Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດMeta xStockຂອງມື້ນີ້633.71 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMETAXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMETAXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ METAX

METAX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ METAX

METAX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

METAX Tokenomics

METAX ການຄາດຄະເນລາຄາ

METAX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ METAX

METAXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

METAX Spot

ໂລໂກ້ Meta xStock

Meta xStock ລາຄາ (METAX)

1 METAX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$633.71
$633.71$633.71
-2.04%1D
USD
Meta xStock (METAX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:27:56 (UTC+8)

Meta xStock (METAX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 633.54
$ 633.54$ 633.54
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 657.91
$ 657.91$ 657.91
ສູງກວ່າ 24H

$ 633.54
$ 633.54$ 633.54

$ 657.91
$ 657.91$ 657.91

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 636.9569459931223
$ 636.9569459931223$ 636.9569459931223

-0.60%

-2.04%

-15.84%

-15.84%

Meta xStock (METAX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 633.71. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, METAXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 633.54 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 657.91, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. METAXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1,543.8216023323089, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 636.9569459931223.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, METAXມີການປ່ຽນແປງ-0.60%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.04%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -15.84%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Meta xStock (METAX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1522

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

$ 69.53K
$ 69.53K$ 69.53K

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.9220032
5,999.9220032 5,999.9220032

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMeta xStockການຊື້ຂາຍ$ 3.80M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 69.53K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMETAXແມ່ນ6.00Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ5999.9220032. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 3.80M.

Meta xStock (METAX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Meta xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -13.1969-2.04%
30 ມື້$ -78.64-11.04%
60 ວັນ$ -115.37-15.41%
90 ວັນ$ -129.95-17.02%
Meta xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, METAXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -13.1969 (-2.04%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Meta xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -78.64 (-11.04%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Meta xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, METAX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -115.37 (-15.41%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Meta xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -129.95 (-17.02%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Meta xStock (METAX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMeta xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Meta xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMETAX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMeta xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMeta xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Meta xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Meta xStock (METAX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Meta xStock (METAX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMeta xStock.

ກວດເບິ່ງການMeta xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Meta xStock (METAX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMeta xStock (METAX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ METAX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Meta xStock(METAX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Meta xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Meta xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

METAX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ VND
16,676,078.65
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ AUD
A$969.5763
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ GBP
481.6196
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ EUR
544.9906
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ USD
$633.71
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MYR
RM2,661.582
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ TRY
26,660.1797
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ JPY
¥96,957.63
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ ARS
ARS$937,434.5288
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ RUB
51,324.1729
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ INR
56,127.6947
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ IDR
Rp10,561,829.1086
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ PHP
37,173.4286
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ EGP
￡E.29,942.7975
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BRL
R$3,390.3485
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ CAD
C$887.194
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BDT
77,337.9684
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ NGN
914,443.53
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ COP
$2,446,754.31
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ ZAR
R.10,988.5314
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ UAH
26,641.1684
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,557,025.47
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ VES
Bs141,317.33
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ CLP
$594,419.98
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ PKR
Rs179,061.0976
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ KZT
332,830.8291
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ THB
฿20,608.2492
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ TWD
NT$19,581.639
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ AED
د.إ2,325.7157
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ CHF
Fr506.968
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ HKD
HK$4,923.9267
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ AMD
֏242,425.7605
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MAD
.د.م5,899.8401
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MXN
$11,723.635
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ SAR
ريال2,376.4125
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ ETB
Br96,716.8202
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ KES
KSh81,868.9949
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ JOD
د.أ449.30039
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ PLN
2,338.3899
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ RON
лв2,794.6611
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ SEK
kr6,013.9079
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BGN
лв1,070.9699
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ HUF
Ft213,154.6956
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ CZK
13,396.6294
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ KWD
د.ك194.54897
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ ILS
2,059.5575
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BOB
Bs4,391.6103
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ AZN
1,077.307
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ TJS
SM5,842.8062
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ GEL
1,723.6912
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ AOA
Kz579,787.6161
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BHD
.د.ب238.90867
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BMD
$633.71
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ DKK
kr4,106.4408
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ HNL
L16,691.9214
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MUR
29,201.3568
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ NAD
$10,963.183
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ NOK
kr6,425.8194
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ NZD
$1,108.9925
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ PAB
B/.633.71
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ PGK
K2,667.9191
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ QAR
ر.ق2,306.7044
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ RSD
дин.64,549.7006
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ UZS
soʻm7,635,058.4849
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ ALL
L53,231.64
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ ANG
ƒ1,134.3409
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ AWG
ƒ1,134.3409
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BBD
$1,267.42
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BAM
KM1,070.9699
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BIF
Fr1,863,741.11
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BND
$823.823
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BSD
$633.71
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ JMD
$101,697.7808
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ KHR
2,545,017.3826
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ KMF
Fr269,960.46
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ LAK
13,776,304.0723
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ LKR
රු192,907.6611
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MDL
L10,722.3732
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MGA
Ar2,854,546.695
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MOP
P5,069.68
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MVR
9,759.134
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MWK
MK1,100,190.2681
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ MZN
MT40,525.7545
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ NPR
रु89,936.1232
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ PYG
4,494,271.32
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ RWF
Fr919,513.21
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ SBD
$5,215.4333
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ SCR
9,518.3242
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ SRD
$24,587.948
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ SVC
$5,538.6254
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ SZL
L10,963.183
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ TMT
m2,224.3221
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ TND
د.ت1,841.56126
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ TTD
$4,290.2167
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ UGX
Sh2,207,845.64
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ XAF
Fr360,580.99
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ XCD
$1,711.017
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ XOF
Fr360,580.99
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ XPF
Fr65,272.13
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BWP
P8,504.3882
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ BZD
$1,273.7571
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ CVE
$60,760.1148
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ DJF
Fr112,166.67
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ DOP
$40,766.5643
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ DZD
د.ج82,844.9083
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ FJD
$1,438.5217
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ GNF
Fr5,510,108.45
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ GTQ
Q4,854.2186
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ GYD
$132,546.7836
1 Meta xStock(METAX) ເຖິງ ISK
kr79,847.46

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Meta xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Meta xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Meta xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Meta xStock

ມື້ນີ້ມີMeta xStock (METAX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ METAXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 633.71 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMETAXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​METAXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 633.71. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMeta xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMETAX​ແມ່ນ​$ 3.80M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMETAX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMETAXແມ່ນ 6.00K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMETAX?
METAX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1,543.8216023323089 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMETAX?
METAXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 636.9569459931223 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMETAX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMETAXແມ່ນ$ 69.53K USD.
ປີນີ້METAXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
METAX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMETAXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:27:56 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

