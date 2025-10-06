ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດOpenxAI Networkຂອງມື້ນີ້0.378 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດOPENXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວOPENXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ OPENX

OPENX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ OPENX

OPENX ເຈ້ຍຂາວ

OPENX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

OPENX Tokenomics

OPENX ການຄາດຄະເນລາຄາ

OPENX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ OPENX

ໂລໂກ້ OpenxAI Network

OpenxAI Network ລາຄາ (OPENX)

1 OPENX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.378
+5.79%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:01 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.3486
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.4456
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.3486
$ 0.4456
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
-2.05%

+5.79%

-9.73%

-9.73%

OpenxAI Network (OPENX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.378. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, OPENXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.3486 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.4456, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. OPENXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 2.0299262343053925, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.0939673303769838.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, OPENXມີການປ່ຽນແປງ-2.05%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +5.79%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -9.73%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

OpenxAI Network (OPENX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1517

$ 3.78M
$ 85.47K
$ 37.80M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOpenxAI Networkການຊື້ຂາຍ$ 3.78M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 85.47K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງOPENXແມ່ນ10.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 37.80M.

OpenxAI Network (OPENX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OpenxAI Network ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.020688+5.79%
30 ມື້$ -0.258-40.57%
60 ວັນ$ -0.122-24.40%
90 ວັນ$ -0.122-24.40%
OpenxAI Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, OPENXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.020688 (+5.79%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

OpenxAI Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.258 (-40.57%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

OpenxAI Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, OPENX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.122 (-24.40%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

OpenxAI Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.122 (-24.40%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ OpenxAI Network (OPENX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າOpenxAI Networkປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ OpenxAI Network ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງOPENX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບOpenxAI Network ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການOpenxAI Network ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

OpenxAI Network ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

OpenxAI Network (OPENX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ OpenxAI Network (OPENX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບOpenxAI Network.

ກວດເບິ່ງການOpenxAI Networkຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOpenxAI Network (OPENX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ OPENX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື OpenxAI Network(OPENX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ OpenxAI Network ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ OpenxAI Network ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

OPENX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ VND
9,947.07
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ AUD
A$0.57834
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ GBP
0.28728
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ EUR
0.32508
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ USD
$0.378
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MYR
RM1.5876
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ TRY
15.90246
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ JPY
¥57.834
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ ARS
ARS$559.16784
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ RUB
30.61422
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ INR
33.47946
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ IDR
Rp6,299.99748
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ PHP
22.17348
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ EGP
￡E.17.8605
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BRL
R$2.0223
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ CAD
C$0.5292
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BDT
46.13112
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ NGN
545.454
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ COP
$1,459.458
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ ZAR
R.6.55452
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ UAH
15.89112
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ TZS
T.Sh.928.746
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ VES
Bs84.294
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ CLP
$354.564
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ PKR
Rs106.80768
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ KZT
198.52938
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ THB
฿12.29256
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ TWD
NT$11.6802
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ AED
د.إ1.38726
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ CHF
Fr0.3024
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ HKD
HK$2.93706
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ AMD
֏144.6039
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MAD
.د.م3.51918
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MXN
$6.993
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ SAR
ريال1.4175
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ ETB
Br57.69036
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ KES
KSh48.83382
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ JOD
د.أ0.268002
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ PLN
1.39482
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ RON
лв1.66698
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ SEK
kr3.58722
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BGN
лв0.63882
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ HUF
Ft127.14408
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ CZK
7.99092
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ KWD
د.ك0.116046
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ ILS
1.2285
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BOB
Bs2.61954
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ AZN
0.6426
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ TJS
SM3.48516
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ GEL
1.02816
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ AOA
Kz345.83598
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BHD
.د.ب0.142506
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BMD
$0.378
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ DKK
kr2.44944
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ HNL
L9.95652
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MUR
17.41824
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ NAD
$6.5394
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ NOK
kr3.83292
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ NZD
$0.6615
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ PAB
B/.0.378
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ PGK
K1.59138
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ QAR
ر.ق1.37592
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ RSD
дин.38.50308
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ UZS
soʻm4,554.21582
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ ALL
L31.752
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ ANG
ƒ0.67662
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ AWG
ƒ0.67662
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BBD
$0.756
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BAM
KM0.63882
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BIF
Fr1,111.698
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BND
$0.4914
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BSD
$0.378
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ JMD
$60.66144
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ KHR
1,518.07068
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ KMF
Fr161.028
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ LAK
8,217.39114
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ LKR
රු115.06698
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MDL
L6.39576
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MGA
Ar1,702.701
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MOP
P3.024
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MVR
5.8212
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MWK
MK656.24958
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ MZN
MT24.1731
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ NPR
रु53.64576
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ PYG
2,680.776
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ RWF
Fr548.478
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ SBD
$3.11094
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ SCR
5.67756
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ SRD
$14.6664
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ SVC
$3.30372
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ SZL
L6.5394
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ TMT
m1.32678
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ TND
د.ت1.098468
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ TTD
$2.55906
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ UGX
Sh1,316.952
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ XAF
Fr215.082
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ XCD
$1.0206
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ XOF
Fr215.082
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ XPF
Fr38.934
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BWP
P5.07276
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ BZD
$0.75978
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ CVE
$36.24264
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ DJF
Fr66.906
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ DOP
$24.31674
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ DZD
د.ج49.41594
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ FJD
$0.85806
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ GNF
Fr3,286.71
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ GTQ
Q2.89548
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ GYD
$79.06248
1 OpenxAI Network(OPENX) ເຖິງ ISK
kr47.628

ແຫຼງຂໍ້ມູນ OpenxAI Network

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ OpenxAI Network ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ OpenxAI Network ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ OpenxAI Network

ມື້ນີ້ມີOpenxAI Network (OPENX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ OPENXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.378 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາOPENXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​OPENXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.378. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງOpenxAI Network?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງOPENX​ແມ່ນ​$ 3.78M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງOPENX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນOPENXແມ່ນ 10.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງOPENX?
OPENX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 2.0299262343053925 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງOPENX?
OPENXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.0939673303769838 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດOPENX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການOPENXແມ່ນ$ 85.47K USD.
ປີນີ້OPENXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
OPENX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງOPENXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:01 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

