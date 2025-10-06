ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດOracleຂອງມື້ນີ້255.67 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດORCLONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວORCLONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ORCLON

ORCLON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ORCLON

ORCLON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ORCLON Tokenomics

ORCLON ການຄາດຄະເນລາຄາ

ORCLON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ORCLON

ORCLONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ORCLON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Oracle

Oracle ລາຄາ (ORCLON)

1 ORCLON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$255.59
$255.59$255.59
-0.83%1D
USD
Oracle (ORCLON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:08 (UTC+8)

Oracle (ORCLON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 255.48
$ 255.48$ 255.48
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 267.04
$ 267.04$ 267.04
ສູງກວ່າ 24H

$ 255.48
$ 255.48$ 255.48

$ 267.04
$ 267.04$ 267.04

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282$ 223.2148184410282

-0.05%

-0.83%

-9.09%

-9.09%

Oracle (ORCLON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 255.67. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ORCLONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 255.48 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 267.04, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ORCLONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 344.869728008825, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 223.2148184410282.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ORCLONມີການປ່ຽນແປງ-0.05%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.83%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -9.09%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Oracle (ORCLON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2292

$ 737.74K
$ 737.74K$ 737.74K

$ 54.79K
$ 54.79K$ 54.79K

$ 737.74K
$ 737.74K$ 737.74K

2.89K
2.89K 2.89K

2,885.52232996
2,885.52232996 2,885.52232996

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOracleການຊື້ຂາຍ$ 737.74K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 54.79K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງORCLONແມ່ນ2.89Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2885.52232996. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 737.74K.

Oracle (ORCLON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Oracle ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -2.1392-0.83%
30 ມື້$ -33.32-11.53%
60 ວັນ$ +5.67+2.26%
90 ວັນ$ +5.67+2.26%
Oracle ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ORCLONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -2.1392 (-0.83%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Oracle ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -33.32 (-11.53%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Oracle ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ORCLON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +5.67 (+2.26%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Oracle ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +5.67 (+2.26%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Oracle (ORCLON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າOracleປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Oracle (ORCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oracle ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Oracle ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງORCLON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບOracle ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການOracle ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Oracle ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Oracle (ORCLON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Oracle (ORCLON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບOracle.

ກວດເບິ່ງການOracleຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Oracle (ORCLON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOracle (ORCLON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ORCLON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Oracle(ORCLON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Oracle ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Oracle ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ORCLON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ VND
6,727,956.05
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ AUD
A$391.1751
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ GBP
194.3092
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ EUR
219.8762
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ USD
$255.67
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MYR
RM1,073.814
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ TRY
10,756.0369
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ JPY
¥39,117.51
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ ARS
ARS$378,207.5176
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ RUB
20,706.7133
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ INR
22,644.6919
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ IDR
Rp4,261,164.9622
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ PHP
14,997.6022
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ EGP
￡E.12,080.4075
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BRL
R$1,367.8345
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ CAD
C$357.938
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BDT
31,201.9668
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ NGN
368,931.81
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ COP
$987,141.87
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ ZAR
R.4,433.3178
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ UAH
10,748.3668
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ TZS
T.Sh.628,181.19
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ VES
Bs57,014.41
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ CLP
$239,818.46
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ PKR
Rs72,242.1152
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ KZT
134,280.4407
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ THB
฿8,314.3884
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ TWD
NT$7,900.203
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ AED
د.إ938.3089
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ CHF
Fr204.536
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ HKD
HK$1,986.5559
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ AMD
֏97,806.5585
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MAD
.د.م2,380.2877
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MXN
$4,729.895
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ SAR
ريال958.7625
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ ETB
Br39,020.3554
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ KES
KSh33,030.0073
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ JOD
د.أ181.27003
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ PLN
943.4223
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ RON
лв1,127.5047
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ SEK
kr2,426.3083
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BGN
лв432.0823
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ HUF
Ft85,997.1612
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ CZK
5,404.8638
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ KWD
د.ك78.49069
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ ILS
830.9275
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BOB
Bs1,771.7931
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ AZN
434.639
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ TJS
SM2,357.2774
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ GEL
695.4224
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ AOA
Kz233,915.0397
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BHD
.د.ب96.38759
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BMD
$255.67
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ DKK
kr1,656.7416
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ HNL
L6,734.3478
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MUR
11,781.2736
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ NAD
$4,423.091
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ NOK
kr2,592.4938
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ NZD
$447.4225
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ PAB
B/.255.67
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ PGK
K1,076.3707
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ QAR
ر.ق930.6388
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ RSD
дин.26,042.5462
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ UZS
soʻm3,080,360.7373
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ ALL
L21,476.28
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ ANG
ƒ457.6493
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ AWG
ƒ457.6493
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BBD
$511.34
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BAM
KM432.0823
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BIF
Fr751,925.47
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BND
$332.371
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BSD
$255.67
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ JMD
$41,029.9216
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ KHR
1,026,786.0602
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ KMF
Fr108,915.42
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ LAK
5,558,043.3671
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ LKR
රු77,828.5047
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MDL
L4,325.9364
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MGA
Ar1,151,665.515
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MOP
P2,045.36
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MVR
3,937.318
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MWK
MK443,871.2437
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ MZN
MT16,350.0965
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ NPR
रु36,284.6864
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ PYG
1,813,211.64
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ RWF
Fr370,977.17
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ SBD
$2,104.1641
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ SCR
3,840.1634
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ SRD
$9,919.996
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ SVC
$2,234.5558
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ SZL
L4,423.091
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ TMT
m897.4017
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ TND
د.ت742.97702
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ TTD
$1,730.8859
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ UGX
Sh890,754.28
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ XAF
Fr145,476.23
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ XCD
$690.309
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ XOF
Fr145,476.23
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ XPF
Fr26,334.01
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BWP
P3,431.0914
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ BZD
$513.8967
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ CVE
$24,513.6396
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ DJF
Fr45,253.59
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ DOP
$16,447.2511
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ DZD
د.ج33,423.7391
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ FJD
$580.3709
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ GNF
Fr2,223,050.65
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ GTQ
Q1,958.4322
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ GYD
$53,475.9372
1 Oracle(ORCLON) ເຖິງ ISK
kr32,214.42

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Oracle

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Oracle ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Oracle ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Oracle

ມື້ນີ້ມີOracle (ORCLON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ORCLONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 255.67 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາORCLONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ORCLONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 255.67. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງOracle?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງORCLON​ແມ່ນ​$ 737.74K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງORCLON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນORCLONແມ່ນ 2.89K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງORCLON?
ORCLON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 344.869728008825 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງORCLON?
ORCLONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 223.2148184410282 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດORCLON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການORCLONແມ່ນ$ 54.79K USD.
ປີນີ້ORCLONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ORCLON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງORCLONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:08 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ORCLON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 255.67 USD

ຊື້ຂາຍ ORCLON

ORCLON/USDT
$255.59
$255.59$255.59
-0.83%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

$105,770.02
$3,566.13
$161.09
$1.0001
$1.2372
$105,770.02
$3,566.13
$161.09
$2.3055
$0.16627
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03369
$0.07748
$56.016
$0.0000008652
$0.000047
