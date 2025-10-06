ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດPhyChainຂອງມື້ນີ້2.727 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPHYCHAINລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPHYCHAINໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດPhyChainຂອງມື້ນີ້2.727 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPHYCHAINລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPHYCHAINໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PHYCHAIN

PHYCHAIN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ PHYCHAIN

PHYCHAIN ເຈ້ຍຂາວ

PHYCHAIN ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

PHYCHAIN Tokenomics

PHYCHAIN ການຄາດຄະເນລາຄາ

PHYCHAIN ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ PHYCHAIN

PHYCHAINຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

PHYCHAIN Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ PhyChain

PhyChain ລາຄາ (PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$2.727
$2.727$2.727
-0.94%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:24 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 2.681
$ 2.681$ 2.681
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 2.893
$ 2.893$ 2.893
ສູງກວ່າ 24H

$ 2.681
$ 2.681$ 2.681

$ 2.893
$ 2.893$ 2.893

--
----

--
----

-1.88%

-0.94%

-3.41%

-3.41%

PhyChain (PHYCHAIN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 2.727. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PHYCHAINມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 2.681 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 2.893, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PHYCHAINລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PHYCHAINມີການປ່ຽນແປງ-1.88%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.94%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -3.41%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

PhyChain (PHYCHAIN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 78.93K
$ 78.93K$ 78.93K

$ 5.45B
$ 5.45B$ 5.45B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPhyChainການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 78.93K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPHYCHAINແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 5.45B.

PhyChain (PHYCHAIN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PhyChain ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.02588-0.94%
30 ມື້$ -0.19-6.52%
60 ວັນ$ +1.371+101.10%
90 ວັນ$ +1.423+109.12%
PhyChain ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, PHYCHAINບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.02588 (-0.94%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

PhyChain ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.19 (-6.52%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

PhyChain ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, PHYCHAIN ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +1.371 (+101.10%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

PhyChain ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +1.423 (+109.12%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ PhyChain (PHYCHAIN)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າPhyChainປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ PhyChain ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPHYCHAIN ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPhyChain ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPhyChain ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

PhyChain ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

PhyChain (PHYCHAIN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ PhyChain (PHYCHAIN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPhyChain.

ກວດເບິ່ງການPhyChainຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

PhyChain (PHYCHAIN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPhyChain (PHYCHAIN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PHYCHAIN ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື PhyChain(PHYCHAIN)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ PhyChain ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ PhyChain ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

PHYCHAIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ VND
71,761.005
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ AUD
A$4.17231
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ GBP
2.07252
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ EUR
2.34522
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ USD
$2.727
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MYR
RM11.4534
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ TRY
114.72489
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ JPY
¥417.231
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ ARS
ARS$4,033.99656
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ RUB
220.85973
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ INR
241.53039
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ IDR
Rp45,449.98182
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ PHP
159.96582
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ EGP
￡E.128.85075
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BRL
R$14.58945
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ CAD
C$3.8178
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BDT
332.80308
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ NGN
3,935.061
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ COP
$10,528.947
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ ZAR
R.47.28618
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ UAH
114.64308
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ TZS
T.Sh.6,700.239
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ VES
Bs608.121
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ CLP
$2,557.926
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ PKR
Rs770.54112
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ KZT
1,432.24767
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ THB
฿88.68204
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ TWD
NT$84.2643
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ AED
د.إ10.00809
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ CHF
Fr2.1816
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ HKD
HK$21.18879
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ AMD
֏1,043.21385
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MAD
.د.م25.38837
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MXN
$50.4495
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ SAR
ريال10.22625
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ ETB
Br416.19474
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ KES
KSh352.30113
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ JOD
د.أ1.933443
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ PLN
10.06263
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ RON
лв12.02607
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ SEK
kr25.87923
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BGN
лв4.60863
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ HUF
Ft917.25372
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ CZK
57.64878
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ KWD
د.ك0.837189
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ ILS
8.86275
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BOB
Bs18.89811
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ AZN
4.6359
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ TJS
SM25.14294
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ GEL
7.41744
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ AOA
Kz2,494.95957
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BHD
.د.ب1.028079
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BMD
$2.727
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ DKK
kr17.67096
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ HNL
L71.82918
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MUR
125.66016
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ NAD
$47.1771
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ NOK
kr27.65178
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ NZD
$4.77225
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ PAB
B/.2.727
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ PGK
K11.48067
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ QAR
ر.ق9.92628
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ RSD
дин.277.77222
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ UZS
soʻm32,855.41413
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ ALL
L229.068
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ ANG
ƒ4.88133
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ AWG
ƒ4.88133
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BBD
$5.454
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BAM
KM4.60863
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BIF
Fr8,020.107
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BND
$3.5451
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BSD
$2.727
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ JMD
$437.62896
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ KHR
10,951.79562
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ KMF
Fr1,161.702
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ LAK
59,282.60751
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ LKR
රු830.12607
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MDL
L46.14084
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MGA
Ar12,283.7715
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MOP
P21.816
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MVR
41.9958
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MWK
MK4,734.37197
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ MZN
MT174.39165
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ NPR
रु387.01584
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ PYG
19,339.884
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ RWF
Fr3,956.877
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ SBD
$22.44321
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ SCR
40.95954
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ SRD
$105.8076
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ SVC
$23.83398
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ SZL
L47.1771
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ TMT
m9.57177
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ TND
د.ت7.924662
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ TTD
$18.46179
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ UGX
Sh9,500.868
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ XAF
Fr1,551.663
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ XCD
$7.3629
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ XOF
Fr1,551.663
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ XPF
Fr280.881
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BWP
P36.59634
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ BZD
$5.48127
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ CVE
$261.46476
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ DJF
Fr482.679
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ DOP
$175.42791
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ DZD
د.ج356.50071
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ FJD
$6.19029
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ GNF
Fr23,711.265
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ GTQ
Q20.88882
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ GYD
$570.37932
1 PhyChain(PHYCHAIN) ເຖິງ ISK
kr343.602

ແຫຼງຂໍ້ມູນ PhyChain

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ PhyChain ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ PhyChain ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ PhyChain

ມື້ນີ້ມີPhyChain (PHYCHAIN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PHYCHAINແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 2.727 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPHYCHAINປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PHYCHAINປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 2.727. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPhyChain?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPHYCHAIN​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPHYCHAIN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPHYCHAINແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPHYCHAIN?
PHYCHAIN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPHYCHAIN?
PHYCHAINຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPHYCHAIN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPHYCHAINແມ່ນ$ 78.93K USD.
ປີນີ້PHYCHAINຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PHYCHAIN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPHYCHAINການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:24 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PHYCHAIN -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.727 USD

ຊື້ຂາຍ PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$2.727
$2.727$2.727
-0.98%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

