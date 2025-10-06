ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດNVIDIAຂອງມື້ນີ້203.56 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດNVDAONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວNVDAONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ NVDAON

NVDAON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ NVDAON

NVDAON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

NVDAON Tokenomics

NVDAON ການຄາດຄະເນລາຄາ

NVDAON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ NVDAON

NVDAONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

NVDAON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ NVIDIA

NVIDIA ລາຄາ (NVDAON)

1 NVDAON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$203.56
$203.56$203.56
-2.13%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:21:33 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 203.03
$ 203.03$ 203.03
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 211.31
$ 211.31$ 211.31
ສູງກວ່າ 24H

$ 203.03
$ 203.03$ 203.03

$ 211.31
$ 211.31$ 211.31

$ 211.44010192551124
$ 211.44010192551124$ 211.44010192551124

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.86%

-2.13%

+6.48%

+6.48%

NVIDIA (NVDAON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 203.56. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, NVDAONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 203.03 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 211.31, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. NVDAONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 211.44010192551124, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 164.59862286332267.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, NVDAONມີການປ່ຽນແປງ-0.86%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.13%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +6.48%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

NVIDIA (NVDAON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1537

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

$ 61.62K
$ 61.62K$ 61.62K

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

17.96K
17.96K 17.96K

17,960.3946005
17,960.3946005 17,960.3946005

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານNVIDIAການຊື້ຂາຍ$ 3.66M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 61.62K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງNVDAONແມ່ນ17.96Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ17960.3946005. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 3.66M.

NVIDIA (NVDAON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NVIDIA ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -4.4302-2.13%
30 ມື້$ +17.64+9.48%
60 ວັນ$ +32.32+18.87%
90 ວັນ$ +83.56+69.63%
NVIDIA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, NVDAONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -4.4302 (-2.13%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

NVIDIA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +17.64 (+9.48%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

NVIDIA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, NVDAON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +32.32 (+18.87%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

NVIDIA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +83.56 (+69.63%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ NVIDIA (NVDAON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າNVIDIAປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ NVIDIA ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງNVDAON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບNVIDIA ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການNVIDIA ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

NVIDIA ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

NVIDIA (NVDAON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ NVIDIA (NVDAON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບNVIDIA.

ກວດເບິ່ງການNVIDIAຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

NVIDIA (NVDAON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງNVIDIA (NVDAON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ NVDAON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື NVIDIA(NVDAON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ NVIDIA ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ NVIDIA ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

NVDAON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ VND
5,356,681.4
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ AUD
A$311.4468
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ GBP
154.7056
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ EUR
175.0616
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ USD
$203.56
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MYR
RM854.952
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ TRY
8,561.7336
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ JPY
¥31,144.68
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ ARS
ARS$301,122.2368
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ RUB
16,488.36
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ INR
18,037.4516
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ IDR
Rp3,392,665.3096
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ PHP
11,938.794
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ EGP
￡E.9,624.3168
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BRL
R$1,089.046
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ CAD
C$284.984
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BDT
24,842.4624
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ NGN
293,737.08
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ COP
$785,945.16
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ ZAR
R.3,535.8372
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ UAH
8,557.6624
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ TZS
T.Sh.500,146.92
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ VES
Bs45,393.88
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ CLP
$190,939.28
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ PKR
Rs57,517.9136
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ KZT
106,911.7476
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ THB
฿6,619.7712
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ TWD
NT$6,283.8972
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ AED
د.إ747.0652
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ CHF
Fr162.848
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ HKD
HK$1,581.6612
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ AMD
֏77,871.878
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MAD
.د.م1,895.1436
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MXN
$3,767.8956
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ SAR
ريال763.35
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ ETB
Br31,067.3272
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ KES
KSh26,308.0944
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ JOD
د.أ144.32404
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ PLN
751.1364
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ RON
лв897.6996
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ SEK
kr1,933.82
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BGN
лв344.0164
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ HUF
Ft68,491.8332
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ CZK
4,301.2228
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ KWD
د.ك62.49292
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ ILS
665.6412
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BOB
Bs1,410.6708
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ AZN
346.052
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ TJS
SM1,876.8232
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ GEL
553.6832
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ AOA
Kz186,239.0796
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BHD
.د.ب76.74212
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BMD
$203.56
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ DKK
kr1,319.0688
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ HNL
L5,361.7704
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MUR
9,343.404
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ NAD
$3,521.588
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ NOK
kr2,064.0984
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ NZD
$358.2656
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ PAB
B/.203.56
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ PGK
K856.9876
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ QAR
ر.ق740.9584
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ RSD
дин.20,720.3724
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ UZS
soʻm2,452,529.5564
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ ALL
L17,099.04
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ ANG
ƒ364.3724
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ AWG
ƒ364.3724
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BBD
$407.12
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BAM
KM344.0164
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BIF
Fr598,669.96
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BND
$264.628
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BSD
$203.56
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ JMD
$32,667.3088
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ KHR
817,509.1736
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ KMF
Fr86,716.56
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ LAK
4,425,217.3028
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ LKR
රු61,965.6996
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MDL
L3,444.2352
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MGA
Ar916,936.02
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MOP
P1,628.48
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MVR
3,134.824
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MWK
MK353,402.5516
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ MZN
MT13,017.662
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ NPR
रु28,889.2352
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ PYG
1,443,647.52
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ RWF
Fr295,365.56
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ SBD
$1,675.2988
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ SCR
2,929.2284
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ SRD
$7,898.128
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ SVC
$1,779.1144
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ SZL
L3,521.588
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ TMT
m714.4956
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ TND
د.ت591.54536
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ TTD
$1,378.1012
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ UGX
Sh709,203.04
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ XAF
Fr115,825.64
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ XCD
$549.612
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ XOF
Fr115,825.64
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ XPF
Fr20,966.68
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BWP
P2,731.7752
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ BZD
$409.1556
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ CVE
$19,517.3328
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ DJF
Fr36,030.12
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ DOP
$13,095.0148
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ DZD
د.ج26,629.7192
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ FJD
$462.0812
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ GNF
Fr1,769,954.2
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ GTQ
Q1,559.2696
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ GYD
$42,576.6096
1 NVIDIA(NVDAON) ເຖິງ ISK
kr25,648.56

ແຫຼງຂໍ້ມູນ NVIDIA

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ NVIDIA ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ NVIDIA ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ NVIDIA

ມື້ນີ້ມີNVIDIA (NVDAON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ NVDAONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 203.56 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາNVDAONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​NVDAONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 203.56. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງNVIDIA?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງNVDAON​ແມ່ນ​$ 3.66M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງNVDAON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນNVDAONແມ່ນ 17.96K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງNVDAON?
NVDAON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 211.44010192551124 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງNVDAON?
NVDAONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 164.59862286332267 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດNVDAON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການNVDAONແມ່ນ$ 61.62K USD.
ປີນີ້NVDAONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
NVDAON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງNVDAONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:21:33 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NVDAON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 203.56 USD

ຊື້ຂາຍ NVDAON

NVDAON/USDT
$203.56
$203.56$203.56
-2.12%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

$105,040.77
$3,547.17
$160.92
$1.0002
$1.1012
$105,040.77
$3,547.17
$160.92
$2.3002
$0.16642
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0000013581
$0.03260
$0.08565
$52.420
$0.000049
