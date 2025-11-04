Q ປະຫວັດລາຄາ
Q (QUANTUM) ປະຫວັດລາຄາ
ໄລຍະເວລາ: 2025-08-04 ~ 2025-11-04
Q ລາຄາສົດ
Q ປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 0.002803 USD. ມັນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 0.00 USD ແລະ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ 0.00 USD. ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ QUANTUM ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໜ້າລາຄາສົດຂອງ MEXC.
ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະຖິຕິລາຄາສົດ Q, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບສົດໆຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳລັບ Q.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ: 2025-11-04 14:46:41 (UTC+8)
ແຫຼງຂໍ້ມູນ Q MEXC
ກ່ຽວກັບ Q (QUANTUM) ປະຫວັດລາຄາ
ການຕິດຕາມປະຫວັດລາຄາ Q ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ສະເໜີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Q ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ, ລວມທັງມູນຄ່າເປີດ, ມູນຄ່າສູງສຸດ ແລະ ລາຄາປິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງເປັນເປີເຊັນລາຍວັນຢ່າງໄວວາ, ເນັ້ນມື້ທີ່ມີລາຄາທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, Q ໄດ້ບັນລຸຄຸນຄ່າສູງສຸດຂອງຕົນຢູ່ທີ່ -, ໄດ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ 0 USD. ຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ນຳສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນມາຈາກປະຫວັດການຊື້ຂາຍ MEXC ສະເພາະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດລາຄາ Q ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຢູ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆ: 1 ມື້, 1 ອາທິດ ແລະ 1 ເດືອນ, ກວມເອົາການວັດແທກເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ ແລະ ປະລິມານ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກທົດສອບຢ່າງພິຖີພິຖັນສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບຈຳລອງການຊື້ຂາຍ ແລະ ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງ. ຊຸດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຟຣີ ແລະ ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ, ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກລົງທຶນ.
ຄໍາຮ້ອງສະໝັກປະຫວັດຂໍ້ມູນໃນການຊື້ຂາຍ Q
ປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Q ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ນີ້ແມ່ນວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ:
1. ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ: ຜູ້ຊື້ຂາຍໃຊ້ປະຫວັດຂໍ້ມູນ Leverage ຂອງ Qເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມ ແລະ ຮູບແບບຂອງຕະຫຼາດ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນຕາຕະລາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສາຍຕາ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກຮູບແບບທີ່ຈະຊີ້ນໍາການຕັດສິນໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກຕະຫຼາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂອງ Q ໃນ GridDB ແລະ ການວິເຄາະມັນກັບ Python, ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເຊັ່ນ Matplotlib ສໍາລັບການສະແດງພາບ ແລະ Pandas, Numpy ແລະ Scipy ສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
2. ການຄາດເດົາລາຄາ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ Q. ໂດຍການກວດສອບແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດສັງເກດເຫັນຮູບແບບ ແລະ ຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ. Q ປະຫວັດຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງ MEXC, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈນາທີຕໍ່ນາທີກ່ຽວກັບລາຄາເປີດ, ສູງ, ຕ່ຳ ແລະ ລາຄາປິດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງການຄາດຄາດຄະເນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຢ່າງຮອບຮູ້.
3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ການເຂົ້າເຖິງປະຫວັດຂໍ້ມູນເຮັດໃຫຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ Q. ມັນຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຜັນຜວນຂອງ Q, ນໍາໄປສູ່ການເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
4. ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນຊ່ວຍຕິດຕາມການປະຕິບັດການລົງທຶນໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດກໍານົດຊັບສິນທີ່ປະຕິບັດບໍ່ດີ ແລະ ປັບຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຕອບແທນ.
5. ການຝຶກອົບຮົມ Trading Bots: ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ OHLC Q (ເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ) ປະຫວັດສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມQການຊື້ຂາຍ bots, ຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸຜົນກໍາໄລຂອງຕະຫຼາດ.
ເຄື່ອງມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Q, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະໂຫຍດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.
ປະຫວັດລາຄາຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມ
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເນື້ອຫານີ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ກັບທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນຂໍ້ສະເໜີ, ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂໍ້ສະເໜີ ຫຼືຄຳແນະນຳໂດຍ MEXC ເພື່ອຊື້, ຂາຍ ຫຼືຖືຄວາມປອດໄພ, ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ ຫຼືເຄື່ອງມືທີ່ອ້າງອີງໃນເນື້ອຫາ ແລະ ກະທໍາ ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ, ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ, ຄໍາແນະນໍາດ້ານການຄ້າ, ຫຼືຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະສະທ້ອນເຖິງລາຄາຊັບສິນທີ່ຊື້ຂາຍໃນການແລກປ່ຽນ MEXC ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ອື່ນໆ ແລະ ແພລດຟອມຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ. MEXC ອາດຈະຄິດຄ່າບໍລິການສໍາລັບການປະມວນຜົນທຸລະກຳ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນຢູ່ໃນລາຄາແປງທີ່ສະແດງ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ ຫຼືຄວາມລ່າຊ້າໃນເນື້ອຫາ ຫຼືການກະທຳໃດໆທີ່ເຮັດໂດຍອາໄສເນື້ອຫາໃດໆ.
