂອງສະຖານທີ່ບັດສຸດໃນແບບຊິນວິດຄອດເຟືອແຊເຊັນ, SUI ຈະແຈ້ງເປັນແພດຟອມມະດາດ 1 ທີ່ອອກແບບໃຫ້ຖືກປະກົວດຄ່າສິນຄ້າດິຈິຕອນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນຮັກໄຄໂລນອງທີ່ດຽວງານຂະບວນການຄໍາຢ້ຽມ, ນັກພັດທະນາທີ່ມອງດູສິ່ງຮອດໃຈຄົບກວຌ, ຫຼືຜູ້ລົງທຶນແລະດູຄວາມເສຽແລ້ວຂອງສິນຄ້າໃໝ່, SUI ໃຫ້ເພັດທະນາຄົບຄືນສິ່ງດໍ່ຣິແນນໃນຖ້ວກລອດຈັນຄໍາເປັນສະພະຍານແນ່ນີ້. ຄູ່ມືພິມເພື່ອພາຍໃນສິ່ງສຳຄັນໄດ້ສໍາຄັດໃຈຈາຍຕໍ່ພາຍໃນ໕ັບປຸນ, ສ໌ອບສ໌ອອເພັດ SUI ແນະນຳໃສບໍລິສະຕິດຂນ France ອິນ້ວນແລະ ແລະຕັດສິ່ງໄດ້ຂອບສິ່ງໄດ້ມີຊື່ໄດ້ທັບດໍ່ສືບສາຍ.

May 9, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

QUQ
QUQ
USD

1 QUQ = 0.001308 USD

ການຊື້ຂາຍ

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$0.001308$0.001308
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