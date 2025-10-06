ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດOpenPad AIຂອງມື້ນີ້0.001743 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດOPADລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວOPADໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ OPAD

OPAD ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ OPAD

OPAD ເຈ້ຍຂາວ

OPAD ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

OPAD Tokenomics

OPAD ການຄາດຄະເນລາຄາ

OPAD ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ OPAD

OPADຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

OPAD Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ OpenPad AI

OpenPad AI ລາຄາ (OPAD)

1 OPAD ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.001745
$0.001745$0.001745
-22.58%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:52:23 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00168
$ 0.00168$ 0.00168
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.002714
$ 0.002714$ 0.002714
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00168
$ 0.00168$ 0.00168

$ 0.002714
$ 0.002714$ 0.002714

--
----

--
----

+0.05%

-22.58%

+31.94%

+31.94%

OpenPad AI (OPAD) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.001743. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, OPADມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00168 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.002714, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. OPADລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, OPADມີການປ່ຽນແປງ+0.05%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -22.58%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +31.94%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

OpenPad AI (OPAD) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 55.81K
$ 55.81K$ 55.81K

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOpenPad AIການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 55.81K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງOPADແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.74M.

OpenPad AI (OPAD) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OpenPad AI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00050894-22.58%
30 ມື້$ -0.001747-50.06%
60 ວັນ$ -0.031287-94.73%
90 ວັນ$ -0.018257-91.29%
OpenPad AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, OPADບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00050894 (-22.58%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

OpenPad AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.001747 (-50.06%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

OpenPad AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, OPAD ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.031287 (-94.73%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

OpenPad AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.018257 (-91.29%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ OpenPad AI (OPAD)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າOpenPad AIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ OpenPad AI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງOPAD ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບOpenPad AI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການOpenPad AI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

OpenPad AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

OpenPad AI (OPAD) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ OpenPad AI (OPAD) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບOpenPad AI.

ກວດເບິ່ງການOpenPad AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

OpenPad AI (OPAD) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOpenPad AI (OPAD) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ OPAD ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື OpenPad AI(OPAD)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ OpenPad AI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ OpenPad AI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

OPAD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ VND
45.867045
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ AUD
A$0.00266679
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ GBP
0.00132468
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ EUR
0.00149898
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ USD
$0.001743
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MYR
RM0.0073206
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ TRY
0.07331058
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ JPY
¥0.266679
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ ARS
ARS$2.57838504
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ RUB
0.14116557
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ INR
0.15437751
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ IDR
Rp29.04998838
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ PHP
0.10222695
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ EGP
￡E.0.08233932
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BRL
R$0.00932505
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ CAD
C$0.0024402
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BDT
0.21271572
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ NGN
2.515149
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ COP
$6.729723
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ ZAR
R.0.03024105
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ UAH
0.07327572
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ TZS
T.Sh.4.282551
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ VES
Bs0.388689
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ CLP
$1.634934
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ PKR
Rs0.49250208
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ KZT
0.91544103
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ THB
฿0.05666493
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ TWD
NT$0.0538587
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ AED
د.إ0.00639681
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ CHF
Fr0.0013944
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ HKD
HK$0.01354311
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ AMD
֏0.66678465
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MAD
.د.م0.01622733
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MXN
$0.03226293
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ SAR
ريال0.00653625
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ ETB
Br0.26601666
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ KES
KSh0.22517817
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ JOD
د.أ0.001235787
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ PLN
0.00643167
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ RON
лв0.00768663
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ SEK
kr0.01654107
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BGN
лв0.00294567
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ HUF
Ft0.58627548
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ CZK
0.03682959
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ KWD
د.ك0.000535101
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ ILS
0.00566475
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BOB
Bs0.01207899
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ AZN
0.0029631
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ TJS
SM0.01607046
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ GEL
0.00474096
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ AOA
Kz1.59468813
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000657111
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BMD
$0.001743
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ DKK
kr0.01129464
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ HNL
L0.04591062
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MUR
0.08031744
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ NAD
$0.0301539
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ NOK
kr0.01767402
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ NZD
$0.00305025
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ PAB
B/.0.001743
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ PGK
K0.00733803
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ QAR
ر.ق0.00634452
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ RSD
дин.0.17747226
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ UZS
soʻm20.99999517
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ ALL
L0.146412
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ ANG
ƒ0.00311997
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ AWG
ƒ0.00311997
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BBD
$0.003486
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BAM
KM0.00294567
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BIF
Fr5.126163
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BND
$0.0022659
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BSD
$0.001743
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ JMD
$0.27971664
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ KHR
6.99999258
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ KMF
Fr0.742518
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ LAK
37.89130359
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ LKR
රු0.53058663
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MDL
L0.02949156
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MGA
Ar7.8513435
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MOP
P0.013944
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MVR
0.0268422
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MWK
MK3.02603973
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ MZN
MT0.11146485
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ NPR
रु0.24736656
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ PYG
12.361356
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ RWF
Fr2.529093
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ SBD
$0.01434489
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ SCR
0.02617986
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ SRD
$0.0676284
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ SVC
$0.01523382
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ SZL
L0.0301539
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ TMT
m0.00611793
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ TND
د.ت0.005065158
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ TTD
$0.01180011
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ UGX
Sh6.072612
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ XAF
Fr0.991767
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ XCD
$0.0047061
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ XOF
Fr0.991767
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ XPF
Fr0.179529
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BWP
P0.02339106
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ BZD
$0.00350343
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ CVE
$0.16711884
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ DJF
Fr0.308511
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ DOP
$0.11212719
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ DZD
د.ج0.22801926
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ FJD
$0.00395661
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ GNF
Fr15.155385
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ GTQ
Q0.01335138
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ GYD
$0.36456588
1 OpenPad AI(OPAD) ເຖິງ ISK
kr0.219618

ແຫຼງຂໍ້ມູນ OpenPad AI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ OpenPad AI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ OpenPad AI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ OpenPad AI

ມື້ນີ້ມີOpenPad AI (OPAD) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ OPADແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.001743 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາOPADປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​OPADປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.001743. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງOpenPad AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງOPAD​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງOPAD?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນOPADແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງOPAD?
OPAD ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງOPAD?
OPADຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດOPAD?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການOPADແມ່ນ$ 55.81K USD.
ປີນີ້OPADຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
OPAD ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງOPADການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:52:23 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

OPAD -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001743 USD

ຊື້ຂາຍ OPAD

OPAD/USDT
$0.001745
$0.001745$0.001745
-22.58%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

$104,592.61
$3,511.81
$158.75
$1.0000
$1.2107
$104,592.61
$3,511.81
$158.75
$2.2627
$0.16206
