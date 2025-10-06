ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດPalantirຂອງມື້ນີ້195.58 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPLTRONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPLTRONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດPalantirຂອງມື້ນີ້195.58 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPLTRONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPLTRONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PLTRON

PLTRON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ PLTRON

PLTRON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

PLTRON Tokenomics

PLTRON ການຄາດຄະເນລາຄາ

PLTRON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ PLTRON

ໂລໂກ້ Palantir

Palantir ລາຄາ (PLTRON)

1 PLTRON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$195.58
$195.58$195.58
-3.87%1D
USD
Palantir (PLTRON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:21 (UTC+8)

Palantir (PLTRON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 195.53
$ 195.53$ 195.53
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 212.4
$ 212.4$ 212.4
ສູງກວ່າ 24H

$ 195.53
$ 195.53$ 195.53

$ 212.4
$ 212.4$ 212.4

$ 215.93806231164194
$ 215.93806231164194$ 215.93806231164194

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354

-0.71%

-3.86%

+3.24%

+3.24%

Palantir (PLTRON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 195.58. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PLTRONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 195.53 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 212.4, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PLTRONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 215.93806231164194, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 148.01003259450354.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PLTRONມີການປ່ຽນແປງ-0.71%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.86%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +3.24%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Palantir (PLTRON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2317

$ 692.11K
$ 692.11K$ 692.11K

$ 74.03K
$ 74.03K$ 74.03K

$ 692.11K
$ 692.11K$ 692.11K

3.54K
3.54K 3.54K

3,538.78195301
3,538.78195301 3,538.78195301

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPalantirການຊື້ຂາຍ$ 692.11K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 74.03K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPLTRONແມ່ນ3.54Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ3538.78195301. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 692.11K.

Palantir (PLTRON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Palantir ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -7.8737-3.86%
30 ມື້$ +20.36+11.61%
60 ວັນ$ +95.58+95.58%
90 ວັນ$ +95.58+95.58%
Palantir ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, PLTRONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -7.8737 (-3.86%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Palantir ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +20.36 (+11.61%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Palantir ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, PLTRON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +95.58 (+95.58%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Palantir ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +95.58 (+95.58%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Palantir (PLTRON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າPalantirປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Palantir ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Palantir ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPLTRON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPalantir ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPalantir ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Palantir ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Palantir (PLTRON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Palantir (PLTRON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPalantir.

ກວດເບິ່ງການPalantirຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Palantir (PLTRON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPalantir (PLTRON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PLTRON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Palantir(PLTRON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Palantir ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Palantir ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

PLTRON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ VND
5,146,687.7
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ AUD
A$299.2374
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ GBP
148.6408
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ EUR
168.1988
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ USD
$195.58
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MYR
RM821.436
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ TRY
8,226.0948
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ JPY
¥29,923.74
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ ARS
ARS$289,317.5824
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ RUB
15,840.0242
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ INR
17,322.5206
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ IDR
Rp3,259,665.3628
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ PHP
11,470.767
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ EGP
￡E.9,239.1992
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BRL
R$1,046.353
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ CAD
C$273.812
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BDT
23,868.5832
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ NGN
282,221.94
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ COP
$755,134.38
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ ZAR
R.3,393.313
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ UAH
8,222.1832
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ TZS
T.Sh.480,540.06
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ VES
Bs43,614.34
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ CLP
$183,454.04
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ PKR
Rs55,263.0848
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ KZT
102,720.5718
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ THB
฿6,358.3058
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ TWD
NT$6,043.422
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ AED
د.إ717.7786
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ CHF
Fr156.464
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ HKD
HK$1,519.6566
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ AMD
֏74,819.129
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MAD
.د.م1,820.8498
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MXN
$3,620.1858
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ SAR
ريال733.425
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ ETB
Br29,849.4196
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ KES
KSh25,266.9802
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ JOD
د.أ138.66622
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ PLN
721.6902
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ RON
лв862.5078
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ SEK
kr1,856.0542
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BGN
лв330.5302
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ HUF
Ft65,785.2888
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ CZK
4,132.6054
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ KWD
د.ك60.04306
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ ILS
635.635
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BOB
Bs1,355.3694
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ AZN
332.486
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ TJS
SM1,803.2476
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ GEL
531.9776
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ AOA
Kz178,938.0978
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BHD
.د.ب73.73366
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BMD
$195.58
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ DKK
kr1,267.3584
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ HNL
L5,151.5772
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MUR
9,012.3264
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ NAD
$3,383.534
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ NOK
kr1,983.1812
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ NZD
$342.265
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ PAB
B/.195.58
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ PGK
K823.3918
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ QAR
ر.ق711.9112
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ RSD
дин.19,913.9556
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ UZS
soʻm2,356,385.0002
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ ALL
L16,428.72
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ ANG
ƒ350.0882
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ AWG
ƒ350.0882
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BBD
$391.16
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BAM
KM330.5302
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BIF
Fr575,200.78
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BND
$254.254
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BSD
$195.58
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ JMD
$31,386.6784
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ KHR
785,461.0148
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ KMF
Fr83,317.08
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ LAK
4,251,739.0454
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ LKR
රු59,536.5078
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MDL
L3,309.2136
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MGA
Ar880,990.11
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MOP
P1,564.64
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MVR
3,011.932
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MWK
MK339,548.3938
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ MZN
MT12,507.341
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ NPR
रु27,756.7136
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ PYG
1,387,053.36
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ RWF
Fr283,786.58
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ SBD
$1,609.6234
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ SCR
2,937.6116
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ SRD
$7,588.504
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ SVC
$1,709.3692
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ SZL
L3,383.534
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ TMT
m686.4858
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ TND
د.ت568.35548
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ TTD
$1,324.0766
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ UGX
Sh681,400.72
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ XAF
Fr111,285.02
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ XCD
$528.066
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ XOF
Fr111,285.02
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ XPF
Fr20,144.74
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BWP
P2,624.6836
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ BZD
$393.1158
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ CVE
$18,752.2104
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ DJF
Fr34,617.66
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ DOP
$12,581.6614
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ DZD
د.ج25,585.7756
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ FJD
$443.9666
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ GNF
Fr1,700,568.1
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ GTQ
Q1,498.1428
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ GYD
$40,907.5128
1 Palantir(PLTRON) ເຖິງ ISK
kr24,643.08

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Palantir

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Palantir ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Palantir ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Palantir

ມື້ນີ້ມີPalantir (PLTRON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PLTRONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 195.58 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPLTRONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PLTRONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 195.58. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPalantir?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPLTRON​ແມ່ນ​$ 692.11K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPLTRON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPLTRONແມ່ນ 3.54K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPLTRON?
PLTRON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 215.93806231164194 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPLTRON?
PLTRONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 148.01003259450354 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPLTRON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPLTRONແມ່ນ$ 74.03K USD.
ປີນີ້PLTRONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PLTRON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPLTRONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:53:21 (UTC+8)

Palantir (PLTRON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PLTRON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

PLTRON
PLTRON
USD
USD

1 PLTRON = 195.58 USD

ຊື້ຂາຍ PLTRON

PLTRON/USDT
$195.58
$195.58$195.58
-3.81%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

