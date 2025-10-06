ລາຄາສົດPUBLICຂອງມື້ນີ້0.03159 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPUBLICລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPUBLICໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດPUBLICຂອງມື້ນີ້0.03159 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPUBLICລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPUBLICໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

PUBLIC

$0.03159
-1.31%1D
$ 0.03141
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.03217
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.03141
$ 0.03217
--
--
+0.22%

-1.31%

-7.96%

-7.96%

PUBLIC (PUBLIC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.03159. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PUBLICມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.03141 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.03217, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PUBLICລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PUBLICມີການປ່ຽນແປງ+0.22%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.31%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -7.96%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

--
$ 61.59K
$ 31.59M
--
1,000,000,000
NEAR

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPUBLICການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 61.59K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPUBLICແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 31.59M.

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PUBLIC ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0004193-1.31%
30 ມື້$ -0.04056-56.22%
60 ວັນ$ -0.02684-45.94%
90 ວັນ$ +0.01159+57.95%
ໃນມື້ນີ້, PUBLICບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0004193 (-1.31%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.04056 (-56.22%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, PUBLIC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.02684 (-45.94%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.01159 (+57.95%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ PUBLIC (PUBLIC)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າPUBLICປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ PUBLIC ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPUBLIC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPUBLIC ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPUBLIC ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

PUBLIC (PUBLIC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ PUBLIC (PUBLIC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPUBLIC.

ກວດເບິ່ງການPUBLICຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPUBLIC (PUBLIC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PUBLIC ດຽວນີ້!

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ PUBLIC ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ PUBLIC ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ VND
831.29085
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ AUD
A$0.0483327
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ GBP
0.0233766
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ EUR
0.0268515
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ USD
$0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MYR
RM0.1333098
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ TRY
1.3226733
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ JPY
¥4.7385
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ ARS
ARS$45.982404
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ RUB
2.5606854
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ INR
2.7805518
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ IDR
Rp526.4997894
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ PHP
1.8360108
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ EGP
￡E.1.5030522
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BRL
R$0.170586
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ CAD
C$0.044226
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BDT
3.8593503
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ NGN
46.4556222
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ COP
$121.96899
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ ZAR
R.0.5484024
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ UAH
1.3223574
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ TZS
T.Sh.77.8077495
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ VES
Bs6.34959
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ CLP
$30.20004
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ PKR
Rs8.9690328
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ KZT
17.0478594
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ THB
฿1.0310976
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ TWD
NT$0.9676017
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ AED
د.إ0.1159353
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ CHF
Fr0.0249561
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ HKD
HK$0.2454543
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ AMD
֏12.168468
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MAD
.د.م0.2896803
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MXN
$0.5803083
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ SAR
ريال0.1184625
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ ETB
Br4.684797
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ KES
KSh4.0924845
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ JOD
د.أ0.02239731
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ PLN
0.1149876
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ RON
лв0.1377324
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ SEK
kr0.2978937
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BGN
лв0.0527553
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ HUF
Ft10.5545349
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ CZK
0.6583356
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ KWD
د.ك0.00963495
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ ILS
0.104247
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BOB
Bs0.2189187
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ AZN
0.053703
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ TJS
SM0.2922075
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ GEL
0.085293
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ AOA
Kz28.9550781
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01187784
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BMD
$0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ DKK
kr0.202176
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ HNL
L0.8320806
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MUR
1.4224977
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ NAD
$0.5525091
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ NOK
kr0.3177954
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ NZD
$0.0549666
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ PAB
B/.0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ PGK
K0.1348893
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1153035
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ RSD
дин.3.1741632
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ UZS
soʻm385.2438408
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ ALL
L2.6191269
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ ANG
ƒ0.0565461
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ AWG
ƒ0.056862
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BBD
$0.06318
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BAM
KM0.0527553
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BIF
Fr93.44322
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BND
$0.0407511
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BSD
$0.03159
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ JMD
$5.0926239
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ KHR
127.3787775
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ KMF
Fr13.33098
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ LAK
686.7391167
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ LKR
රු9.5929353
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MDL
L0.5341869
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MGA
Ar141.0266052
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MOP
P0.2533518
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MVR
0.483327
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MWK
MK54.9391167
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ MZN
MT2.0189169
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ NPR
रु4.4624034
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ PYG
225.61578
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ RWF
Fr45.96345
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ SBD
$0.2599857
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ SCR
0.4394169
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ SRD
$1.2449619
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ SVC
$0.2770443
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ SZL
L0.5521932
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ TMT
m0.110565
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ TND
د.ت0.09249552
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ TTD
$0.214812
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ UGX
Sh110.43864
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ XAF
Fr17.75358
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ XCD
$0.085293
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ XOF
Fr17.75358
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ XPF
Fr3.22218
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BWP
P0.4245696
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ BZD
$0.0634959
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ CVE
$2.988414
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ DJF
Fr5.62302
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ DOP
$2.0002788
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ DZD
د.ج4.0943799
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ FJD
$0.0717093
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ GNF
Fr274.67505
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ GTQ
Q0.2426112
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ GYD
$6.6278979
1 PUBLIC(PUBLIC) ເຖິງ ISK
kr3.82239

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ PUBLIC ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ PUBLIC ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ມື້ນີ້ມີPUBLIC (PUBLIC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PUBLICແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.03159 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPUBLICປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PUBLICປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.03159. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPUBLIC?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPUBLIC​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPUBLIC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPUBLICແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPUBLIC?
PUBLIC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPUBLIC?
PUBLICຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPUBLIC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPUBLICແມ່ນ$ 61.59K USD.
ປີນີ້PUBLICຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PUBLIC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPUBLICການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-19 06:10:00 (UTC+8)

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
10-18 16:36:53ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

