ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດMicroStrategyຂອງມື້ນີ້258.49 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMSTRONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMSTRONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMicroStrategyຂອງມື້ນີ້258.49 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMSTRONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMSTRONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MSTRON

MSTRON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MSTRON

MSTRON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MSTRON Tokenomics

MSTRON ການຄາດຄະເນລາຄາ

MSTRON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MSTRON

MSTRONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MSTRON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ MicroStrategy

MicroStrategy ລາຄາ (MSTRON)

1 MSTRON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$258.49
$258.49$258.49
-1.77%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:19:59 (UTC+8)

MicroStrategy (MSTRON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 255.53
$ 255.53$ 255.53
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 270.08
$ 270.08$ 270.08
ສູງກວ່າ 24H

$ 255.53
$ 255.53$ 255.53

$ 270.08
$ 270.08$ 270.08

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 253.26355947540102
$ 253.26355947540102$ 253.26355947540102

-1.91%

-1.77%

-12.02%

-12.02%

MicroStrategy (MSTRON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 258.49. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MSTRONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 255.53 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 270.08, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MSTRONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 363.23027862767054, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 253.26355947540102.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MSTRONມີການປ່ຽນແປງ-1.91%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.77%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -12.02%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

MicroStrategy (MSTRON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2604

$ 381.44K
$ 381.44K$ 381.44K

$ 62.37K
$ 62.37K$ 62.37K

$ 381.44K
$ 381.44K$ 381.44K

1.48K
1.48K 1.48K

1,475.63800027
1,475.63800027 1,475.63800027

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMicroStrategyການຊື້ຂາຍ$ 381.44K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 62.37K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMSTRONແມ່ນ1.48Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1475.63800027. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 381.44K.

MicroStrategy (MSTRON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MicroStrategy ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -4.6577-1.77%
30 ມື້$ -93.39-26.55%
60 ວັນ$ -21.51-7.69%
90 ວັນ$ -21.51-7.69%
MicroStrategy ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MSTRONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -4.6577 (-1.77%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

MicroStrategy ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -93.39 (-26.55%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

MicroStrategy ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MSTRON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -21.51 (-7.69%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

MicroStrategy ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -21.51 (-7.69%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ MicroStrategy (MSTRON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMicroStrategyປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ MicroStrategy ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMSTRON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMicroStrategy ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMicroStrategy ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

MicroStrategy ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

MicroStrategy (MSTRON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ MicroStrategy (MSTRON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMicroStrategy.

ກວດເບິ່ງການMicroStrategyຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MicroStrategy (MSTRON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMicroStrategy (MSTRON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MSTRON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື MicroStrategy(MSTRON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ MicroStrategy ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ MicroStrategy ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MSTRON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ VND
6,802,164.35
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ AUD
A$395.4897
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ GBP
196.4524
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ EUR
222.3014
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ USD
$258.49
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MYR
RM1,085.658
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ TRY
10,872.0894
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ JPY
¥39,548.97
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ ARS
ARS$382,379.0872
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ RUB
20,937.69
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ INR
22,904.7989
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ IDR
Rp4,308,164.9434
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ PHP
15,160.4385
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ EGP
￡E.12,221.4072
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BRL
R$1,382.9215
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ CAD
C$361.886
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BDT
31,546.1196
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ NGN
373,001.07
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ COP
$998,029.89
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ ZAR
R.4,489.9713
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ UAH
10,866.9196
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ TZS
T.Sh.635,109.93
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ VES
Bs57,643.27
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ CLP
$242,463.62
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ PKR
Rs73,038.9344
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ KZT
135,761.5329
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ THB
฿8,406.0948
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ TWD
NT$7,979.5863
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ AED
د.إ948.6583
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ CHF
Fr206.792
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ HKD
HK$2,008.4673
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ AMD
֏98,885.3495
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MAD
.د.م2,406.5419
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MXN
$4,784.6499
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ SAR
ريال969.3375
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ ETB
Br39,450.7438
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ KES
KSh33,407.2476
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ JOD
د.أ183.26941
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ PLN
953.8281
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ RON
лв1,139.9409
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ SEK
kr2,455.655
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BGN
лв436.8481
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ HUF
Ft86,974.1303
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ CZK
5,461.8937
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ KWD
د.ك79.35643
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ ILS
845.2623
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BOB
Bs1,791.3357
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ AZN
439.433
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ TJS
SM2,383.2778
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ GEL
703.0928
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ AOA
Kz236,495.0859
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BHD
.د.ب97.45073
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BMD
$258.49
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ DKK
kr1,675.0152
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ HNL
L6,808.6266
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MUR
11,864.691
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ NAD
$4,471.877
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ NOK
kr2,621.0886
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ NZD
$454.9424
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ PAB
B/.258.49
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ PGK
K1,088.2429
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ QAR
ر.ق940.9036
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ RSD
дин.26,311.6971
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ UZS
soʻm3,114,336.6331
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ ALL
L21,713.16
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ ANG
ƒ462.6971
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ AWG
ƒ462.6971
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BBD
$516.98
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BAM
KM436.8481
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BIF
Fr760,219.09
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BND
$336.037
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BSD
$258.49
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ JMD
$41,482.4752
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ KHR
1,038,111.3494
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ KMF
Fr110,116.74
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ LAK
5,619,347.7137
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ LKR
රු78,686.9409
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MDL
L4,373.6508
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MGA
Ar1,164,368.205
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MOP
P2,067.92
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MVR
3,980.746
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MWK
MK448,767.0739
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ MZN
MT16,530.4355
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ NPR
रु36,684.9008
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ PYG
1,833,211.08
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ RWF
Fr375,068.99
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ SBD
$2,127.3727
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ SCR
3,719.6711
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ SRD
$10,029.412
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ SVC
$2,259.2026
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ SZL
L4,471.877
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ TMT
m907.2999
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ TND
د.ت751.17194
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ TTD
$1,749.9773
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ UGX
Sh900,579.16
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ XAF
Fr147,080.81
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ XCD
$697.923
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ XOF
Fr147,080.81
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ XPF
Fr26,624.47
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BWP
P3,468.9358
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ BZD
$519.5649
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ CVE
$24,784.0212
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ DJF
Fr45,752.73
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ DOP
$16,628.6617
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ DZD
د.ج33,815.6618
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ FJD
$586.7723
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ GNF
Fr2,247,570.55
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ GTQ
Q1,980.0334
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ GYD
$54,065.7684
1 MicroStrategy(MSTRON) ເຖິງ ISK
kr32,569.74

ແຫຼງຂໍ້ມູນ MicroStrategy

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ MicroStrategy ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ MicroStrategy ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MicroStrategy

ມື້ນີ້ມີMicroStrategy (MSTRON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MSTRONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 258.49 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMSTRONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MSTRONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 258.49. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMicroStrategy?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMSTRON​ແມ່ນ​$ 381.44K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMSTRON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMSTRONແມ່ນ 1.48K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMSTRON?
MSTRON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 363.23027862767054 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMSTRON?
MSTRONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 253.26355947540102 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMSTRON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMSTRONແມ່ນ$ 62.37K USD.
ປີນີ້MSTRONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MSTRON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMSTRONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:19:59 (UTC+8)

MicroStrategy (MSTRON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MSTRON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

MSTRON
MSTRON
USD
USD

1 MSTRON = 258.49 USD

ຊື້ຂາຍ MSTRON

MSTRON/USDT
$258.49
$258.49$258.49
-1.75%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,927.99
$104,927.99$104,927.99

-0.77%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,543.88
$3,543.88$3,543.88

-1.25%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.75
$160.75$160.75

-3.59%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1037
$1.1037$1.1037

-27.49%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,927.99
$104,927.99$104,927.99

-0.77%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,543.88
$3,543.88$3,543.88

-1.25%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.75
$160.75$160.75

-3.59%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2972
$2.2972$2.2972

-1.28%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16619
$0.16619$0.16619

-0.46%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03480
$0.03480$0.03480

+248.00%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000013000
$0.0000013000$0.0000013000

+226.46%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08566
$0.08566$0.08566

+206.80%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$52.638
$52.638$52.638

+147.17%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000049
$0.000049$0.000049

+122.72%