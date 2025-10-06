ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດMON Protocolຂອງມື້ນີ້0.01692 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMONPROລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMONPROໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMON Protocolຂອງມື້ນີ້0.01692 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMONPROລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMONPROໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MONPRO

MONPRO ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MONPRO

MONPRO ເຈ້ຍຂາວ

MONPRO ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MONPRO Tokenomics

MONPRO ການຄາດຄະເນລາຄາ

MONPRO ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MONPRO

MONPROຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MONPRO Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ MON Protocol

MON Protocol ລາຄາ (MONPRO)

1 MONPRO ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01691
$0.01691$0.01691
-0.52%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:50:40 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01675
$ 0.01675$ 0.01675
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01775
$ 0.01775$ 0.01775
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01675
$ 0.01675$ 0.01675

$ 0.01775
$ 0.01775$ 0.01775

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

+0.47%

-0.52%

-5.32%

-5.32%

MON Protocol (MONPRO) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.01692. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MONPROມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01675 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01775, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MONPROລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.9595624143978051, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.014962049622685736.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MONPROມີການປ່ຽນແປງ+0.47%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.52%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -5.32%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

MON Protocol (MONPRO) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1106

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

$ 57.35K
$ 57.35K$ 57.35K

$ 16.91M
$ 16.91M$ 16.91M

593.60M
593.60M 593.60M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMON Protocolການຊື້ຂາຍ$ 10.04M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 57.35K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMONPROແມ່ນ593.60Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999517431. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 16.91M.

MON Protocol (MONPRO) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MON Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0000884-0.52%
30 ມື້$ -0.01174-40.97%
60 ວັນ$ -0.00028-1.63%
90 ວັນ$ -0.00298-14.98%
MON Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MONPROບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0000884 (-0.52%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

MON Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.01174 (-40.97%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

MON Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MONPRO ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00028 (-1.63%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

MON Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00298 (-14.98%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ MON Protocol (MONPRO)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMON Protocolປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ MON Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMONPRO ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMON Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMON Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

MON Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

MON Protocol (MONPRO) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ MON Protocol (MONPRO) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMON Protocol.

ກວດເບິ່ງການMON Protocolຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MON Protocol (MONPRO) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMON Protocol (MONPRO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MONPRO ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື MON Protocol(MONPRO)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ MON Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ MON Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MONPRO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ VND
445.2498
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ AUD
A$0.0258876
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ GBP
0.0128592
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ EUR
0.0145512
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ USD
$0.01692
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MYR
RM0.071064
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ TRY
0.7116552
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ JPY
¥2.58876
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ ARS
ARS$25.0294176
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ RUB
1.3703508
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ INR
1.4986044
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ IDR
Rp281.9998872
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ PHP
0.992358
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ EGP
￡E.0.7993008
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BRL
R$0.090522
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ CAD
C$0.023688
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BDT
2.0649168
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ NGN
24.41556
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ COP
$65.32812
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ ZAR
R.0.293562
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ UAH
0.7113168
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ TZS
T.Sh.41.57244
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ VES
Bs3.77316
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ CLP
$15.87096
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ PKR
Rs4.7809152
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ KZT
8.8865532
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ THB
฿0.5500692
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ TWD
NT$0.522828
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ AED
د.إ0.0620964
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ CHF
Fr0.013536
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ HKD
HK$0.1314684
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ AMD
֏6.472746
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MAD
.د.م0.1575252
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MXN
$0.3131892
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ SAR
ريال0.06345
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ ETB
Br2.5823304
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ KES
KSh2.1858948
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ JOD
د.أ0.01199628
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ PLN
0.0624348
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ RON
лв0.0746172
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ SEK
kr0.1605708
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BGN
лв0.0285948
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ HUF
Ft5.6912112
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ CZK
0.3575196
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ KWD
د.ك0.00519444
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ ILS
0.05499
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BOB
Bs0.1172556
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ AZN
0.028764
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ TJS
SM0.1560024
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ GEL
0.0460224
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ AOA
Kz15.4802772
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00637884
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BMD
$0.01692
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ DKK
kr0.1096416
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ HNL
L0.4456728
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MUR
0.7796736
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ NAD
$0.292716
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ NOK
kr0.1715688
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ NZD
$0.02961
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ PAB
B/.0.01692
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ PGK
K0.0712332
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0615888
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ RSD
дин.1.7227944
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ UZS
soʻm203.8553748
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ ALL
L1.42128
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ ANG
ƒ0.0302868
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ AWG
ƒ0.0302868
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BBD
$0.03384
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BAM
KM0.0285948
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BIF
Fr49.76172
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BND
$0.021996
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BSD
$0.01692
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ JMD
$2.7153216
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ KHR
67.9517352
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ KMF
Fr7.20792
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ LAK
367.8260796
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ LKR
රු5.1506172
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MDL
L0.2862864
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MGA
Ar76.21614
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MOP
P0.13536
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MVR
0.260568
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MWK
MK29.3749812
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ MZN
MT1.082034
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ NPR
रु2.4012864
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ PYG
119.99664
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ RWF
Fr24.55092
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ SBD
$0.1392516
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ SCR
0.2541384
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ SRD
$0.656496
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ SVC
$0.1478808
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ SZL
L0.292716
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ TMT
m0.0593892
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ TND
د.ت0.04916952
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ TTD
$0.1145484
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ UGX
Sh58.94928
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ XAF
Fr9.62748
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ XCD
$0.045684
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ XOF
Fr9.62748
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ XPF
Fr1.74276
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BWP
P0.2270664
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ BZD
$0.0340092
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ CVE
$1.6222896
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ DJF
Fr2.99484
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ DOP
$1.0884636
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ DZD
د.ج2.2134744
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ FJD
$0.0384084
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ GNF
Fr147.1194
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ GTQ
Q0.1296072
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ GYD
$3.5389872
1 MON Protocol(MONPRO) ເຖິງ ISK
kr2.13192

ແຫຼງຂໍ້ມູນ MON Protocol

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ MON Protocol ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ MON Protocol ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MON Protocol

ມື້ນີ້ມີMON Protocol (MONPRO) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MONPROແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01692 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMONPROປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MONPROປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01692. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMON Protocol?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMONPRO​ແມ່ນ​$ 10.04M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMONPRO?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMONPROແມ່ນ 593.60M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMONPRO?
MONPRO ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.9595624143978051 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMONPRO?
MONPROຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.014962049622685736 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMONPRO?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMONPROແມ່ນ$ 57.35K USD.
ປີນີ້MONPROຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MONPRO ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMONPROການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:50:40 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

