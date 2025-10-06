ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດNetflixຂອງມື້ນີ້1095.9 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດNFLXONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວNFLXONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ NFLXON

NFLXON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ NFLXON

NFLXON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

NFLXON Tokenomics

NFLXON ການຄາດຄະເນລາຄາ

NFLXON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ NFLXON

NFLXONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

NFLXON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Netflix

Netflix ລາຄາ (NFLXON)

1 NFLXON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1,095.9
$1,095.9$1,095.9
-0.07%1D
USD
Netflix (NFLXON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:51:42 (UTC+8)

Netflix (NFLXON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 1,078.63
$ 1,078.63$ 1,078.63
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1,137.8
$ 1,137.8$ 1,137.8
ສູງກວ່າ 24H

$ 1,078.63
$ 1,078.63$ 1,078.63

$ 1,137.8
$ 1,137.8$ 1,137.8

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,081.0752808596928
$ 1,081.0752808596928$ 1,081.0752808596928

-0.34%

-0.06%

-0.13%

-0.13%

Netflix (NFLXON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 1,095.9. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, NFLXONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1,078.63 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1,137.8, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. NFLXONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1,265.3897261967002, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 1,081.0752808596928.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, NFLXONມີການປ່ຽນແປງ-0.34%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.06%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.13%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Netflix (NFLXON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2132

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 60.01K
$ 60.01K$ 60.01K

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

915.91
915.91 915.91

915.90904487
915.90904487 915.90904487

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານNetflixການຊື້ຂາຍ$ 1.00M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 60.01K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງNFLXONແມ່ນ915.91ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ915.90904487. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.00M.

Netflix (NFLXON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Netflix ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.7677-0.06%
30 ມື້$ -64.14-5.53%
60 ວັນ$ -4.1-0.38%
90 ວັນ$ -4.1-0.38%
Netflix ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, NFLXONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.7677 (-0.06%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Netflix ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -64.14 (-5.53%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Netflix ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, NFLXON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -4.1 (-0.38%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Netflix ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -4.1 (-0.38%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Netflix (NFLXON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າNetflixປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Netflix ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງNFLXON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບNetflix ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການNetflix ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Netflix ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Netflix (NFLXON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Netflix (NFLXON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບNetflix.

ກວດເບິ່ງການNetflixຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Netflix (NFLXON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງNetflix (NFLXON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ NFLXON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Netflix(NFLXON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Netflix ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Netflix ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

NFLXON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ VND
28,838,608.5
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ AUD
A$1,676.727
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ GBP
832.884
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ EUR
942.474
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ USD
$1,095.9
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MYR
RM4,602.78
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ TRY
46,093.554
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ JPY
¥167,672.7
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ ARS
ARS$1,621,142.952
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ RUB
88,756.941
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ INR
97,063.863
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ IDR
Rp18,264,992.694
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ PHP
64,274.535
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ EGP
￡E.51,770.316
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BRL
R$5,863.065
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ CAD
C$1,534.26
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BDT
133,743.636
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ NGN
1,581,383.7
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ COP
$4,231,269.9
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ ZAR
R.19,013.865
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ UAH
46,071.636
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ TZS
T.Sh.2,692,626.3
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ VES
Bs244,385.7
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ CLP
$1,027,954.2
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ PKR
Rs309,657.504
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ KZT
575,577.639
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ THB
฿35,627.709
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ TWD
NT$33,863.31
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ AED
د.إ4,021.953
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ CHF
Fr876.72
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ HKD
HK$8,515.143
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ AMD
֏419,236.545
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MAD
.د.م10,202.829
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MXN
$20,285.109
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ SAR
ريال4,109.625
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ ETB
Br167,256.258
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ KES
KSh141,579.321
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ JOD
د.أ776.9931
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ PLN
4,043.871
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ RON
лв4,832.919
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ SEK
kr10,400.091
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BGN
лв1,852.071
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ HUF
Ft368,616.924
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ CZK
23,156.367
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ KWD
د.ك336.4413
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ ILS
3,561.675
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BOB
Bs7,594.587
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ AZN
1,863.03
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ TJS
SM10,104.198
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ GEL
2,980.848
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ AOA
Kz1,002,649.869
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BHD
.د.ب413.1543
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BMD
$1,095.9
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ DKK
kr7,101.432
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ HNL
L28,866.006
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MUR
50,499.072
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ NAD
$18,959.07
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ NOK
kr11,112.426
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ NZD
$1,917.825
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ PAB
B/.1,095.9
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ PGK
K4,613.739
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ QAR
ر.ق3,989.076
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ RSD
дин.111,584.538
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ UZS
soʻm13,203,611.421
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ ALL
L92,055.6
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ ANG
ƒ1,961.661
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ AWG
ƒ1,961.661
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BBD
$2,191.8
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BAM
KM1,852.071
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BIF
Fr3,223,041.9
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BND
$1,424.67
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BSD
$1,095.9
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ JMD
$175,870.032
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ KHR
4,401,200.154
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ KMF
Fr466,853.4
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ LAK
23,823,912.567
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ LKR
රු333,602.919
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MDL
L18,542.628
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MGA
Ar4,936,481.55
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MOP
P8,767.2
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MVR
16,876.86
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MWK
MK1,902,602.949
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ MZN
MT70,082.805
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ NPR
रु155,530.128
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ PYG
7,772,122.8
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ RWF
Fr1,590,150.9
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ SBD
$9,019.257
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ SCR
16,460.418
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ SRD
$42,520.92
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ SVC
$9,578.166
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ SZL
L18,959.07
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ TMT
m3,846.609
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ TND
د.ت3,184.6854
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ TTD
$7,419.243
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ UGX
Sh3,818,115.6
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ XAF
Fr623,567.1
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ XCD
$2,958.93
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ XOF
Fr623,567.1
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ XPF
Fr112,877.7
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BWP
P14,706.978
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ BZD
$2,202.759
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ CVE
$105,074.892
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ DJF
Fr193,974.3
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ DOP
$70,499.247
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ DZD
د.ج143,365.638
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ FJD
$2,487.693
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ GNF
Fr9,528,850.5
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ GTQ
Q8,394.594
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ GYD
$229,218.444
1 Netflix(NFLXON) ເຖິງ ISK
kr138,083.4

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Netflix

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Netflix ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Netflix ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Netflix

ມື້ນີ້ມີNetflix (NFLXON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ NFLXONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 1,095.9 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາNFLXONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​NFLXONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 1,095.9. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງNetflix?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງNFLXON​ແມ່ນ​$ 1.00M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງNFLXON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນNFLXONແມ່ນ 915.91 USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງNFLXON?
NFLXON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1,265.3897261967002 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງNFLXON?
NFLXONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 1,081.0752808596928 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດNFLXON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການNFLXONແມ່ນ$ 60.01K USD.
ປີນີ້NFLXONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
NFLXON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງNFLXONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:51:42 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NFLXON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,095.9 USD

ຊື້ຂາຍ NFLXON

NFLXON/USDT
$1,095.9
$1,095.9$1,095.9
-0.06%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

