ລາຄາສົດNetXຂອງມື້ນີ້0.7688 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດNETXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວNETXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ NETX

NETX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ NETX

NETX ເຈ້ຍຂາວ

NETX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

NETX Tokenomics

NETX ການຄາດຄະເນລາຄາ

NETX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ NETX

NETXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

NETX Spot

ໂລໂກ້ NetX

NetX ລາຄາ (NETX)

1 NETX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.7713
$0.7713$0.7713
+6.34%1D
USD
NetX (NETX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:51:27 (UTC+8)

NetX (NETX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.7192
$ 0.7192$ 0.7192
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.82
$ 0.82$ 0.82
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.7192
$ 0.7192$ 0.7192

$ 0.82
$ 0.82$ 0.82

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

-3.18%

+6.34%

-2.49%

-2.49%

NetX (NETX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.7688. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, NETXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.7192 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.82, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. NETXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.9687184275031666, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.658241367627642.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, NETXມີການປ່ຽນແປງ-3.18%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +6.34%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -2.49%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

NetX (NETX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1013

$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M

$ 279.85K
$ 279.85K$ 279.85K

$ 15.38M
$ 15.38M$ 15.38M

16.34M
16.34M 16.34M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

81.67%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານNetXການຊື້ຂາຍ$ 12.56M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 279.85K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງNETXແມ່ນ16.34Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ20000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 15.38M.

NetX (NETX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NetX ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.045985+6.34%
30 ມື້$ -0.5265-40.65%
60 ວັນ$ +0.2688+53.76%
90 ວັນ$ +0.2688+53.76%
NetX ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, NETXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.045985 (+6.34%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

NetX ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.5265 (-40.65%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

NetX ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, NETX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.2688 (+53.76%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

NetX ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.2688 (+53.76%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ NetX (NETX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າNetXປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ NetX ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງNETX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບNetX ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການNetX ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

NetX ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

NetX (NETX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ NetX (NETX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບNetX.

ກວດເບິ່ງການNetXຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

NetX (NETX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງNetX (NETX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ NETX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື NetX(NETX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ NetX ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ NetX ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

NETX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NetX(NETX) ເຖິງ VND
20,230.972
1 NetX(NETX) ເຖິງ AUD
A$1.176264
1 NetX(NETX) ເຖິງ GBP
0.584288
1 NetX(NETX) ເຖິງ EUR
0.661168
1 NetX(NETX) ເຖິງ USD
$0.7688
1 NetX(NETX) ເຖິງ MYR
RM3.22896
1 NetX(NETX) ເຖິງ TRY
32.335728
1 NetX(NETX) ເຖິງ JPY
¥117.6264
1 NetX(NETX) ເຖິງ ARS
ARS$1,137.270464
1 NetX(NETX) ເຖິງ RUB
62.265112
1 NetX(NETX) ເຖິງ INR
68.092616
1 NetX(NETX) ເຖິງ IDR
Rp12,813.328208
1 NetX(NETX) ເຖິງ PHP
45.09012
1 NetX(NETX) ເຖິງ EGP
￡E.36.318112
1 NetX(NETX) ເຖິງ BRL
R$4.11308
1 NetX(NETX) ເຖິງ CAD
C$1.07632
1 NetX(NETX) ເຖິງ BDT
93.824352
1 NetX(NETX) ເຖິງ NGN
1,109.3784
1 NetX(NETX) ເຖິງ COP
$2,968.3368
1 NetX(NETX) ເຖິງ ZAR
R.13.33868
1 NetX(NETX) ເຖິງ UAH
32.320352
1 NetX(NETX) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,888.9416
1 NetX(NETX) ເຖິງ VES
Bs171.4424
1 NetX(NETX) ເຖິງ CLP
$721.1344
1 NetX(NETX) ເຖິງ PKR
Rs217.232128
1 NetX(NETX) ເຖິງ KZT
403.781448
1 NetX(NETX) ເຖິງ THB
฿24.993688
1 NetX(NETX) ເຖິງ TWD
NT$23.75592
1 NetX(NETX) ເຖິງ AED
د.إ2.821496
1 NetX(NETX) ເຖິງ CHF
Fr0.61504
1 NetX(NETX) ເຖິງ HKD
HK$5.973576
1 NetX(NETX) ເຖິງ AMD
֏294.10444
1 NetX(NETX) ເຖິງ MAD
.د.م7.157528
1 NetX(NETX) ເຖິງ MXN
$14.230488
1 NetX(NETX) ເຖິງ SAR
ريال2.883
1 NetX(NETX) ເຖິງ ETB
Br117.334256
1 NetX(NETX) ເຖິງ KES
KSh99.321272
1 NetX(NETX) ເຖິງ JOD
د.أ0.5450792
1 NetX(NETX) ເຖິງ PLN
2.836872
1 NetX(NETX) ເຖິງ RON
лв3.390408
1 NetX(NETX) ເຖິງ SEK
kr7.295912
1 NetX(NETX) ເຖິງ BGN
лв1.299272
1 NetX(NETX) ເຖິງ HUF
Ft258.593568
1 NetX(NETX) ເຖິງ CZK
16.244744
1 NetX(NETX) ເຖິງ KWD
د.ك0.2360216
1 NetX(NETX) ເຖິງ ILS
2.4986
1 NetX(NETX) ເຖິງ BOB
Bs5.327784
1 NetX(NETX) ເຖິງ AZN
1.30696
1 NetX(NETX) ເຖິງ TJS
SM7.088336
1 NetX(NETX) ເຖິງ GEL
2.091136
1 NetX(NETX) ເຖິງ AOA
Kz703.382808
1 NetX(NETX) ເຖິງ BHD
.د.ب0.2898376
1 NetX(NETX) ເຖິງ BMD
$0.7688
1 NetX(NETX) ເຖິງ DKK
kr4.981824
1 NetX(NETX) ເຖິງ HNL
L20.250192
1 NetX(NETX) ເຖິງ MUR
35.426304
1 NetX(NETX) ເຖິງ NAD
$13.30024
1 NetX(NETX) ເຖິງ NOK
kr7.795632
1 NetX(NETX) ເຖິງ NZD
$1.3454
1 NetX(NETX) ເຖິງ PAB
B/.0.7688
1 NetX(NETX) ເຖິງ PGK
K3.236648
1 NetX(NETX) ເຖິງ QAR
ر.ق2.798432
1 NetX(NETX) ເຖິງ RSD
дин.78.279216
1 NetX(NETX) ເຖິງ UZS
soʻm9,262.648472
1 NetX(NETX) ເຖິງ ALL
L64.5792
1 NetX(NETX) ເຖິງ ANG
ƒ1.376152
1 NetX(NETX) ເຖິງ AWG
ƒ1.376152
1 NetX(NETX) ເຖິງ BBD
$1.5376
1 NetX(NETX) ເຖິງ BAM
KM1.299272
1 NetX(NETX) ເຖິງ BIF
Fr2,261.0408
1 NetX(NETX) ເຖິງ BND
$0.99944
1 NetX(NETX) ເຖິງ BSD
$0.7688
1 NetX(NETX) ເຖິງ JMD
$123.377024
1 NetX(NETX) ເຖິງ KHR
3,087.546928
1 NetX(NETX) ເຖິງ KMF
Fr327.5088
1 NetX(NETX) ເຖິງ LAK
16,713.043144
1 NetX(NETX) ເຖິງ LKR
රු234.030408
1 NetX(NETX) ເຖິງ MDL
L13.008096
1 NetX(NETX) ເຖິງ MGA
Ar3,463.0596
1 NetX(NETX) ເຖິງ MOP
P6.1504
1 NetX(NETX) ເຖິງ MVR
11.83952
1 NetX(NETX) ເຖິງ MWK
MK1,334.721368
1 NetX(NETX) ເຖິງ MZN
MT49.16476
1 NetX(NETX) ເຖິງ NPR
रु109.108096
1 NetX(NETX) ເຖິງ PYG
5,452.3296
1 NetX(NETX) ເຖິງ RWF
Fr1,115.5288
1 NetX(NETX) ເຖິງ SBD
$6.327224
1 NetX(NETX) ເຖິງ SCR
11.547376
1 NetX(NETX) ເຖິງ SRD
$29.82944
1 NetX(NETX) ເຖິງ SVC
$6.719312
1 NetX(NETX) ເຖິງ SZL
L13.30024
1 NetX(NETX) ເຖິງ TMT
m2.698488
1 NetX(NETX) ເຖິງ TND
د.ت2.2341328
1 NetX(NETX) ເຖິງ TTD
$5.204776
1 NetX(NETX) ເຖິງ UGX
Sh2,678.4992
1 NetX(NETX) ເຖິງ XAF
Fr437.4472
1 NetX(NETX) ເຖິງ XCD
$2.07576
1 NetX(NETX) ເຖິງ XOF
Fr437.4472
1 NetX(NETX) ເຖິງ XPF
Fr79.1864
1 NetX(NETX) ເຖິງ BWP
P10.317296
1 NetX(NETX) ເຖິງ BZD
$1.545288
1 NetX(NETX) ເຖິງ CVE
$73.712544
1 NetX(NETX) ເຖິງ DJF
Fr136.0776
1 NetX(NETX) ເຖິງ DOP
$49.456904
1 NetX(NETX) ເຖິງ DZD
د.ج100.574416
1 NetX(NETX) ເຖິງ FJD
$1.745176
1 NetX(NETX) ເຖິງ GNF
Fr6,684.716
1 NetX(NETX) ເຖິງ GTQ
Q5.889008
1 NetX(NETX) ເຖິງ GYD
$160.802208
1 NetX(NETX) ເຖິງ ISK
kr96.8688

ແຫຼງຂໍ້ມູນ NetX

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ NetX ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ NetX ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ NetX

ມື້ນີ້ມີNetX (NETX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ NETXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.7688 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາNETXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​NETXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.7688. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງNetX?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງNETX​ແມ່ນ​$ 12.56M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງNETX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນNETXແມ່ນ 16.34M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງNETX?
NETX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.9687184275031666 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງNETX?
NETXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.658241367627642 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດNETX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການNETXແມ່ນ$ 279.85K USD.
ປີນີ້NETXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
NETX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງNETXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:51:27 (UTC+8)

NetX (NETX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

