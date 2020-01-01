Playbux (PBUX) Tokenomics

Playbux (PBUX) Tokenomics

ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ Playbux (PBUX), ລວມທັງການສະຫນອງໂທເຄັນ, ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
USD

Playbux (PBUX) ຂໍ້ມູນ

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://www.playbux.co/
ເຈ້ຍຂາວ:
https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper
ບລັອກ Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb

Playbux (PBUX) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບPlaybux (PBUX), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 475.56K
$ 475.56K$ 475.56K
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 383.52M
$ 383.52M$ 383.52M
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 496.00K
$ 496.00K$ 496.00K
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.4125
$ 0.4125$ 0.4125
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.001009119819006544
$ 0.001009119819006544$ 0.001009119819006544
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.00124
$ 0.00124$ 0.00124

Playbux (PBUX) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Playbux (PBUX) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງPBUX ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນPBUX ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈPBUX's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງPBUXໂທເຄັນກັນເທາະ!

ວິທີການຊື້ PBUX

ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເພີ່ມ Playbux (PBUX)ໃສ່ຫຼັກຊັບຂອງທ່ານບໍ? MEXC ສະຫນັບສະຫນູນວິທີການຊື້ຕ່າງໆPBUXເຊັ່ນ: ບັດເຄຣດິດ, ການໂອນຜ່ານທະນາຄານຕ່າງໆ ແລະ ການຊື້ຂາຍແບບເພື່ອນຕໍ່ເພື່ອນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຄຣິບໂຕເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ.

Playbux (PBUX) ປະຫວັດລາຄາ

ການວິເຄາະລາຄາປະຫວັດສາດຊ່ວຍPBUXໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ/ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮູບແບບການຜັນຜວນ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ການກໍານົດແນວໂນ້ມຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄາດຄະເນລາຄາ ແລະ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ.

PBUX ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງPBUX ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກPBUXເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?

MEXC ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂື້ຂາຍຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄູ່ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot ແລະ Futures
ການບັນຈຸໂທເຄັນຂຶ້ນກະດານເທຣດໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາ CEXs
ອັນດັບ 1 ສະພາບຄ່ອງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ
ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ, ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆມື້
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຫງວນໂທເຄັນຫຼາຍກວ່າ 100% ສໍາລັບກອງທຶນຜູ້ໃຊ້
ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຕໍ່າຫຼາຍ: ຊື້ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT
mc_how_why_title
ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT: ເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.