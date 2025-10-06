ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດPipe Networkຂອງມື້ນີ້0.07071 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPIPEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPIPEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດPipe Networkຂອງມື້ນີ້0.07071 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPIPEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPIPEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PIPE

PIPE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ PIPE

PIPE ເຈ້ຍຂາວ

PIPE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

PIPE Tokenomics

PIPE ການຄາດຄະເນລາຄາ

PIPE ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ PIPE

PIPEຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

PIPE Spot

PIPE USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Pipe Network

Pipe Network ລາຄາ (PIPE)

1 PIPE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.07058
$0.07058$0.07058
-7.47%1D
USD
Pipe Network (PIPE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 21:47:39 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.06887
$ 0.06887$ 0.06887
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.07911
$ 0.07911$ 0.07911
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.06887
$ 0.06887$ 0.06887

$ 0.07911
$ 0.07911$ 0.07911

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

+2.50%

-7.47%

-17.89%

-17.89%

Pipe Network (PIPE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.07071. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PIPEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.06887 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.07911, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PIPEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.34291515733046557, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.05288812467524619.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PIPEມີການປ່ຽນແປງ+2.50%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.47%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -17.89%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Pipe Network (PIPE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1250

$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M

$ 60.83K
$ 60.83K$ 60.83K

$ 70.71M
$ 70.71M$ 70.71M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPipe Networkການຊື້ຂາຍ$ 7.07M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 60.83K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPIPEແມ່ນ100.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 70.71M.

Pipe Network (PIPE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pipe Network ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.005698-7.47%
30 ມື້$ +0.02071+41.42%
60 ວັນ$ +0.02071+41.42%
90 ວັນ$ +0.02071+41.42%
Pipe Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, PIPEບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.005698 (-7.47%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Pipe Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.02071 (+41.42%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Pipe Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, PIPE ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.02071 (+41.42%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Pipe Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.02071 (+41.42%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Pipe Network (PIPE)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າPipe Networkປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Pipe Network ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPIPE ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPipe Network ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPipe Network ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Pipe Network ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Pipe Network (PIPE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Pipe Network (PIPE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPipe Network.

ກວດເບິ່ງການPipe Networkຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Pipe Network (PIPE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPipe Network (PIPE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PIPE ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Pipe Network(PIPE)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Pipe Network ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Pipe Network ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

PIPE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ VND
1,860.73365
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ AUD
A$0.1088934
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ GBP
0.0537396
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ EUR
0.0615177
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ USD
$0.07071
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MYR
RM0.2962749
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ TRY
2.9754768
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ JPY
¥10.81863
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ ARS
ARS$104.445741
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ RUB
5.7218532
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ INR
6.271977
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ IDR
Rp1,178.4995286
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ PHP
4.1485557
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ EGP
￡E.3.3502398
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BRL
R$0.3811269
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ CAD
C$0.098994
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BDT
8.619549
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ NGN
101.7403764
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ COP
$273.01131
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ ZAR
R.1.2360108
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ UAH
2.9754768
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ TZS
T.Sh.174.1622655
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ VES
Bs15.76833
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ CLP
$66.53811
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ PKR
Rs19.9911312
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ KZT
37.059111
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ THB
฿2.3001963
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ TWD
NT$2.1835248
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ AED
د.إ0.2595057
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ CHF
Fr0.056568
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ HKD
HK$0.5494167
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ AMD
֏27.060717
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MAD
.د.م0.6583101
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MXN
$1.3187415
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ SAR
ريال0.2651625
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ ETB
Br10.8299436
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ KES
KSh9.1378533
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ JOD
د.أ0.05013339
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ PLN
0.261627
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ RON
лв0.3125382
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ SEK
kr0.6752805
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BGN
лв0.120207
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ HUF
Ft23.8964445
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ CZK
1.4997591
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ KWD
د.ك0.02170797
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ ILS
0.2305146
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BOB
Bs0.4886061
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ AZN
0.120207
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ TJS
SM0.6519462
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ GEL
0.1923312
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ AOA
Kz64.515804
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BHD
.د.ب0.02658696
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BMD
$0.07071
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ DKK
kr0.4589079
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ HNL
L1.8610872
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MUR
3.245589
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ NAD
$1.2338895
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ NOK
kr0.721242
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ NZD
$0.1244496
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ PAB
B/.0.07071
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ PGK
K0.2976891
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ QAR
ر.ق0.2573844
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ RSD
дин.7.2102987
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ UZS
soʻm841.7855796
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ ALL
L5.9474181
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ ANG
ƒ0.1265709
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ AWG
ƒ0.1265709
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BBD
$0.14142
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BAM
KM0.120207
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BIF
Fr208.52379
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BND
$0.091923
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BSD
$0.07071
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ JMD
$11.3510763
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ KHR
283.9756026
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ KMF
Fr30.12246
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ LAK
1,537.1738823
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ LKR
රු21.5509938
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MDL
L1.1978274
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MGA
Ar319.9542648
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MOP
P0.56568
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MVR
1.088934
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MWK
MK122.547501
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ MZN
MT4.5219045
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ NPR
रु10.0309206
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ PYG
501.47532
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ RWF
Fr102.74163
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ SBD
$0.5819433
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ SCR
0.9906471
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ SRD
$2.743548
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ SVC
$0.6187125
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ SZL
L1.2345966
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ TMT
m0.2481921
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ TND
د.ت0.20923089
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ TTD
$0.4794138
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ UGX
Sh246.35364
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ XAF
Fr40.3047
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ XCD
$0.190917
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ XOF
Fr40.3047
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ XPF
Fr7.28313
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BWP
P0.954585
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ BZD
$0.1421271
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ CVE
$6.7860387
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ DJF
Fr12.58638
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ DOP
$4.5494814
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ DZD
د.ج9.2354331
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ FJD
$0.1612188
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ GNF
Fr614.82345
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ GTQ
Q0.5416386
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ GYD
$14.792532
1 Pipe Network(PIPE) ເຖິງ ISK
kr8.90946

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Pipe Network

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Pipe Network ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Pipe Network ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Pipe Network

ມື້ນີ້ມີPipe Network (PIPE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PIPEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.07071 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPIPEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PIPEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.07071. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPipe Network?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPIPE​ແມ່ນ​$ 7.07M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPIPE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPIPEແມ່ນ 100.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPIPE?
PIPE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.34291515733046557 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPIPE?
PIPEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.05288812467524619 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPIPE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPIPEແມ່ນ$ 60.83K USD.
ປີນີ້PIPEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PIPE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPIPEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 21:47:39 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PIPE -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.0707 USD

ຊື້ຂາຍ PIPE

PIPE/USDT
$0.07058
$0.07058$0.07058
-7.46%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,007.81
$104,007.81$104,007.81

-1.64%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,511.69
$3,511.69$3,511.69

-2.15%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.47
$161.47$161.47

-3.16%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1595
$1.1595$1.1595

-23.82%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,007.81
$104,007.81$104,007.81

-1.64%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,511.69
$3,511.69$3,511.69

-2.15%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.47
$161.47$161.47

-3.16%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2628
$2.2628$2.2628

-2.75%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16284
$0.16284$0.16284

-2.46%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Backstage

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.6347
$0.6347$0.6347

+323.13%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.06939
$0.06939$0.06939

+148.53%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$39.145
$39.145$39.145

+83.81%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3676
$0.3676$0.3676

+60.94%

ໂລໂກ້ DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$1.7741
$1.7741$1.7741

+48.97%