ລາຄາສົດMiL.kຂອງມື້ນີ້0.08308 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMLKລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMLKໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MLK

MLK ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MLK

MLK ເຈ້ຍຂາວ

MLK ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MLK Tokenomics

MLK ການຄາດຄະເນລາຄາ

MLK ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MLK

MLKຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MLK Spot

ໂລໂກ້ MiL.k

MiL.k ລາຄາ (MLK)

1 MLK ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.08308
$0.08308$0.08308
-4.08%1D
USD
MiL.k (MLK) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:18:52 (UTC+8)

MiL.k (MLK)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.08053
$ 0.08053$ 0.08053
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.09602
$ 0.09602$ 0.09602
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.08053
$ 0.08053$ 0.08053

$ 0.09602
$ 0.09602$ 0.09602

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.08959894737743769
$ 0.08959894737743769$ 0.08959894737743769

-5.71%

-4.08%

-22.66%

-22.66%

MiL.k (MLK) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.08308. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MLKມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.08053 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.09602, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MLKລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 4.33902357, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.08959894737743769.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MLKມີການປ່ຽນແປງ-5.71%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.08%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.66%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

MiL.k (MLK) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.509

$ 42.17M
$ 42.17M$ 42.17M

$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K

$ 81.94M
$ 81.94M$ 81.94M

507.63M
507.63M 507.63M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.47%

ARB

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMiL.kການຊື້ຂາຍ$ 42.17M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 53.92K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMLKແມ່ນ507.63Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ986245419. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 81.94M.

MiL.k (MLK) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MiL.k ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0035338-4.08%
30 ມື້$ -0.04942-37.30%
60 ວັນ$ -0.05412-39.45%
90 ວັນ$ +0.03308+66.16%
MiL.k ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MLKບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0035338 (-4.08%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

MiL.k ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.04942 (-37.30%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

MiL.k ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MLK ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.05412 (-39.45%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

MiL.k ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.03308 (+66.16%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ MiL.k (MLK)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMiL.kປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ MiL.k (MLK)

MiL.k ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ MiL.k ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMLK ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMiL.k ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMiL.k ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

MiL.k ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

MiL.k (MLK) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ MiL.k (MLK) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMiL.k.

ກວດເບິ່ງການMiL.kຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MiL.k (MLK) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMiL.k (MLK) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MLK ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື MiL.k(MLK)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ MiL.k ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ MiL.k ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MLK ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MiL.k(MLK) ເຖິງ VND
2,186.2502
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ AUD
A$0.1271124
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ GBP
0.0631408
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ EUR
0.0714488
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ USD
$0.08308
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MYR
RM0.348936
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ TRY
3.4943448
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ JPY
¥12.71124
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ ARS
ARS$122.8985824
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ RUB
6.72948
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ INR
7.3617188
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ IDR
Rp1,384.6661128
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ PHP
4.872642
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ EGP
￡E.3.9280224
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BRL
R$0.444478
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ CAD
C$0.116312
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BDT
10.1390832
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ NGN
119.88444
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ COP
$320.77188
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ ZAR
R.1.4430996
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ UAH
3.4926832
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ TZS
T.Sh.204.12756
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ VES
Bs18.52684
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ CLP
$77.92904
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ PKR
Rs23.4750848
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ KZT
43.6344468
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ THB
฿2.7017616
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ TWD
NT$2.5646796
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ AED
د.إ0.3049036
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ CHF
Fr0.066464
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ HKD
HK$0.6455316
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ AMD
֏31.782254
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MAD
.د.م0.7734748
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MXN
$1.5378108
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ SAR
ريال0.31155
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ ETB
Br12.6796696
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ KES
KSh10.7372592
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ JOD
د.أ0.05890372
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ PLN
0.3065652
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ RON
лв0.3663828
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ SEK
kr0.78926
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BGN
лв0.1404052
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ HUF
Ft27.9539276
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ CZK
1.7554804
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ KWD
د.ك0.02550556
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ ILS
0.2716716
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BOB
Bs0.5757444
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ AZN
0.141236
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ TJS
SM0.7659976
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ GEL
0.2259776
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ AOA
Kz76.0107228
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BHD
.د.ب0.03132116
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BMD
$0.08308
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ DKK
kr0.5383584
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ HNL
L2.1883272
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MUR
3.813372
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ NAD
$1.437284
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ NOK
kr0.8424312
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ NZD
$0.1462208
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ PAB
B/.0.08308
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ PGK
K0.3497668
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ QAR
ر.ق0.3024112
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ RSD
дин.8.4567132
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ UZS
soʻm1,000.9636252
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ ALL
L6.97872
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ ANG
ƒ0.1487132
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ AWG
ƒ0.1487132
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BBD
$0.16616
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BAM
KM0.1404052
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BIF
Fr244.33828
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BND
$0.108004
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BSD
$0.08308
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ JMD
$13.3326784
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ KHR
333.6542648
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ KMF
Fr35.39208
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ LAK
1,806.0869204
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ LKR
රු25.2903828
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MDL
L1.4057136
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MGA
Ar374.23386
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MOP
P0.66464
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MVR
1.279432
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MWK
MK144.2360188
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ MZN
MT5.312966
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ NPR
रु11.7907136
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ PYG
589.20336
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ RWF
Fr120.54908
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ SBD
$0.6837484
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ SCR
1.1955212
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ SRD
$3.223504
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ SVC
$0.7261192
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ SZL
L1.437284
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ TMT
m0.2916108
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ TND
د.ت0.24143048
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ TTD
$0.5624516
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ UGX
Sh289.45072
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ XAF
Fr47.27252
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ XCD
$0.224316
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ XOF
Fr47.27252
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ XPF
Fr8.55724
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BWP
P1.1149336
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ BZD
$0.1669908
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ CVE
$7.9657104
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ DJF
Fr14.70516
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ DOP
$5.3445364
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ DZD
د.ج10.8685256
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ FJD
$0.1885916
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ GNF
Fr722.3806
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ GTQ
Q0.6363928
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ GYD
$17.3770128
1 MiL.k(MLK) ເຖິງ ISK
kr10.46808

ແຫຼງຂໍ້ມູນ MiL.k

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ MiL.k ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ MiL.k ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MiL.k

ມື້ນີ້ມີMiL.k (MLK) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MLKແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.08308 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMLKປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MLKປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.08308. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMiL.k?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMLK​ແມ່ນ​$ 42.17M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMLK?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMLKແມ່ນ 507.63M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMLK?
MLK ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 4.33902357 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMLK?
MLKຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.08959894737743769 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMLK?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMLKແມ່ນ$ 53.92K USD.
ປີນີ້MLKຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MLK ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMLKການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:18:52 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MLK -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.08308 USD

ຊື້ຂາຍ MLK

MLK/USDT
$0.08308
$0.08308$0.08308
-4.15%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

