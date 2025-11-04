ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດPoP Planetຂອງມື້ນີ້0.03166 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ P

P ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ P

P ເຈ້ຍຂາວ

P ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

P Tokenomics

P ການຄາດຄະເນລາຄາ

P ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ P

Pຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

P Spot

P USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ PoP Planet

PoP Planet ລາຄາ (P)

1 P ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.03161
$0.03161
-2.16%1D
USD
PoP Planet (P) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:23:03 (UTC+8)

PoP Planet (P)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0299
$ 0.0299
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.04661
$ 0.04661
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0299
$ 0.0299$ 0.0299

$ 0.04661
$ 0.04661$ 0.04661

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.03109652361609947
$ 0.03109652361609947$ 0.03109652361609947

-4.38%

-2.16%

-70.52%

-70.52%

PoP Planet (P) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.03166. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, Pມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0299 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.04661, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. Pລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.15013296267605908, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.03109652361609947.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, Pມີການປ່ຽນແປງ-4.38%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.16%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -70.52%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

PoP Planet (P) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1425

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 31.66M
$ 31.66M$ 31.66M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPoP Planetການຊື້ຂາຍ$ 4.43M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 1.24M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPແມ່ນ140.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 31.66M.

PoP Planet (P) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PoP Planet ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0006978-2.16%
30 ມື້$ -0.0399-55.76%
60 ວັນ$ +0.01166+58.30%
90 ວັນ$ +0.01166+58.30%
PoP Planet ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, Pບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0006978 (-2.16%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

PoP Planet ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0399 (-55.76%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

PoP Planet ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, P ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.01166 (+58.30%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

PoP Planet ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.01166 (+58.30%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ PoP Planet (P)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າPoP Planetປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ PoP Planet ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງP ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPoP Planet ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPoP Planet ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

PoP Planet ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

PoP Planet (P) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ PoP Planet (P) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPoP Planet.

ກວດເບິ່ງການPoP Planetຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

PoP Planet (P) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPoP Planet (P) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ P ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື PoP Planet(P)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ PoP Planet ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ PoP Planet ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

P ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PoP Planet(P) ເຖິງ VND
833.1329
1 PoP Planet(P) ເຖິງ AUD
A$0.0484398
1 PoP Planet(P) ເຖິງ GBP
0.0240616
1 PoP Planet(P) ເຖິງ EUR
0.0272276
1 PoP Planet(P) ເຖິງ USD
$0.03166
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MYR
RM0.132972
1 PoP Planet(P) ເຖິງ TRY
1.3316196
1 PoP Planet(P) ເຖິງ JPY
¥4.84398
1 PoP Planet(P) ເຖິງ ARS
ARS$46.8340048
1 PoP Planet(P) ເຖິງ RUB
2.56446
1 PoP Planet(P) ເຖິງ INR
2.8053926
1 PoP Planet(P) ເຖິງ IDR
Rp527.6664556
1 PoP Planet(P) ເຖິງ PHP
1.856859
1 PoP Planet(P) ເຖິງ EGP
￡E.1.4968848
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BRL
R$0.169381
1 PoP Planet(P) ເຖິງ CAD
C$0.044324
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BDT
3.8637864
1 PoP Planet(P) ເຖິງ NGN
45.68538
1 PoP Planet(P) ເຖິງ COP
$122.23926
1 PoP Planet(P) ເຖິງ ZAR
R.0.5499342
1 PoP Planet(P) ເຖິງ UAH
1.3309864
1 PoP Planet(P) ເຖິງ TZS
T.Sh.77.78862
1 PoP Planet(P) ເຖິງ VES
Bs7.06018
1 PoP Planet(P) ເຖິງ CLP
$29.69708
1 PoP Planet(P) ເຖິງ PKR
Rs8.9458496
1 PoP Planet(P) ເຖິງ KZT
16.6281486
1 PoP Planet(P) ເຖິງ THB
฿1.0295832
1 PoP Planet(P) ເຖິງ TWD
NT$0.9773442
1 PoP Planet(P) ເຖິງ AED
د.إ0.1161922
1 PoP Planet(P) ເຖິງ CHF
Fr0.025328
1 PoP Planet(P) ເຖິງ HKD
HK$0.2459982
1 PoP Planet(P) ເຖິງ AMD
֏12.111533
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MAD
.د.م0.2947546
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MXN
$0.5860266
1 PoP Planet(P) ເຖິງ SAR
ريال0.118725
1 PoP Planet(P) ເຖິງ ETB
Br4.8319492
1 PoP Planet(P) ເຖິງ KES
KSh4.0917384
1 PoP Planet(P) ເຖິງ JOD
د.أ0.02244694
1 PoP Planet(P) ເຖິງ PLN
0.1168254
1 PoP Planet(P) ເຖິງ RON
лв0.1396206
1 PoP Planet(P) ເຖິງ SEK
kr0.30077
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BGN
лв0.0535054
1 PoP Planet(P) ເຖິງ HUF
Ft10.6526402
1 PoP Planet(P) ເຖິງ CZK
0.6689758
1 PoP Planet(P) ເຖິງ KWD
د.ك0.00971962
1 PoP Planet(P) ເຖິງ ILS
0.1035282
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BOB
Bs0.2194038
1 PoP Planet(P) ເຖິງ AZN
0.053822
1 PoP Planet(P) ເຖິງ TJS
SM0.2919052
1 PoP Planet(P) ເຖິງ GEL
0.0861152
1 PoP Planet(P) ເຖິງ AOA
Kz28.9660506
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01193582
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BMD
$0.03166
1 PoP Planet(P) ເຖິງ DKK
kr0.2051568
1 PoP Planet(P) ເຖິງ HNL
L0.8339244
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MUR
1.453194
1 PoP Planet(P) ເຖິງ NAD
$0.547718
1 PoP Planet(P) ເຖິງ NOK
kr0.3210324
1 PoP Planet(P) ເຖິງ NZD
$0.0557216
1 PoP Planet(P) ເຖິງ PAB
B/.0.03166
1 PoP Planet(P) ເຖິງ PGK
K0.1332886
1 PoP Planet(P) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1152424
1 PoP Planet(P) ເຖິງ RSD
дин.3.2226714
1 PoP Planet(P) ເຖິງ UZS
soʻm381.4456954
1 PoP Planet(P) ເຖິງ ALL
L2.65944
1 PoP Planet(P) ເຖິງ ANG
ƒ0.0566714
1 PoP Planet(P) ເຖິງ AWG
ƒ0.0566714
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BBD
$0.06332
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BAM
KM0.0535054
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BIF
Fr93.11206
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BND
$0.041158
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BSD
$0.03166
1 PoP Planet(P) ເຖິງ JMD
$5.0807968
1 PoP Planet(P) ເຖິງ KHR
127.1484596
1 PoP Planet(P) ເຖິງ KMF
Fr13.48716
1 PoP Planet(P) ເຖິງ LAK
688.2608558
1 PoP Planet(P) ເຖິງ LKR
රු9.6376206
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MDL
L0.5356872
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MGA
Ar142.61247
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MOP
P0.25328
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MVR
0.487564
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MWK
MK54.9652426
1 PoP Planet(P) ເຖິງ MZN
MT2.024657
1 PoP Planet(P) ເຖິງ NPR
रु4.4931872
1 PoP Planet(P) ເຖິງ PYG
224.53272
1 PoP Planet(P) ເຖິງ RWF
Fr45.93866
1 PoP Planet(P) ເຖິງ SBD
$0.2605618
1 PoP Planet(P) ເຖິງ SCR
0.4555874
1 PoP Planet(P) ເຖິງ SRD
$1.228408
1 PoP Planet(P) ເຖິງ SVC
$0.2767084
1 PoP Planet(P) ເຖິງ SZL
L0.547718
1 PoP Planet(P) ເຖິງ TMT
m0.1111266
1 PoP Planet(P) ເຖິງ TND
د.ت0.09200396
1 PoP Planet(P) ເຖິງ TTD
$0.2143382
1 PoP Planet(P) ເຖິງ UGX
Sh110.30344
1 PoP Planet(P) ເຖິງ XAF
Fr18.01454
1 PoP Planet(P) ເຖິງ XCD
$0.085482
1 PoP Planet(P) ເຖິງ XOF
Fr18.01454
1 PoP Planet(P) ເຖິງ XPF
Fr3.26098
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BWP
P0.4248772
1 PoP Planet(P) ເຖິງ BZD
$0.0636366
1 PoP Planet(P) ເຖິງ CVE
$3.0355608
1 PoP Planet(P) ເຖິງ DJF
Fr5.60382
1 PoP Planet(P) ເຖິງ DOP
$2.0366878
1 PoP Planet(P) ເຖິງ DZD
د.ج4.1417612
1 PoP Planet(P) ເຖິງ FJD
$0.0718682
1 PoP Planet(P) ເຖິງ GNF
Fr275.2837
1 PoP Planet(P) ເຖິງ GTQ
Q0.2425156
1 PoP Planet(P) ເຖິງ GYD
$6.6220056
1 PoP Planet(P) ເຖິງ ISK
kr3.98916

ແຫຼງຂໍ້ມູນ PoP Planet

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ PoP Planet ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ PoP Planet ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ PoP Planet

ມື້ນີ້ມີPoP Planet (P) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ Pແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.03166 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​Pປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.03166. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPoP Planet?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງP​ແມ່ນ​$ 4.43M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງP?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPແມ່ນ 140.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງP?
P ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.15013296267605908 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງP?
Pຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.03109652361609947 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດP?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPແມ່ນ$ 1.24M USD.
ປີນີ້Pຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
P ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:23:03 (UTC+8)

PoP Planet (P) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

P -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

P
P
USD
USD

1 P = 0.03166 USD

ຊື້ຂາຍ P

P/USDT
$0.03161
$0.03161$0.03161
-2.10%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

